https://ria.ru/20250621/germaniya-2024549400.html

На Мерца подали заявление в прокуратуру

На Мерца подали заявление в прокуратуру - РИА Новости, 22.06.2025

На Мерца подали заявление в прокуратуру

Около 20 немецких политиков и различных деятелей культуры подписали заявление в прокуратуру на канцлера Германии Фридриха Мерца из-за его высказывания о... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-21T23:33:00+03:00

2025-06-21T23:33:00+03:00

2025-06-22T00:09:00+03:00

в мире

иран

израиль

германия

фридрих мерц

обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Около 20 немецких политиков и различных деятелей культуры подписали заявление в прокуратуру на канцлера Германии Фридриха Мерца из-за его высказывания о действиях Израиля в Иране, пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на заявление. Во вторник Мерц заявил в интервью каналу ZDF о "грязной работе, которую Израиль делает за всех нас" в конфликте с Ираном. После этого высказывания многие немецкие политики обрушились на него с критикой."Согласно (Информации. – Прим. ред.) из круга примерно двадцати подписантов, иск подан в генеральную прокуратуру ФРГ и в прокуратуру Берлина", — говорится в публикации.По мнению тех, кто подписал заявление, высказывания немецкого канцлера несовместимы с законодательством ФРГ и Уставом ООН, уточняет газета. Авторы заявления также обратили внимание на то, что подобные слова Мерца схожи с высказываниями оберштурмфюрера СС Августа Хефнера, который командовал расстрелами в Бабьем Яре и называл это "грязной работой". Заявления в числе прочих подписали евродепутат от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Михаэль фон Шуленбург, член Парламентской ассамблеи Совета Европы от партии ССВ Андрей Гунько и публицист Патрик Бааб. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250619/merts-2023704293.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

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в мире, иран, израиль, германия, фридрих мерц, обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года, армия обороны израиля (цахал)