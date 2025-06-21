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Сечин прокомментировал отмену субсидий для зеленой энергетики в США

Сечин прокомментировал отмену субсидий для зеленой энергетики в США - РИА Новости, 21.06.2025

Сечин прокомментировал отмену субсидий для зеленой энергетики в США

Отмена субсидий для зеленой энергетики в США указывает на то, что эта страна, в отличие от ЕС, возвращается к прагматичной политике, заявил ответственный... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T11:48:00+03:00

2025-06-21T11:48:00+03:00

2025-06-21T11:48:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Отмена субсидий для зеленой энергетики в США указывает на то, что эта страна, в отличие от ЕС, возвращается к прагматичной политике, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По словам Сечина, в США, где потребление электроэнергии вновь перешло к росту после десятилетия стагнации, новая администрация уже пересматривает энергостратегию в пользу традиционных источников. Так, президент США Дональд Трамп недавно подписал ряд указов, направленных на возрождение угольной промышленности. Одновременно с ослаблением регулирования Минэнерго США повысило прогноз по американской добыче угля в этом году на 6%. "Отмена субсидий для зеленой энергетики в США показывает, что эта страна, в отличие от Евросоюза, возвращается к прагматичной политике. Непродуманная стратегия отказа от традиционной генерации уже привела к тому, что стоимость электроэнергии в Европе сегодня в 5 раз выше, чем в США", - сказал Сечин. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, россия, европа, игорь сечин, дональд трамп, евросоюз, роснефть