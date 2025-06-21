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На Мерца подали заявление в прокуратуру - РИА Новости, 22.06.2025
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23:33 21.06.2025 (обновлено: 00:09 22.06.2025)
https://ria.ru/20250621/germaniya-2024549400.html
На Мерца подали заявление в прокуратуру
На Мерца подали заявление в прокуратуру - РИА Новости, 22.06.2025
На Мерца подали заявление в прокуратуру
Около 20 немецких политиков и различных деятелей культуры подписали заявление в прокуратуру на канцлера Германии Фридриха Мерца из-за его высказывания о... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-21T23:33:00+03:00
2025-06-22T00:09:00+03:00
в мире
иран
израиль
германия
фридрих мерц
обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Около 20 немецких политиков и различных деятелей культуры подписали заявление в прокуратуру на канцлера Германии Фридриха Мерца из-за его высказывания о действиях Израиля в Иране, пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на заявление. Во вторник Мерц заявил в интервью каналу ZDF о "грязной работе, которую Израиль делает за всех нас" в конфликте с Ираном. После этого высказывания многие немецкие политики обрушились на него с критикой.&quot;Согласно (Информации. – Прим. ред.) из круга примерно двадцати подписантов, иск подан в генеральную прокуратуру ФРГ и в прокуратуру Берлина&quot;, — говорится в публикации.По мнению тех, кто подписал заявление, высказывания немецкого канцлера несовместимы с законодательством ФРГ и Уставом ООН, уточняет газета. Авторы заявления также обратили внимание на то, что подобные слова Мерца схожи с высказываниями оберштурмфюрера СС Августа Хефнера, который командовал расстрелами в Бабьем Яре и называл это "грязной работой". Заявления в числе прочих подписали евродепутат от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Михаэль фон Шуленбург, член Парламентской ассамблеи Совета Европы от партии ССВ Андрей Гунько и публицист Патрик Бааб. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250619/merts-2023704293.html
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в мире, иран, израиль, германия, фридрих мерц, обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Иран, Израиль, Германия, Фридрих Мерц, Обострение конфликта между Израилем и Палестиной в августе 2011 года, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
На Мерца подали заявление в прокуратуру

BZ: общественники подали заявление в прокуратуру на Мерца после слов об Иране

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Около 20 немецких политиков и различных деятелей культуры подписали заявление в прокуратуру на канцлера Германии Фридриха Мерца из-за его высказывания о действиях Израиля в Иране, пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на заявление.
Во вторник Мерц заявил в интервью каналу ZDF о "грязной работе, которую Израиль делает за всех нас" в конфликте с Ираном. После этого высказывания многие немецкие политики обрушились на него с критикой.
«

"Согласно (Информации. – Прим. ред.) из круга примерно двадцати подписантов, иск подан в генеральную прокуратуру ФРГ и в прокуратуру Берлина", — говорится в публикации.

По мнению тех, кто подписал заявление, высказывания немецкого канцлера несовместимы с законодательством ФРГ и Уставом ООН, уточняет газета. Авторы заявления также обратили внимание на то, что подобные слова Мерца схожи с высказываниями оберштурмфюрера СС Августа Хефнера, который командовал расстрелами в Бабьем Яре и называл это "грязной работой".
Заявления в числе прочих подписали евродепутат от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Михаэль фон Шуленбург, член Парламентской ассамблеи Совета Европы от партии ССВ Андрей Гунько и публицист Патрик Бааб.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Мерц сделал грязную работу — не только за Израиль
19 июня, 08:00
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN.
Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Обмен ударами между Израилем и Ираном
© AP Photo / Baz Ratner

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
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© AP Photo / Morteza Zangene

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

Мужчина несет раненую девушку после взрыва в центре Тегерана

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
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© AP Photo / Leo Correa

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
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© AP Photo / Baz Ratner

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

Эвакуация людей во время ракетной атаки на Тель-Авив

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
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© AP Photo / Baz Ratner

В Хайфе загорелась электростанция.

Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

Поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12
© Getty Images / Contributor

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

Последствия ракетной атаки Израиля на Тегеран

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12
© Getty Images / Anadolu

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

Последствия ракетных обстрелов между Израилем и Ираном в газете в Тегеране

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

Израильтяне прячутся в подвале во время воздушной тревоги в Иерусалиме

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12
© Getty Images

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

Последствия удара по нефтебазе Шахран в Тегеране, Иран

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
18 июня, 08:00
 
В миреИранИзраильГерманияФридрих МерцОбострение конфликта между Израилем и Палестиной в августе 2011 годаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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