https://ria.ru/20250621/ekspert-2024441528.html
Эксперт рассказал о последствиях кибератак на малый бизнес
Эксперт рассказал о последствиях кибератак на малый бизнес - РИА Новости, 21.06.2025
Эксперт рассказал о последствиях кибератак на малый бизнес
Кибератака может уничтожить небольшую компанию, так как не у всех владельцев есть силы и средства для восстановления после них, поэтому важно укреплять свою... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T06:48:00+03:00
2025-06-21T06:48:00+03:00
2025-06-21T06:48:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Кибератака может уничтожить небольшую компанию, так как не у всех владельцев есть силы и средства для восстановления после них, поэтому важно укреплять свою информационную безопасность, заявил РИА Новости на ПМЭФ-2025 генеральный директор "СКБ Контур" Михаил Сродных. "Было исследование о том, что часто кибератаки происходят как раз на инфраструктуры малого и среднего бизнеса, который не особо задумывался о необходимой защите. Но самое интересное, что такие атаки в 60% случаев заканчивались для бизнеса фатально - в течение шести месяцев после таких атак компания просто закрывалась", - рассказал Сродных. Он пояснил, что какие-то компании "просто не смогли восстановиться, для кого-то это был сильный удар по репутации и клиентская база просто уходила". "Не работая в эту сторону, можно в любой момент потерять свой бизнес", - сказал эксперт. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/sovbez-2023781001.html
https://ria.ru/20240914/khakery-1972647701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Россия
Эксперт рассказал о последствиях кибератак на малый бизнес
Сродных: кибератака может уничтожить небольшую компанию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Кибератака может уничтожить небольшую компанию, так как не у всех владельцев есть силы и средства для восстановления после них, поэтому важно укреплять свою информационную безопасность, заявил РИА Новости на ПМЭФ-2025 генеральный директор "СКБ Контур" Михаил Сродных.
"Было исследование о том, что часто кибератаки происходят как раз на инфраструктуры малого и среднего бизнеса, который не особо задумывался о необходимой защите. Но самое интересное, что такие атаки в 60% случаев заканчивались для бизнеса фатально - в течение шести месяцев после таких атак компания просто закрывалась", - рассказал Сродных.
Он пояснил, что какие-то компании "просто не смогли восстановиться, для кого-то это был сильный удар по репутации и клиентская база просто уходила".
"Не работая в эту сторону, можно в любой момент потерять свой бизнес", - сказал эксперт.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.