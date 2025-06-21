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В Госдепе сделали резкое заявление об урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 21.06.2025
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01:43 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/gosdep-2024428790.html
В Госдепе сделали резкое заявление об урегулировании конфликта на Украине
В Госдепе сделали резкое заявление об урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 21.06.2025
В Госдепе сделали резкое заявление об урегулировании конфликта на Украине
В США только президент Дональд Трамп может принимать решения относительно конфликта на Украине, заявила руководитель пресс-службы Государственного департамента... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T01:43:00+03:00
2025-06-21T01:43:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В США только президент Дональд Трамп может принимать решения относительно конфликта на Украине, заявила руководитель пресс-службы Государственного департамента Тэмми Брюс во время брифинга для журналистов."Только президент (Трамп. — Прим. ред.) может принять решение о том, как действовать дальше (В отношении конфликта между Россией и Украиной. — Прим. ред.)", — сказала она, отвечая на вопрос журналиста о процессе урегулирования конфликта.В США есть только один человек, который обладает всей полнотой информации и знает все детали — это глава государства, добавила она.В ходе брифинга Брюс также уточнила, что в Вашингтоне сохраняют надежду на урегулирование ситуации вокруг Украины.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о том, что согласование дат нового раунда переговоров между Москвой и Киевом ожидается на следующей неделе.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.В понедельник Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024422349.html
https://ria.ru/20250620/rossija-2024422883.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, государственный департамент сша
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Государственный департамент США
В Госдепе сделали резкое заявление об урегулировании конфликта на Украине

Госдеп: в США только Трамп может принимать решения по Украине и России

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США
Здание Государственного департамента США - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В США только президент Дональд Трамп может принимать решения относительно конфликта на Украине, заявила руководитель пресс-службы Государственного департамента Тэмми Брюс во время брифинга для журналистов.
"Только президент (Трамп. — Прим. ред.) может принять решение о том, как действовать дальше (В отношении конфликта между Россией и Украиной. — Прим. ред.)", — сказала она, отвечая на вопрос журналиста о процессе урегулирования конфликта.
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В США есть только один человек, который обладает всей полнотой информации и знает все детали — это глава государства, добавила она.
В ходе брифинга Брюс также уточнила, что в Вашингтоне сохраняют надежду на урегулирование ситуации вокруг Украины.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о том, что согласование дат нового раунда переговоров между Москвой и Киевом ожидается на следующей неделе.
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Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
В понедельник Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
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В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампГосударственный департамент США
 
 
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