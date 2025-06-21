https://ria.ru/20250621/eda-2024433549.html

Гастроэнтеролог рассказала, чем заменить соль в блюдах

Гастроэнтеролог рассказала, чем заменить соль в блюдах - РИА Новости, 21.06.2025

Гастроэнтеролог рассказала, чем заменить соль в блюдах

Натуральные специи и травы, такие как куркума, чеснок и базилик, способны заменить соль в блюдах, сделав их более безопасными для здоровья, рассказала РИА... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T03:33:00+03:00

2025-06-21T03:33:00+03:00

2025-06-21T03:33:00+03:00

общество

юлия сластен

здоровье - общество

еда

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Натуральные специи и травы, такие как куркума, чеснок и базилик, способны заменить соль в блюдах, сделав их более безопасными для здоровья, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен. "Избежать опасных состояний можно, если не добавлять соль в блюда или пробовать еду до того, как вы ее посолили - возможно, она не нуждается в приправах. Также можно использовать натуральные специи и травы: куркуму, базилик, чеснок, орегано, лимонный сок", - рассказала Сластен. По словам гастроэнтеролога, опасность соли состоит в том, что она способна негативно влиять на артериальное давление; увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему; повышать риск инсульта и нагрузку на печень; ухудшать состояние суставов; обострять заболевания, связанные с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, она вызывает пищевую зависимость, что крайне опасно для пациентов с отеками, гипертонией и заболеваниями почек, а также для беременных женщин.

https://ria.ru/20250613/gastroenterolog-2022569263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, юлия сластен, здоровье - общество, еда, россия