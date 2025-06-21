https://ria.ru/20250621/esmintsy--2024496434.html

СМИ: США разместили пять ракетных эсминцев с ПРО в Средиземном море

СМИ: США разместили пять ракетных эсминцев с ПРО в Средиземном море - РИА Новости, 21.06.2025

СМИ: США разместили пять ракетных эсминцев с ПРО в Средиземном море

США разместили пять ракетных эсминцев с ПРО в Средиземном море, сообщает военно-морское издание USNI News со ссылкой на военный источник на фоне сообщений о... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:03:00+03:00

2025-06-21T14:03:00+03:00

2025-06-21T14:03:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. США разместили пять ракетных эсминцев с ПРО в Средиземном море, сообщает военно-морское издание USNI News со ссылкой на военный источник на фоне сообщений о стягивании Вашингтоном сил на Ближний Восток. "США разместили пять ракетных эсминцев, оснащенных противоракетным оружием, в Средиземном море", - говорится в материале издания. По данным источника, два эсминца USS Paul Ignatius и USS Oscar Austin, базировавшихся на военно-морской базе Рота в Испании, вошли в Средиземное море, присоединившись к трем другим кораблям - USS Arleigh Burke, USS Thomas Hudner и USS The Sullivans. Отмечается, что все пять эсминцев способны перехватывать баллистические ракеты. Помимо этого, как сообщает USNI News, еще два ракетных эсминца США - USS Forrest Sherman и USS Truxtun сейчас действуют в Красном море. Военно-морские силы США в пятницу сообщили, что Вашингтон направляет в Европу ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald Ford, которая выйдет из американского порта во вторник, 24 июня. Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20250613/ssha-2022680795.html

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сша

средиземное море

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в мире, сша, средиземное море, вашингтон (штат), министерство обороны сша