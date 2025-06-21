https://ria.ru/20250621/efimov-2024367011.html

Ефимов: жилье по программе реновации построят в рамках КРТ на севере Москвы

Ефимов: жилье по программе реновации построят в рамках КРТ на севере Москвы - РИА Новости, 21.06.2025

Ефимов: жилье по программе реновации построят в рамках КРТ на севере Москвы

На улице Зорге на севере Москвы построят жилой квартал для программы реновации в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T16:12:00+03:00

2025-06-21T16:12:00+03:00

2025-06-21T16:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. На улице Зорге на севере Москвы построят жилой квартал для программы реновации в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Благодаря программе комплексного развития территорий в Москве появляются новые стартовые площадки, где можно строить современное жилье для реализации программы реновации. Очередной проект КРТ, предусматривающий реорганизацию участка площадью 6,2 гектара, реализуют на улице Зорге в районе Сокол. Первые этажи домов спроектируют нежилыми: помещения в них смогут арендовать предприятия малого и среднего бизнеса, что позволит создать около 80 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Площадь жилья, которое возведут недалеко от станции Панфиловская МЦК, превысит 43 тысячи квадратных метров. В новые квартиры переедет примерно 1 тысяча москвичей. Рядом с жильем появятся площадки для занятий спортом, зоны отдыха и сквер, указывается в сообщении.Как отмечается в нем, на подлежащей реорганизации территории расположен сторожевой дом Московской окружной железной дороги начала прошлого века. Он признан памятником и будет сохранен.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.В Москве на разных этапах подготовки и реализации находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20250620/efimov-2024007332.html

https://ria.ru/20250619/efimov-2023757532.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы