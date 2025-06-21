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При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница

При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 21.06.2025

При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница

Мирная жительница Горловки в ДНР пострадала в субботу в результате артобстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T13:53:00+03:00

2025-06-21T13:53:00+03:00

2025-06-21T13:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Мирная жительница Горловки в ДНР пострадала в субботу в результате артобстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате артобстрела поселка станции Никитовка со стороны украинских террористов ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

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донецк

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Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия