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В Красноярском крае произошел новый выброс нефтепродуктов в Енисей - РИА Новости, 21.06.2025
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08:51 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/enisey-2024448712.html
В Красноярском крае произошел новый выброс нефтепродуктов в Енисей
В Красноярском крае произошел новый выброс нефтепродуктов в Енисей - РИА Новости, 21.06.2025
В Красноярском крае произошел новый выброс нефтепродуктов в Енисей
Новый выброс нефтепродуктов в реку Енисей произошел в Красноярском крае при подготовке к подъему частично затопленного судна с мели, сообщил глава Казачинского... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T08:51:00+03:00
2025-06-21T08:51:00+03:00
происшествия
красноярский край
енисейский район
россия
западно-сибирская транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 21 июн – РИА Новости. Новый выброс нефтепродуктов в реку Енисей произошел в Красноярском крае при подготовке к подъему частично затопленного судна с мели, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских. "При подготовке к подъему затонувшего судна на Казачинском пороге произошёл новый выброс нефтепродуктов в акваторию реки Енисей. Объём выброса пока неизвестен. Со вчерашнего вечера всю ночь и до настоящего момента спасатели ведут активную работу по сдерживанию распространения нефтяного пятна с помощью боновых заграждений и обработки акватории жидким и сухим сорбентом", - сообщил Озерских в своем Telegram-канале. Глава района также отметил, что до получения положительных заключений Роспироднадзора жителям прибрежных населённых пунктов района рекомендуется временно воздерживаться от использования воды реки Енисей для бытовых, хозяйственных и питьевых нужд, ограничить выпас скота и водопой животных. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и частично затоплено. Позже в краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство". Глава Казачинского района заявлял, что, по предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива. По данным администрации района, нефтяная пленка растянулась на 30 километров от места происшествия. По оценке специалистов, при благоприятных погодных условиях устранение последствий займет около двух-трех недель. Для откачки нефтепродуктов из воды на прошлой неделе прибыло спецсудно "Эколог-1". Следователи Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта и обращения экологически опасных веществ. Владельцу судна внесено представление о принятии мер по ликвидации последствий, сообщала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. В понедельник местные власти сообщали о начале проведения операции по герметизации судна. Во вторник общая протяженность очищенной береговой линии составляла свыше 75 километров. В среду и четверг было очищено ещё по 18,5 километров береговой линии. В пятницу Юрий Озерских сообщил о локализации аварии на Енисее.
https://ria.ru/20250612/enisej-2022425520.html
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происшествия, красноярский край, енисейский район, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Енисейский район, Россия, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае произошел новый выброс нефтепродуктов в Енисей

Выброс нефтепродуктов в Енисей произошел при попытке подъема затонувшего судна

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПотерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства на реке Енисей
Потерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства на реке Енисей - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 21 июн – РИА Новости. Новый выброс нефтепродуктов в реку Енисей произошел в Красноярском крае при подготовке к подъему частично затопленного судна с мели, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских.
"При подготовке к подъему затонувшего судна на Казачинском пороге произошёл новый выброс нефтепродуктов в акваторию реки Енисей. Объём выброса пока неизвестен. Со вчерашнего вечера всю ночь и до настоящего момента спасатели ведут активную работу по сдерживанию распространения нефтяного пятна с помощью боновых заграждений и обработки акватории жидким и сухим сорбентом", - сообщил Озерских в своем Telegram-канале.
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Глава района также отметил, что до получения положительных заключений Роспироднадзора жителям прибрежных населённых пунктов района рекомендуется временно воздерживаться от использования воды реки Енисей для бытовых, хозяйственных и питьевых нужд, ограничить выпас скота и водопой животных.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и частично затоплено. Позже в краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство".
Глава Казачинского района заявлял, что, по предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива. По данным администрации района, нефтяная пленка растянулась на 30 километров от места происшествия. По оценке специалистов, при благоприятных погодных условиях устранение последствий займет около двух-трех недель. Для откачки нефтепродуктов из воды на прошлой неделе прибыло спецсудно "Эколог-1".
Следователи Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта и обращения экологически опасных веществ. Владельцу судна внесено представление о принятии мер по ликвидации последствий, сообщала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. В понедельник местные власти сообщали о начале проведения операции по герметизации судна. Во вторник общая протяженность очищенной береговой линии составляла свыше 75 километров. В среду и четверг было очищено ещё по 18,5 километров береговой линии. В пятницу Юрий Озерских сообщил о локализации аварии на Енисее.
Потерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства на реке Енисей - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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ПроисшествияКрасноярский крайЕнисейский районРоссияЗападно-Сибирская транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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