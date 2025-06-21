https://ria.ru/20250621/es-2024534433.html

СМИ: ЕС считает требования США по пошлинам несбалансированными

СМИ: ЕС считает требования США по пошлинам несбалансированными - РИА Новости, 21.06.2025

СМИ: ЕС считает требования США по пошлинам несбалансированными

В ЕС считают выдвигаемые США требования в рамках торговых переговоров по пошлинам несбалансированными, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T19:30:00+03:00

2025-06-21T19:30:00+03:00

2025-06-21T19:30:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В ЕС считают выдвигаемые США требования в рамках торговых переговоров по пошлинам несбалансированными, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Среди требований Вашингтона - меры, относящиеся к квотам на экспорт рыбы, которые могут быть несовместимы с правилами Всемирной торговой организации, невзаимные шаги по пошлинам и серия требований по экономической безопасности, которые... называют надуманными", - передает агентство со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с подробностями частных бесед. При этом, по информации агентства, многие из пошлин США сохранятся даже при достижении договоренностей на переговорах. Источники утверждают, что ЕС стремится заключить взаимовыгодное соглашение, приведет оценку результатов и решит, какой уровень асимметрии будет для блока допустим. В начале июня британская газета Financial Times сообщала, что еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шевчович и торговый представитель США Джеймисон Грир проведут встречу по вопросу взаимных пошлин на полях совещания министров Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже. По данным источников издания, после того, как США пригрозили увеличением пошлин на сталь до 50%, Брюссель согласился на новые уступки в рамках переговоров о торговле, однако все еще надеется сохранить базовые пошлины в размере 10%. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

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сша, вашингтон (штат), париж, дональд трамп, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), оэср, в мире