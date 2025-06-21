https://ria.ru/20250621/evropa-2024489037.html

Европа рискует стать экономическим маргиналом, заявил Додик

Европа рискует стать экономическим маргиналом, заявил Додик - РИА Новости, 21.06.2025

Европа рискует стать экономическим маргиналом, заявил Додик

Европа живет в самодовольстве и не видит трендов на ближайшие 5-10 лет, рискуя подвергнуться экономической и иного рода маргинализации, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T13:10:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Европа живет в самодовольстве и не видит трендов на ближайшие 5-10 лет, рискуя подвергнуться экономической и иного рода маргинализации, заявил РИА Новости Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик. “Я согласен с тем, что позиция Глобального Юга становится всё более значимой. Европа же живет в своем самодовольстве, видит только себя и свои текущие комфортные позиции, но не видит трендов на ближайшие 5–10 лет. Очевидно, что Европе, если она вообще выживет в форме Европейского союза, уготована экономическая и иного рода маргинализация”, - сказал он на полях ПМЭФ. Как отметил Додик, в Европе нет лидера, который мог бы ее возглавить, а все руководители государств заняты решением проблем у себя на родине. “Никто не исключает Европу из современных процессов — европейские страны сами себя исключают. Сегодня у Европы нет даже лидера, который мог бы единогласно возглавить ее. Все руководители сталкиваются с проблемами со своими собственными странами и не могут навязать себя в качестве универсального европейского лидера. Когда я говорю “европейский лидер”, я имею в виду Европейский союз. Европа ищет решения, но всё дальше от того, чтобы найти его”, - подчеркнул он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250621/dodik-2024488866.html

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Ольга Фомченкова

европа, милорад додик, экономика, россия