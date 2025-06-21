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На Каширском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

На Каширском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей - РИА Новости, 21.06.2025

На Каширском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Каширском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T20:08:00+03:00

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происшествия

москва

россия

каширское шоссе

департамент транспорта г. москвы

дтп

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Каширском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Каширском шоссе (в районе дома 132) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html

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