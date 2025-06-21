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В Брянской области дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие

В Брянской области дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие - РИА Новости, 21.06.2025

В Брянской области дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие

Украинские FPV-дроны атаковали территорию сельхозпредприятия АПХ "Мираторг" в селе Крапивна Брянской области, пострадал сотрудник агрокомплекса, сообщил... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:22:00+03:00

2025-06-21T14:22:00+03:00

2025-06-21T14:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

климовский район

александр богомаз

мираторг

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БЕЛГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Украинские FPV-дроны атаковали территорию сельхозпредприятия АПХ "Мираторг" в селе Крапивна Брянской области, пострадал сотрудник агрокомплекса, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Сегодня украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов село Крапивна Климовского района. В результате целенаправленного удара по территории сельхозпредприятия АПХ "Мираторг", к сожалению, ранен сотрудник комплекса. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250620/bastrykin-2024196080.html

брянская область

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происшествия, брянская область, климовский район, александр богомаз, мираторг