Рейтинг@Mail.ru
Гастроэнтеролог рассказала, чем заменить соль в блюдах - РИА Новости, 21.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:33 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/eda-2024433549.html
Гастроэнтеролог рассказала, чем заменить соль в блюдах
Гастроэнтеролог рассказала, чем заменить соль в блюдах - РИА Новости, 21.06.2025
Гастроэнтеролог рассказала, чем заменить соль в блюдах
Натуральные специи и травы, такие как куркума, чеснок и базилик, способны заменить соль в блюдах, сделав их более безопасными для здоровья, рассказала РИА... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T03:33:00+03:00
2025-06-21T03:33:00+03:00
общество
юлия сластен
здоровье - общество
еда
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151325/94/1513259471_0:125:2000:1250_1920x0_80_0_0_5e755c3f9802d33ff1fa07b5136ae7f1.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Натуральные специи и травы, такие как куркума, чеснок и базилик, способны заменить соль в блюдах, сделав их более безопасными для здоровья, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен. "Избежать опасных состояний можно, если не добавлять соль в блюда или пробовать еду до того, как вы ее посолили - возможно, она не нуждается в приправах. Также можно использовать натуральные специи и травы: куркуму, базилик, чеснок, орегано, лимонный сок", - рассказала Сластен. По словам гастроэнтеролога, опасность соли состоит в том, что она способна негативно влиять на артериальное давление; увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему; повышать риск инсульта и нагрузку на печень; ухудшать состояние суставов; обострять заболевания, связанные с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, она вызывает пищевую зависимость, что крайне опасно для пациентов с отеками, гипертонией и заболеваниями почек, а также для беременных женщин.
https://ria.ru/20250613/gastroenterolog-2022569263.html
https://ria.ru/20250403/pitanie-2009012793.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151325/94/1513259471_64:0:1831:1325_1920x0_80_0_0_c521afec2d14a60f451851b18d05c7ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, юлия сластен, здоровье - общество, еда, россия
Общество, Юлия Сластен, Здоровье - Общество, Еда, Россия
Гастроэнтеролог рассказала, чем заменить соль в блюдах

Гастроэнтеролог Сластен: куркума, чеснок и базилик могут заменить соль в блюдах

© Depositphotos.com / fortyforksПорошок куркумы
Порошок куркумы - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Depositphotos.com / fortyforks
Порошок куркумы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Натуральные специи и травы, такие как куркума, чеснок и базилик, способны заменить соль в блюдах, сделав их более безопасными для здоровья, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен.
"Избежать опасных состояний можно, если не добавлять соль в блюда или пробовать еду до того, как вы ее посолили - возможно, она не нуждается в приправах. Также можно использовать натуральные специи и травы: куркуму, базилик, чеснок, орегано, лимонный сок", - рассказала Сластен.
Овощи на прилавке - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Гастроэнтеролог рассказала, когда лучше есть овощи и фрукты
13 июня, 03:07
По словам гастроэнтеролога, опасность соли состоит в том, что она способна негативно влиять на артериальное давление; увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему; повышать риск инсульта и нагрузку на печень; ухудшать состояние суставов; обострять заболевания, связанные с желудочно-кишечным трактом.
Кроме того, она вызывает пищевую зависимость, что крайне опасно для пациентов с отеками, гипертонией и заболеваниями почек, а также для беременных женщин.
Буррито с фаршем и фасолью - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Врач назвала продукт, снижающий уровень холестерина
3 апреля, 03:18
 
ОбществоЮлия СластенЗдоровье - ОбществоЕдаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала