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Глава Калужской области объяснил, почему молодежи не стоит идти в курьеры - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:21 21.06.2025 (обновлено: 13:23 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/glavashapsha-2024490237.html
Глава Калужской области объяснил, почему молодежи не стоит идти в курьеры
Глава Калужской области объяснил, почему молодежи не стоит идти в курьеры - РИА Новости, 21.06.2025
Глава Калужской области объяснил, почему молодежи не стоит идти в курьеры
Некоторые выпускники вузов предпочитают работу курьера занятости на производстве, но такая "карьера" коротка и ненадежна – квалификация утрачивается, пенсию не... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T13:21:00+03:00
2025-06-21T13:23:00+03:00
пмэф-2025
калужская область
владислав шапша
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Некоторые выпускники вузов предпочитают работу курьера занятости на производстве, но такая "карьера" коротка и ненадежна – квалификация утрачивается, пенсию не заработаешь, заявил губернатор Калужской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Кадры" Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ. Говоря о кадровых проблемах в стране и их решениях, Шапша отметил необходимость "сопровождения молодых людей от школы через профориентацию в образовательные учреждения и дальше трудоустройство их по специальности". "Не секрет, что есть такая проблема, когда люди заканчивают, в том числе, бюджетные места в институтах, но потом пропадают, идут курьеры куда угодно, только не на производство, не в реальный сектор. По разным причинам, и не всегда они упираются в заработную плату… Тут вопросы и воспитания", - сказал губернатор. "Но надо понимать…, что судьба курьера очень короткая и очень ненадежная. Как подработка - хорошо, но когда ты подрабатываешь год, два, три, а потом кем ты будешь? Квалификация твоя утеряется, пенсию ты не заработаешь. Большая проблема. Большая проблема для тех, кто делает такой выбор и не думает о будущем", - подчеркнул Шапша. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/rabota-2024113726.html
https://ria.ru/20250424/shapsha-2013280419.html
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калужская область, владислав шапша, общество
ПМЭФ-2025, Калужская область, Владислав Шапша, Общество
Глава Калужской области объяснил, почему молодежи не стоит идти в курьеры

Глава Калужской области Шапша: не стоит идти в курьеры, такая карьера ненадежна

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВладислав Шапша на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
Владислав Шапша на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Владислав Шапша на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Некоторые выпускники вузов предпочитают работу курьера занятости на производстве, но такая "карьера" коротка и ненадежна – квалификация утрачивается, пенсию не заработаешь, заявил губернатор Калужской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Кадры" Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
Говоря о кадровых проблемах в стране и их решениях, Шапша отметил необходимость "сопровождения молодых людей от школы через профориентацию в образовательные учреждения и дальше трудоустройство их по специальности".
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Шапша рассказал, работников каких специальностей остро не хватает в России
20 июня, 09:56
"Не секрет, что есть такая проблема, когда люди заканчивают, в том числе, бюджетные места в институтах, но потом пропадают, идут курьеры куда угодно, только не на производство, не в реальный сектор. По разным причинам, и не всегда они упираются в заработную плату… Тут вопросы и воспитания", - сказал губернатор.
"Но надо понимать…, что судьба курьера очень короткая и очень ненадежная. Как подработка - хорошо, но когда ты подрабатываешь год, два, три, а потом кем ты будешь? Квалификация твоя утеряется, пенсию ты не заработаешь. Большая проблема. Большая проблема для тех, кто делает такой выбор и не думает о будущем", - подчеркнул Шапша.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Шапша: растет число иностранцев, желающих жить в России
24 апреля, 19:59
 
ПМЭФ-2025Калужская областьВладислав ШапшаОбщество
 
 
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