https://ria.ru/20250621/dtp-2024442324.html

В Иркутской области три человека погибли в ДТП

В Иркутской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 21.06.2025

В Иркутской области три человека погибли в ДТП

Три человека - два водителя иномарок и пассажир - погибли при столкновении четырех автомобилей на автодороге Р-258 "Байкал", сообщает ГУМВД по Иркутской... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T07:02:00+03:00

2025-06-21T07:02:00+03:00

2025-06-21T07:02:00+03:00

происшествия

авто

иркутская область

слюдянка

иркутск

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ИРКУТСК, 21 июн - РИА Новости. Три человека - два водителя иномарок и пассажир - погибли при столкновении четырех автомобилей на автодороге Р-258 "Байкал", сообщает ГУМВД по Иркутской области. По предварительным сведениям, 30-летний водитель Honda Civic, следовавший в сторону Слюдянки из Иркутска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тягачом Sitrak. Затем в столкнувшиеся автомобили въехали еще две иномарки, которые следовали за Honda Civic. В результате фура и два легковых автомобиля загорелись. "ДТП с возгоранием транспортных средств произошло на 90-м километре федеральной автодороги Р-258 "Байкал" вчера около полуночи. В автоаварии погибли двое водителей и пассажир", - говорится в сообщении. Отмечается, что водитель фуры и одной из иномарок получили травмы, но от госпитализации отказались. По факту ДТП назначена проверка. Движение на месте ДТП было ограничено. В настоящее время ограничения сняты.

https://ria.ru/20250620/dtp-2024262095.html

https://ria.ru/20250616/postradavshie-2023050411.html

иркутская область

слюдянка

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, иркутская область, слюдянка, иркутск