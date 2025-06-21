Рейтинг@Mail.ru
Посол МИД рассказал об участии России в саммите G20 в ЮАР - РИА Новости, 21.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
12:00 21.06.2025 (обновлено: 12:07 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/g20-2024475159.html
Посол МИД рассказал об участии России в саммите G20 в ЮАР
Посол МИД рассказал об участии России в саммите G20 в ЮАР - РИА Новости, 21.06.2025
Посол МИД рассказал об участии России в саммите G20 в ЮАР
Россия постарается присутствовать на саммите лидеров G20 в Южной Африке на максимально высоком уровне при понимании, что для этого будут созданы нужные условия, РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T12:00:00+03:00
2025-06-21T12:07:00+03:00
пмэф-2025
россия
южная африка
владимир путин
сергей лавров
большая двадцатка
брикс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024475975_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_0bd465cdcbbdf2a25b6e48ee35daac8e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Россия постарается присутствовать на саммите лидеров G20 в Южной Африке на максимально высоком уровне при понимании, что для этого будут созданы нужные условия, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. "Это страна БРИКС, наш единомышленник, друг, страна, с которой у нас активно развиваются политические и экономические отношения, поэтому с учетом статуса самого мероприятия постараемся присутствовать на саммите, как это обычно у России бывает, на максимально высоком уровне, при том понимании, конечно, что для этого будут созданы все необходимые условия", - сказал собеседник агентства на полях ПМЭФ. Ранее дипломат рассказал РИА Новости, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение на ноябрьский саммит "двадцатки" в Южной Африке. Глава государства и определит уровень российской представленности, при этом последние несколько лет страну на саммитах G20 представляет глава МИД Сергей Лавров, напомнил Бердыев. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/yuar-2023659299.html
россия
южная африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024475975_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56fdcf5416b6ca97552a7611651ae233.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, южная африка, владимир путин, сергей лавров, большая двадцатка, брикс, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, Южная Африка, Владимир Путин, Сергей Лавров, Большая двадцатка, БРИКС, В мире
Посол МИД рассказал об участии России в саммите G20 в ЮАР

Бердыев: РФ постарается присутствовать на G20 на максимально высоком уровне

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМарат Бердыев на ПМЭФ-2025
Марат Бердыев на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Марат Бердыев на ПМЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Россия постарается присутствовать на саммите лидеров G20 в Южной Африке на максимально высоком уровне при понимании, что для этого будут созданы нужные условия, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"Это страна БРИКС, наш единомышленник, друг, страна, с которой у нас активно развиваются политические и экономические отношения, поэтому с учетом статуса самого мероприятия постараемся присутствовать на саммите, как это обычно у России бывает, на максимально высоком уровне, при том понимании, конечно, что для этого будут созданы все необходимые условия", - сказал собеседник агентства на полях ПМЭФ.
Ранее дипломат рассказал РИА Новости, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение на ноябрьский саммит "двадцатки" в Южной Африке. Глава государства и определит уровень российской представленности, при этом последние несколько лет страну на саммитах G20 представляет глава МИД Сергей Лавров, напомнил Бердыев.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Межгосударственные отношения России и ЮАР
19 июня, 04:53
 
ПМЭФ-2025РоссияЮжная АфрикаВладимир ПутинСергей ЛавровБольшая двадцаткаБРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала