https://ria.ru/20250621/dtp-2024442324.html
В Иркутской области три человека погибли в ДТП
В Иркутской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 21.06.2025
В Иркутской области три человека погибли в ДТП
Три человека - два водителя иномарок и пассажир - погибли при столкновении четырех автомобилей на автодороге Р-258 "Байкал", сообщает ГУМВД по Иркутской... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T07:02:00+03:00
2025-06-21T07:02:00+03:00
2025-06-21T07:02:00+03:00
происшествия
авто
иркутская область
слюдянка
иркутск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
ИРКУТСК, 21 июн - РИА Новости. Три человека - два водителя иномарок и пассажир - погибли при столкновении четырех автомобилей на автодороге Р-258 "Байкал", сообщает ГУМВД по Иркутской области. По предварительным сведениям, 30-летний водитель Honda Civic, следовавший в сторону Слюдянки из Иркутска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тягачом Sitrak. Затем в столкнувшиеся автомобили въехали еще две иномарки, которые следовали за Honda Civic. В результате фура и два легковых автомобиля загорелись. "ДТП с возгоранием транспортных средств произошло на 90-м километре федеральной автодороги Р-258 "Байкал" вчера около полуночи. В автоаварии погибли двое водителей и пассажир", - говорится в сообщении. Отмечается, что водитель фуры и одной из иномарок получили травмы, но от госпитализации отказались. По факту ДТП назначена проверка. Движение на месте ДТП было ограничено. В настоящее время ограничения сняты.
https://ria.ru/20250620/dtp-2024262095.html
https://ria.ru/20250616/postradavshie-2023050411.html
иркутская область
слюдянка
иркутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, иркутская область, слюдянка, иркутск
Происшествия, Авто, Иркутская область, Слюдянка, Иркутск
В Иркутской области три человека погибли в ДТП
При столкновении четырех автомобилей в Иркутской области погибли три человека