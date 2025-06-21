https://ria.ru/20250621/dokhod-2024426561.html

Россиянам рассказали о способах увеличения дохода на пенсии

Россиянам рассказали о способах увеличения дохода на пенсии - РИА Новости, 21.06.2025

Россиянам рассказали о способах увеличения дохода на пенсии

Участие в программах негосударственных пенсионных фондов (НПФ) поможет увеличить доход после окончания трудовой деятельности, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T02:17:00+03:00

2025-06-21T02:17:00+03:00

2025-06-21T02:17:00+03:00

экономика

алексей денисов

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Участие в программах негосударственных пенсионных фондов (НПФ) поможет увеличить доход после окончания трудовой деятельности, рассказал агентству "Прайм" вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Алексей Денисов.Он отметил, что благодаря систематическому пополнению счета небольшими взносами у человека получится сформировать приличный капитал к моменту выхода на пенсию. Использование возможностей НПФ позволяет увеличить размер выплат с 25% до 40% от уровня прежних доходов.НПФ предлагают индивидуальные пенсионные планы (ИПП), корпоративные пенсионные программы (КПП) и программы долгосрочных сбережений (ПДС).Как пояснил Денисов, если в 35 лет начать ежемесячно откладывать по программе долгосрочных сбережений по три тысячи рублей, то выплаты можно начать получать уже в 50 лет."Накопления составят более 2,2 миллиона рублей. И это при том, что собственных вложений из них будет только 540 тысяч. Остальная часть сформируется за счет полученного инвестдохода, возврата налогов и софинансирования от государства", — указал эксперт.Если оформить срочную выплату, то можно получать по 19 тысяч рублей ежемесячно в течение десяти лет. Если участник выберет пожизненные выплаты, то будет получать по 6000 рублей в месяц.

https://ria.ru/20250620/indeksatsiya-2024077325.html

https://ria.ru/20250615/gosduma-2022891589.html

https://ria.ru/20250614/pensiya-2022742096.html

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экономика, алексей денисов