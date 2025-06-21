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Сечин прокомментировал отмену субсидий для зеленой энергетики в США - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:48 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/energetika-2024473377.html
Сечин прокомментировал отмену субсидий для зеленой энергетики в США
Сечин прокомментировал отмену субсидий для зеленой энергетики в США - РИА Новости, 21.06.2025
Сечин прокомментировал отмену субсидий для зеленой энергетики в США
Отмена субсидий для зеленой энергетики в США указывает на то, что эта страна, в отличие от ЕС, возвращается к прагматичной политике, заявил ответственный... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T11:48:00+03:00
2025-06-21T11:48:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Отмена субсидий для зеленой энергетики в США указывает на то, что эта страна, в отличие от ЕС, возвращается к прагматичной политике, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По словам Сечина, в США, где потребление электроэнергии вновь перешло к росту после десятилетия стагнации, новая администрация уже пересматривает энергостратегию в пользу традиционных источников. Так, президент США Дональд Трамп недавно подписал ряд указов, направленных на возрождение угольной промышленности. Одновременно с ослаблением регулирования Минэнерго США повысило прогноз по американской добыче угля в этом году на 6%. "Отмена субсидий для зеленой энергетики в США показывает, что эта страна, в отличие от Евросоюза, возвращается к прагматичной политике. Непродуманная стратегия отказа от традиционной генерации уже привела к тому, что стоимость электроэнергии в Европе сегодня в 5 раз выше, чем в США", - сказал Сечин. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, сша, россия, европа, игорь сечин, дональд трамп, евросоюз, роснефть
ПМЭФ-2025, Экономика, США, Россия, Европа, Игорь Сечин, Дональд Трамп, Евросоюз, Роснефть
Сечин прокомментировал отмену субсидий для зеленой энергетики в США

Сечин: США с отменой субсидий возвращается к прагматичной политике в энергетике

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Отмена субсидий для зеленой энергетики в США указывает на то, что эта страна, в отличие от ЕС, возвращается к прагматичной политике, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По словам Сечина, в США, где потребление электроэнергии вновь перешло к росту после десятилетия стагнации, новая администрация уже пересматривает энергостратегию в пользу традиционных источников. Так, президент США Дональд Трамп недавно подписал ряд указов, направленных на возрождение угольной промышленности. Одновременно с ослаблением регулирования Минэнерго США повысило прогноз по американской добыче угля в этом году на 6%.
«
"Отмена субсидий для зеленой энергетики в США показывает, что эта страна, в отличие от Евросоюза, возвращается к прагматичной политике. Непродуманная стратегия отказа от традиционной генерации уже привела к тому, что стоимость электроэнергии в Европе сегодня в 5 раз выше, чем в США", - сказал Сечин.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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