https://ria.ru/20250621/fashisty-2024524330.html

Генпрокурор Белоруссии рассказал о масштабах преступлений фашистов

Генпрокурор Белоруссии рассказал о масштабах преступлений фашистов - РИА Новости, 21.06.2025

Генпрокурор Белоруссии рассказал о масштабах преступлений фашистов

Уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны выявляет все новые неизвестные ранее факты, масштабы совершенных фашистами... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T17:39:00+03:00

2025-06-21T17:39:00+03:00

2025-06-21T17:57:00+03:00

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МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны выявляет все новые неизвестные ранее факты, масштабы совершенных фашистами преступлений в разы больше, чем говорили в советское время, сообщил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед журналистам в Могилеве. Генпрокурор участвовал в торжественной церемонии открытия единого памятного знака жертвам геноцида белорусского народа "Древо жизни" и перезахоронения останков более 300 убитых фашистами мирных граждан, обнаруженных в Казимировском лесу в 2024 году, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в своем Telegram-канале. Генпрокуратура с апреля 2021 года расследует уголовное дело о геноциде белорусского народа. "Когда мы возбуждали уголовное дело, когда наш президент сказал, что люди должны знать правду, мы не знали масштаба трагедии. За четыре года расследования сегодня мы до сих пор не можем сказать, сколько было здесь, на нашей земле, истреблено людей. По последним нашим данным, достоверным, более трех миллионов человек, более 12 800 населенных пунктов были уничтожены полностью или частично", - сказал Швед. По его словам, фашисты провели больше 180 только крупных карательных операций, людей истребляли весь период оккупации, все 1132 дня. "Потому что они для себя выносили планы еще до войны здесь убить всех и каждого. Они хотели, чтобы наша земля, белорусская, принадлежала только им. А нас не должно было здесь быть. И если брать страшные цифры, которые были на момент возбуждения дела, то это сегодня говорит о том, что масштабы трагедии в несколько раз больше, чем об этом говорили в советский период", - сказал Швед. По его словам, прокуратура в прошлом году уже очертила для себя предварительные условные границы, но обнаружила новые факты. "Когда стали изучать архивы, последние документы, ранее неизвестные, мы только за последние несколько месяцев узнали еще о том, что больше 500 ранее неизвестных сел и деревень были полностью или частично сожжены. К сожалению, эта скорбная цифра будет дальше увеличиваться", - сказал генпрокурор. Швед заявил, что расследование дела о геноциде белорусского народа будет продолжаться, пока не установят фамилии всех палачей и жертв. "Работу будем проводить до самого конца, до самого последнего места, где истребляли людей, пока не узнаем фамилию каждого палача. И, по возможности, конечно, всех, кто был замучен, кто покоится в земле", - сказал он. В Казимировском лесу фашисты и их пособники проводили массовые казни людей. Согласно акту Чрезвычайной Государственной комиссии от 5 октября 1944 года, в Казимировском лесу уничтожено около 7 тысяч советских граждан. Памятный знак был открыт накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, который отмечается 22 июня, в день начала войны.

https://ria.ru/20250328/serafimovich-2007868781.html

https://ria.ru/20250223/puteshestviya-2000769638.html

https://ria.ru/20250519/proekt-2017863031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, могилев, генеральная прокуратура рф, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире