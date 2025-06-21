https://ria.ru/20250621/gosduma-2024427982.html

В Госдуму направили проект о бесплатном проезде для студентов

В Госдуму направили проект о бесплатном проезде для студентов - РИА Новости, 21.06.2025

В Госдуму направили проект о бесплатном проезде для студентов

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили в кабмин на заключение законопроект, которым предлагается предоставить студентам вузов и РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T01:13:00+03:00

2025-06-21T01:13:00+03:00

2025-06-21T01:13:00+03:00

общество

яна лантратова

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили в кабмин на заключение законопроект, которым предлагается предоставить студентам вузов и колледжей возможность бесплатного проезда на общественном транспорте, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Предоставление бесплатного проезда позволит создать условия для эффективной учебной деятельности, самореализации и формирования активной гражданской позиции студентов", - отмечается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов заявил, что проектом предлагается предоставить студентам колледжей и вузов именно очной формы обучения возможность бесплатно пользоваться всеми видами общественного транспорта в пределах региона, в котором расположено учебное заведение, а как исключение - такси и маршрутное такси. "Сейчас льготы на проезд студентам предоставляются в небольшом количестве регионов. Среди них Москва, Московская область, Краснодарский край. Льготы везде разные, они зависят от финансовых возможностей территорий. Но чаще всего региональные власти их вообще не дают, а мы предлагаем установить единые льготы на всю страну", - уточнил политик. По словам Лантратовой, то, где-то студенты могут ездить бесплатно, а где-то за проезд приходится платить полностью, создаёт неравные условия из разных уголков страны. "А ведь многие из них живут в общежитиях, далеко от учебных корпусов, или вынуждены часто перемещаться по городу: на практику, в библиотеки, на мероприятия. При этом стипендии, как правило, не хватает даже на базовые нужды", - сказала она РИА Новости. По словам главы думского комитета, законопроект направлен на то, чтобы уравнять студентов в правах, независимо от того, где они учатся. Лантратова считает, что бесплатный проезд станет реальной поддержкой для ребят, поможет им сосредоточиться на учёбе, активнее участвовать в жизни своего вуза и города, а также даст студентам возможность быть более мобильными, развиваться, участвовать в научных и волонтёрских проектах, что особенно важно для молодёжи. "Конечно, реализация этой инициативы потребует дополнительного финансирования из бюджета. Поэтому мы запросили у Правительства заключение о возможных расходах, чтобы понимать, как лучше внедрить эту меру поддержки", - подытожила она.

https://ria.ru/20250606/mironov-2021211674.html

https://ria.ru/20250607/tyumen-2021472457.html

https://ria.ru/20241105/elektrichki-1981963866.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, яна лантратова, госдума рф