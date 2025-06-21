Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США разместили пять ракетных эсминцев с ПРО в Средиземном море - РИА Новости, 21.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/esmintsy--2024496434.html
СМИ: США разместили пять ракетных эсминцев с ПРО в Средиземном море
СМИ: США разместили пять ракетных эсминцев с ПРО в Средиземном море - РИА Новости, 21.06.2025
СМИ: США разместили пять ракетных эсминцев с ПРО в Средиземном море
США разместили пять ракетных эсминцев с ПРО в Средиземном море, сообщает военно-морское издание USNI News со ссылкой на военный источник на фоне сообщений о... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T14:03:00+03:00
2025-06-21T14:03:00+03:00
в мире
сша
средиземное море
вашингтон (штат)
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024495926_0:56:799:506_1920x0_80_0_0_995855a781d4325297b38fb98de341e7.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. США разместили пять ракетных эсминцев с ПРО в Средиземном море, сообщает военно-морское издание USNI News со ссылкой на военный источник на фоне сообщений о стягивании Вашингтоном сил на Ближний Восток. "США разместили пять ракетных эсминцев, оснащенных противоракетным оружием, в Средиземном море", - говорится в материале издания. По данным источника, два эсминца USS Paul Ignatius и USS Oscar Austin, базировавшихся на военно-морской базе Рота в Испании, вошли в Средиземное море, присоединившись к трем другим кораблям - USS Arleigh Burke, USS Thomas Hudner и USS The Sullivans. Отмечается, что все пять эсминцев способны перехватывать баллистические ракеты. Помимо этого, как сообщает USNI News, еще два ракетных эсминца США - USS Forrest Sherman и USS Truxtun сейчас действуют в Красном море. Военно-морские силы США в пятницу сообщили, что Вашингтон направляет в Европу ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald Ford, которая выйдет из американского порта во вторник, 24 июня. Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20250613/ssha-2022680795.html
https://ria.ru/20250621/opyt-2024272423.html
сша
средиземное море
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024495926_0:0:709:532_1920x0_80_0_0_84924d87b810f7cea19d010351261dfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, средиземное море, вашингтон (штат), министерство обороны сша
В мире, США, Средиземное море, Вашингтон (штат), Министерство обороны США
СМИ: США разместили пять ракетных эсминцев с ПРО в Средиземном море

США разместили пять ракетных эсминцев с ПРО в Средиземном море

© Фото : US Navy Эсминец USS Thomas Hudner
Эсминец USS Thomas Hudner - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Фото : US Navy
Эсминец USS Thomas Hudner
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. США разместили пять ракетных эсминцев с ПРО в Средиземном море, сообщает военно-морское издание USNI News со ссылкой на военный источник на фоне сообщений о стягивании Вашингтоном сил на Ближний Восток.
"США разместили пять ракетных эсминцев, оснащенных противоракетным оружием, в Средиземном море", - говорится в материале издания.
Эсминец ВМС США - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
США перебрасывают военные силы на Ближний Восток, сообщили СМИ
13 июня, 16:52
По данным источника, два эсминца USS Paul Ignatius и USS Oscar Austin, базировавшихся на военно-морской базе Рота в Испании, вошли в Средиземное море, присоединившись к трем другим кораблям - USS Arleigh Burke, USS Thomas Hudner и USS The Sullivans. Отмечается, что все пять эсминцев способны перехватывать баллистические ракеты.
Помимо этого, как сообщает USNI News, еще два ракетных эсминца США - USS Forrest Sherman и USS Truxtun сейчас действуют в Красном море.
Военно-морские силы США в пятницу сообщили, что Вашингтон направляет в Европу ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald Ford, которая выйдет из американского порта во вторник, 24 июня.
Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.
Американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
"Спустя 80 лет". Америка рискует повторить самый чудовищный опыт в истории
Вчера, 08:00
 
В миреСШАСредиземное мореВашингтон (штат)Министерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала