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Европа рискует стать экономическим маргиналом, заявил Додик - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:10 21.06.2025 (обновлено: 13:15 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/evropa-2024489037.html
Европа рискует стать экономическим маргиналом, заявил Додик
Европа рискует стать экономическим маргиналом, заявил Додик - РИА Новости, 21.06.2025
Европа рискует стать экономическим маргиналом, заявил Додик
Европа живет в самодовольстве и не видит трендов на ближайшие 5-10 лет, рискуя подвергнуться экономической и иного рода маргинализации, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T13:10:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Европа живет в самодовольстве и не видит трендов на ближайшие 5-10 лет, рискуя подвергнуться экономической и иного рода маргинализации, заявил РИА Новости Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик. “Я согласен с тем, что позиция Глобального Юга становится всё более значимой. Европа же живет в своем самодовольстве, видит только себя и свои текущие комфортные позиции, но не видит трендов на ближайшие 5–10 лет. Очевидно, что Европе, если она вообще выживет в форме Европейского союза, уготована экономическая и иного рода маргинализация”, - сказал он на полях ПМЭФ. Как отметил Додик, в Европе нет лидера, который мог бы ее возглавить, а все руководители государств заняты решением проблем у себя на родине. “Никто не исключает Европу из современных процессов — европейские страны сами себя исключают. Сегодня у Европы нет даже лидера, который мог бы единогласно возглавить ее. Все руководители сталкиваются с проблемами со своими собственными странами и не могут навязать себя в качестве универсального европейского лидера. Когда я говорю “европейский лидер”, я имею в виду Европейский союз. Европа ищет решения, но всё дальше от того, чтобы найти его”, - подчеркнул он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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европа, милорад додик, экономика, россия
ПМЭФ-2025, Европа, Милорад Додик, Экономика, Россия
Европа рискует стать экономическим маргиналом, заявил Додик

Додик: Европа живет в самодовольстве и не видит трендов на ближайшие 5-10 лет

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМилорад Додик на ПМЭФ-2025
Милорад Додик на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Милорад Додик на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Европа живет в самодовольстве и не видит трендов на ближайшие 5-10 лет, рискуя подвергнуться экономической и иного рода маргинализации, заявил РИА Новости Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик.
«
“Я согласен с тем, что позиция Глобального Юга становится всё более значимой. Европа же живет в своем самодовольстве, видит только себя и свои текущие комфортные позиции, но не видит трендов на ближайшие 5–10 лет. Очевидно, что Европе, если она вообще выживет в форме Европейского союза, уготована экономическая и иного рода маргинализация”, - сказал он на полях ПМЭФ.
Как отметил Додик, в Европе нет лидера, который мог бы ее возглавить, а все руководители государств заняты решением проблем у себя на родине.
“Никто не исключает Европу из современных процессов — европейские страны сами себя исключают. Сегодня у Европы нет даже лидера, который мог бы единогласно возглавить ее. Все руководители сталкиваются с проблемами со своими собственными странами и не могут навязать себя в качестве универсального европейского лидера. Когда я говорю “европейский лидер”, я имею в виду Европейский союз. Европа ищет решения, но всё дальше от того, чтобы найти его”, - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Милорад Додик на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025ЕвропаМилорад ДодикЭкономикаРоссия
 
 
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