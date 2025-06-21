https://ria.ru/20250621/g20-2024475159.html

Посол МИД рассказал об участии России в саммите G20 в ЮАР

Посол МИД рассказал об участии России в саммите G20 в ЮАР - РИА Новости, 21.06.2025

Посол МИД рассказал об участии России в саммите G20 в ЮАР

Россия постарается присутствовать на саммите лидеров G20 в Южной Африке на максимально высоком уровне при понимании, что для этого будут созданы нужные условия, РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T12:00:00+03:00

2025-06-21T12:00:00+03:00

2025-06-21T12:07:00+03:00

пмэф-2025

россия

южная африка

владимир путин

сергей лавров

большая двадцатка

брикс

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024475975_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_0bd465cdcbbdf2a25b6e48ee35daac8e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Россия постарается присутствовать на саммите лидеров G20 в Южной Африке на максимально высоком уровне при понимании, что для этого будут созданы нужные условия, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. "Это страна БРИКС, наш единомышленник, друг, страна, с которой у нас активно развиваются политические и экономические отношения, поэтому с учетом статуса самого мероприятия постараемся присутствовать на саммите, как это обычно у России бывает, на максимально высоком уровне, при том понимании, конечно, что для этого будут созданы все необходимые условия", - сказал собеседник агентства на полях ПМЭФ. Ранее дипломат рассказал РИА Новости, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение на ноябрьский саммит "двадцатки" в Южной Африке. Глава государства и определит уровень российской представленности, при этом последние несколько лет страну на саммитах G20 представляет глава МИД Сергей Лавров, напомнил Бердыев. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/yuar-2023659299.html

россия

южная африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, южная африка, владимир путин, сергей лавров, большая двадцатка, брикс, в мире