https://ria.ru/20250621/dtp-2024536900.html
На Каширском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
На Каширском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей - РИА Новости, 21.06.2025
На Каширском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Каширском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T20:08:00+03:00
2025-06-21T20:08:00+03:00
2025-06-21T20:08:00+03:00
происшествия
москва
россия
каширское шоссе
департамент транспорта г. москвы
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Каширском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Каширском шоссе (в районе дома 132) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, каширское шоссе, департамент транспорта г. москвы, дтп
Происшествия, Москва, Россия, Каширское шоссе, Департамент транспорта г. Москвы, ДТП
На Каширском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
На Каширском шоссе в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей