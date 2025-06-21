https://ria.ru/20250621/glavashapsha-2024490237.html

Глава Калужской области объяснил, почему молодежи не стоит идти в курьеры

Глава Калужской области объяснил, почему молодежи не стоит идти в курьеры - РИА Новости, 21.06.2025

Глава Калужской области объяснил, почему молодежи не стоит идти в курьеры

Некоторые выпускники вузов предпочитают работу курьера занятости на производстве, но такая "карьера" коротка и ненадежна – квалификация утрачивается, пенсию не... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T13:21:00+03:00

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калужская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Некоторые выпускники вузов предпочитают работу курьера занятости на производстве, но такая "карьера" коротка и ненадежна – квалификация утрачивается, пенсию не заработаешь, заявил губернатор Калужской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Кадры" Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ. Говоря о кадровых проблемах в стране и их решениях, Шапша отметил необходимость "сопровождения молодых людей от школы через профориентацию в образовательные учреждения и дальше трудоустройство их по специальности". "Не секрет, что есть такая проблема, когда люди заканчивают, в том числе, бюджетные места в институтах, но потом пропадают, идут курьеры куда угодно, только не на производство, не в реальный сектор. По разным причинам, и не всегда они упираются в заработную плату… Тут вопросы и воспитания", - сказал губернатор. "Но надо понимать…, что судьба курьера очень короткая и очень ненадежная. Как подработка - хорошо, но когда ты подрабатываешь год, два, три, а потом кем ты будешь? Квалификация твоя утеряется, пенсию ты не заработаешь. Большая проблема. Большая проблема для тех, кто делает такой выбор и не думает о будущем", - подчеркнул Шапша. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/rabota-2024113726.html

https://ria.ru/20250424/shapsha-2013280419.html

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калужская область, владислав шапша, общество