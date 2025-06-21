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Сечин рассказал об оптимальном решении при выборе источников энергии - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:40 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/energii-2024484539.html
Сечин рассказал об оптимальном решении при выборе источников энергии
Сечин рассказал об оптимальном решении при выборе источников энергии - РИА Новости, 21.06.2025
Сечин рассказал об оптимальном решении при выборе источников энергии
Сегодня оптимальным решением является синтез традиционных и альтернативных источников энергии, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T12:40:00+03:00
2025-06-21T12:40:00+03:00
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игорь сечин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Сегодня оптимальным решением является синтез традиционных и альтернативных источников энергии, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Сегодня оптимальным решением является синтез традиционных и альтернативных источников", – сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ. По словам Сечина, поиск новых источников энергии никогда не прекращался, но до полноценного их внедрения еще очень далеко. Так, добавил он, уже много лет большие надежды возлагаются на использование водорода, однако до сих пор на низкоуглеродный водород приходится менее 1% от всех производимых объемов, а его себестоимость не может конкурировать с нефтью и газом. Производство же "серого" водорода более дешевым способом не позволяет снизить углеродный след. Выбросы при его получении превышают выбросы, возникающие при полном цикле производства и использования бензина, отметил глава "Роснефти". Обсуждается также и космическая солнечная энергетика, представляющая собой преобразование солнечной энергии в электроэнергию в космосе при помощи оснащенного солнечными батареями спутника и его дальнейшую передачу на землю. "Проблема лишь в том, что, по оценке консалтинговой компании Roland Berger, стоимость только одного такого спутника превышает 30 миллиардов евро. До сих пор не существует технологии, которая позволила бы передавать огромные объемы энергии на Землю из космоса", - добавил Сечин. В области хранения энергии также идет активная работа, напомнил он. Появляются альтернативные типы аккумуляторов, которые уже сейчас предлагают определенные преимущества, однако еще не готовы для широкого внедрения. "Например, натрий-ионный аккумулятор сокращает время зарядки на 75% и обладают более высокой производительностью в условиях низких температур, однако в разы уступает существующим литий-ионным аналогам в энергоемкости и сроке эксплуатации", - сказал Сечин. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250621/vodorod-2024471015.html
https://ria.ru/20250621/sechin-2024470901.html
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россия, игорь сечин, роснефть, экономика
ПМЭФ-2025, Россия, Игорь Сечин, Роснефть, Экономика
Сечин рассказал об оптимальном решении при выборе источников энергии

Сечин назвал синтез традиционных и альтернативных источников энергии оптимальным

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Сегодня оптимальным решением является синтез традиционных и альтернативных источников энергии, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Сегодня оптимальным решением является синтез традиционных и альтернативных источников", – сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ.
Оператор по добыче нефти и газа берет пробу жидкости из скважины - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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Вчера, 11:26
По словам Сечина, поиск новых источников энергии никогда не прекращался, но до полноценного их внедрения еще очень далеко. Так, добавил он, уже много лет большие надежды возлагаются на использование водорода, однако до сих пор на низкоуглеродный водород приходится менее 1% от всех производимых объемов, а его себестоимость не может конкурировать с нефтью и газом.
Производство же "серого" водорода более дешевым способом не позволяет снизить углеродный след. Выбросы при его получении превышают выбросы, возникающие при полном цикле производства и использования бензина, отметил глава "Роснефти".
Обсуждается также и космическая солнечная энергетика, представляющая собой преобразование солнечной энергии в электроэнергию в космосе при помощи оснащенного солнечными батареями спутника и его дальнейшую передачу на землю. "Проблема лишь в том, что, по оценке консалтинговой компании Roland Berger, стоимость только одного такого спутника превышает 30 миллиардов евро. До сих пор не существует технологии, которая позволила бы передавать огромные объемы энергии на Землю из космоса", - добавил Сечин.
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В области хранения энергии также идет активная работа, напомнил он. Появляются альтернативные типы аккумуляторов, которые уже сейчас предлагают определенные преимущества, однако еще не готовы для широкого внедрения. "Например, натрий-ионный аккумулятор сокращает время зарядки на 75% и обладают более высокой производительностью в условиях низких температур, однако в разы уступает существующим литий-ионным аналогам в энергоемкости и сроке эксплуатации", - сказал Сечин.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025РоссияИгорь СечинРоснефтьЭкономика
 
 
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