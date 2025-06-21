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Львова-Белова на сессии ПМЭФ-2025. Прямая трансляция

Львова-Белова на сессии ПМЭФ-2025. Прямая трансляция - РИА Новости, 21.06.2025

Львова-Белова на сессии ПМЭФ-2025. Прямая трансляция

Уполномоченный при Президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова принимает участие в сессии "Россия – территория возможностей: как регионы решают вопрос... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T12:06:00+03:00

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мария львова-белова

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Уполномоченный при Президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова принимает участие в сессии "Россия – территория возможностей: как регионы решают вопрос подростковой занятости" на ПМЭФ-2025.

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Львова-Белова на сессии "Россия – территория возможностей: как регионы решают вопрос подростковой занятости" Львова-Белова на сессии "Россия – территория возможностей: как регионы решают вопрос подростковой занятости" 2025-06-21T12:06 true PT82M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мария львова-белова, видео