Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор Белоруссии рассказал о масштабах преступлений фашистов - РИА Новости, 21.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 21.06.2025 (обновлено: 17:57 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/fashisty-2024524330.html
Генпрокурор Белоруссии рассказал о масштабах преступлений фашистов
Генпрокурор Белоруссии рассказал о масштабах преступлений фашистов - РИА Новости, 21.06.2025
Генпрокурор Белоруссии рассказал о масштабах преступлений фашистов
Уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны выявляет все новые неизвестные ранее факты, масштабы совершенных фашистами... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T17:39:00+03:00
2025-06-21T17:57:00+03:00
белоруссия
могилев
генеральная прокуратура рф
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024525861_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_7fd425716a95e325f19d3097be0c9f36.jpg
МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны выявляет все новые неизвестные ранее факты, масштабы совершенных фашистами преступлений в разы больше, чем говорили в советское время, сообщил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед журналистам в Могилеве. Генпрокурор участвовал в торжественной церемонии открытия единого памятного знака жертвам геноцида белорусского народа "Древо жизни" и перезахоронения останков более 300 убитых фашистами мирных граждан, обнаруженных в Казимировском лесу в 2024 году, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в своем Telegram-канале. Генпрокуратура с апреля 2021 года расследует уголовное дело о геноциде белорусского народа. "Когда мы возбуждали уголовное дело, когда наш президент сказал, что люди должны знать правду, мы не знали масштаба трагедии. За четыре года расследования сегодня мы до сих пор не можем сказать, сколько было здесь, на нашей земле, истреблено людей. По последним нашим данным, достоверным, более трех миллионов человек, более 12 800 населенных пунктов были уничтожены полностью или частично", - сказал Швед. По его словам, фашисты провели больше 180 только крупных карательных операций, людей истребляли весь период оккупации, все 1132 дня. "Потому что они для себя выносили планы еще до войны здесь убить всех и каждого. Они хотели, чтобы наша земля, белорусская, принадлежала только им. А нас не должно было здесь быть. И если брать страшные цифры, которые были на момент возбуждения дела, то это сегодня говорит о том, что масштабы трагедии в несколько раз больше, чем об этом говорили в советский период", - сказал Швед. По его словам, прокуратура в прошлом году уже очертила для себя предварительные условные границы, но обнаружила новые факты. "Когда стали изучать архивы, последние документы, ранее неизвестные, мы только за последние несколько месяцев узнали еще о том, что больше 500 ранее неизвестных сел и деревень были полностью или частично сожжены. К сожалению, эта скорбная цифра будет дальше увеличиваться", - сказал генпрокурор. Швед заявил, что расследование дела о геноциде белорусского народа будет продолжаться, пока не установят фамилии всех палачей и жертв. "Работу будем проводить до самого конца, до самого последнего места, где истребляли людей, пока не узнаем фамилию каждого палача. И, по возможности, конечно, всех, кто был замучен, кто покоится в земле", - сказал он. В Казимировском лесу фашисты и их пособники проводили массовые казни людей. Согласно акту Чрезвычайной Государственной комиссии от 5 октября 1944 года, в Казимировском лесу уничтожено около 7 тысяч советских граждан. Памятный знак был открыт накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, который отмечается 22 июня, в день начала войны.
https://ria.ru/20250328/serafimovich-2007868781.html
https://ria.ru/20250223/puteshestviya-2000769638.html
https://ria.ru/20250519/proekt-2017863031.html
белоруссия
могилев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024525861_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_7130e9a8a706b6a5710debfe40819051.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, могилев, генеральная прокуратура рф, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
Белоруссия, Могилев, Генеральная прокуратура РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
Генпрокурор Белоруссии рассказал о масштабах преступлений фашистов

Швед: масштабы преступлений фашистов оказались в разы больше, чем считали в СССР

© Фото : Генеральная прокуратура Белоруссии/TelegramГенеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед на церемонии открытия единого памятного знака жертвам геноцида белорусского народа "Древо жизни" в Могилеве
Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед на церемонии открытия единого памятного знака жертвам геноцида белорусского народа Древо жизни в Могилеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Фото : Генеральная прокуратура Белоруссии/Telegram
Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед на церемонии открытия единого памятного знака жертвам геноцида белорусского народа "Древо жизни" в Могилеве
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны выявляет все новые неизвестные ранее факты, масштабы совершенных фашистами преступлений в разы больше, чем говорили в советское время, сообщил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед журналистам в Могилеве.
Генпрокурор участвовал в торжественной церемонии открытия единого памятного знака жертвам геноцида белорусского народа "Древо жизни" и перезахоронения останков более 300 убитых фашистами мирных граждан, обнаруженных в Казимировском лесу в 2024 году, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в своем Telegram-канале.
Семен Серафимович - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Пособника фашистов Серафимовича признали виновным в геноциде
28 марта, 10:02
Генпрокуратура с апреля 2021 года расследует уголовное дело о геноциде белорусского народа.
"Когда мы возбуждали уголовное дело, когда наш президент сказал, что люди должны знать правду, мы не знали масштаба трагедии. За четыре года расследования сегодня мы до сих пор не можем сказать, сколько было здесь, на нашей земле, истреблено людей. По последним нашим данным, достоверным, более трех миллионов человек, более 12 800 населенных пунктов были уничтожены полностью или частично", - сказал Швед.
По его словам, фашисты провели больше 180 только крупных карательных операций, людей истребляли весь период оккупации, все 1132 дня.
"Потому что они для себя выносили планы еще до войны здесь убить всех и каждого. Они хотели, чтобы наша земля, белорусская, принадлежала только им. А нас не должно было здесь быть. И если брать страшные цифры, которые были на момент возбуждения дела, то это сегодня говорит о том, что масштабы трагедии в несколько раз больше, чем об этом говорили в советский период", - сказал Швед.
Праздничный салют по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве на территории мемориального комплекса Героям Сталинградской битвы в Волгограде - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Там память жива. Города с самыми известными местами боевой славы
23 февраля, 08:00
По его словам, прокуратура в прошлом году уже очертила для себя предварительные условные границы, но обнаружила новые факты.
"Когда стали изучать архивы, последние документы, ранее неизвестные, мы только за последние несколько месяцев узнали еще о том, что больше 500 ранее неизвестных сел и деревень были полностью или частично сожжены. К сожалению, эта скорбная цифра будет дальше увеличиваться", - сказал генпрокурор.
Швед заявил, что расследование дела о геноциде белорусского народа будет продолжаться, пока не установят фамилии всех палачей и жертв.
"Работу будем проводить до самого конца, до самого последнего места, где истребляли людей, пока не узнаем фамилию каждого палача. И, по возможности, конечно, всех, кто был замучен, кто покоится в земле", - сказал он.
В Казимировском лесу фашисты и их пособники проводили массовые казни людей. Согласно акту Чрезвычайной Государственной комиссии от 5 октября 1944 года, в Казимировском лесу уничтожено около 7 тысяч советских граждан.
Памятный знак был открыт накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, который отмечается 22 июня, в день начала войны.
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
В ГД подготовят проект о наказании за отрицание геноцида советского народа
19 мая, 15:52
 
БелоруссияМогилевГенеральная прокуратура РФ80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала