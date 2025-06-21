https://ria.ru/20250621/es-2024534433.html
СМИ: ЕС считает требования США по пошлинам несбалансированными
СМИ: ЕС считает требования США по пошлинам несбалансированными - РИА Новости, 21.06.2025
СМИ: ЕС считает требования США по пошлинам несбалансированными
В ЕС считают выдвигаемые США требования в рамках торговых переговоров по пошлинам несбалансированными, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T19:30:00+03:00
2025-06-21T19:30:00+03:00
2025-06-21T19:30:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
париж
дональд трамп
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
оэср
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В ЕС считают выдвигаемые США требования в рамках торговых переговоров по пошлинам несбалансированными, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Среди требований Вашингтона - меры, относящиеся к квотам на экспорт рыбы, которые могут быть несовместимы с правилами Всемирной торговой организации, невзаимные шаги по пошлинам и серия требований по экономической безопасности, которые... называют надуманными", - передает агентство со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с подробностями частных бесед. При этом, по информации агентства, многие из пошлин США сохранятся даже при достижении договоренностей на переговорах. Источники утверждают, что ЕС стремится заключить взаимовыгодное соглашение, приведет оценку результатов и решит, какой уровень асимметрии будет для блока допустим. В начале июня британская газета Financial Times сообщала, что еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шевчович и торговый представитель США Джеймисон Грир проведут встречу по вопросу взаимных пошлин на полях совещания министров Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже. По данным источников издания, после того, как США пригрозили увеличением пошлин на сталь до 50%, Брюссель согласился на новые уступки в рамках переговоров о торговле, однако все еще надеется сохранить базовые пошлины в размере 10%. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250320/es-2006131112.html
https://ria.ru/20250516/ssha-2017512694.html
сша
вашингтон (штат)
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вашингтон (штат), париж, дональд трамп, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), оэср, в мире
США, Вашингтон (штат), Париж, Дональд Трамп, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), ОЭСР, В мире
СМИ: ЕС считает требования США по пошлинам несбалансированными
Bloomberg: ЕС считает требования США в рамках торговых переговоров невыполнимыми