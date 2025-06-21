Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 21.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:02 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/dtp-2024442324.html
В Иркутской области три человека погибли в ДТП
В Иркутской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 21.06.2025
В Иркутской области три человека погибли в ДТП
Три человека - два водителя иномарок и пассажир - погибли при столкновении четырех автомобилей на автодороге Р-258 "Байкал", сообщает ГУМВД по Иркутской... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T07:02:00+03:00
2025-06-21T07:02:00+03:00
происшествия
авто
иркутская область
слюдянка
иркутск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
ИРКУТСК, 21 июн - РИА Новости. Три человека - два водителя иномарок и пассажир - погибли при столкновении четырех автомобилей на автодороге Р-258 "Байкал", сообщает ГУМВД по Иркутской области. По предварительным сведениям, 30-летний водитель Honda Civic, следовавший в сторону Слюдянки из Иркутска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тягачом Sitrak. Затем в столкнувшиеся автомобили въехали еще две иномарки, которые следовали за Honda Civic. В результате фура и два легковых автомобиля загорелись. "ДТП с возгоранием транспортных средств произошло на 90-м километре федеральной автодороги Р-258 "Байкал" вчера около полуночи. В автоаварии погибли двое водителей и пассажир", - говорится в сообщении. Отмечается, что водитель фуры и одной из иномарок получили травмы, но от госпитализации отказались. По факту ДТП назначена проверка. Движение на месте ДТП было ограничено. В настоящее время ограничения сняты.
https://ria.ru/20250620/dtp-2024262095.html
https://ria.ru/20250616/postradavshie-2023050411.html
иркутская область
слюдянка
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, иркутская область, слюдянка, иркутск
Происшествия, Авто, Иркутская область, Слюдянка, Иркутск
В Иркутской области три человека погибли в ДТП

При столкновении четырех автомобилей в Иркутской области погибли три человека

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 21 июн - РИА Новости. Три человека - два водителя иномарок и пассажир - погибли при столкновении четырех автомобилей на автодороге Р-258 "Байкал", сообщает ГУМВД по Иркутской области.
По предварительным сведениям, 30-летний водитель Honda Civic, следовавший в сторону Слюдянки из Иркутска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тягачом Sitrak. Затем в столкнувшиеся автомобили въехали еще две иномарки, которые следовали за Honda Civic. В результате фура и два легковых автомобиля загорелись.
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
В Ульяновской области в ДТП погибли два ребенка
20 июня, 15:48
"ДТП с возгоранием транспортных средств произошло на 90-м километре федеральной автодороги Р-258 "Байкал" вчера около полуночи. В автоаварии погибли двое водителей и пассажир", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель фуры и одной из иномарок получили травмы, но от госпитализации отказались. По факту ДТП назначена проверка. Движение на месте ДТП было ограничено. В настоящее время ограничения сняты.
ДТП во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
После ДТП во Владимирской области госпитализировали семь человек
16 июня, 09:11
 
ПроисшествияАвтоИркутская областьСлюдянкаИркутск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала