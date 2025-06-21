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В Брянской области дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие
В Брянской области дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие - РИА Новости, 21.06.2025
В Брянской области дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие
Украинские FPV-дроны атаковали территорию сельхозпредприятия АПХ "Мираторг" в селе Крапивна Брянской области, пострадал сотрудник агрокомплекса, сообщил... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T14:22:00+03:00
2025-06-21T14:22:00+03:00
2025-06-21T14:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
климовский район
александр богомаз
мираторг
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БЕЛГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Украинские FPV-дроны атаковали территорию сельхозпредприятия АПХ "Мираторг" в селе Крапивна Брянской области, пострадал сотрудник агрокомплекса, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Сегодня украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов село Крапивна Климовского района. В результате целенаправленного удара по территории сельхозпредприятия АПХ "Мираторг", к сожалению, ранен сотрудник комплекса. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в Telegram-канале.
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происшествия, брянская область, климовский район, александр богомаз, мираторг
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз, Мираторг
В Брянской области дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие
Богомаз: при атаке БПЛА ВСУ пострадал сотрудник агрокомплекса в Брянской области