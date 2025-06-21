https://ria.ru/20250621/forum-2024448049.html
Львова-Белова на сессии ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Львова-Белова на сессии ПМЭФ-2025. Прямая трансляция - РИА Новости, 21.06.2025
Львова-Белова на сессии ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Уполномоченный при Президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова принимает участие в сессии "Россия – территория возможностей: как регионы решают вопрос... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T12:06:00+03:00
2025-06-21T12:06:00+03:00
2025-06-21T12:06:00+03:00
мария львова-белова
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Уполномоченный при Президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова принимает участие в сессии "Россия – территория возможностей: как регионы решают вопрос подростковой занятости" на ПМЭФ-2025.
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024462201_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_aed3a4f6081f213a48aea4d2392e96da.jpg
Львова-Белова на сессии "Россия – территория возможностей: как регионы решают вопрос подростковой занятости"
Львова-Белова на сессии "Россия – территория возможностей: как регионы решают вопрос подростковой занятости"
2025-06-21T12:06
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PT82M28S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария львова-белова, видео
Мария Львова-Белова
Львова-Белова на сессии ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Уполномоченный при Президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова принимает участие в сессии "Россия – территория возможностей: как регионы решают вопрос подростковой занятости" на ПМЭФ-2025.
2025-06-21T12:06
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PT82M28S
Львова-Белова на сессии ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Уполномоченный при Президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова принимает участие в сессии "Россия – территория возможностей: как регионы решают вопрос подростковой занятости" на ПМЭФ-2025.