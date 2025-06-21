Россиянам рассказали о способах увеличения дохода на пенсии

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Денисов: небольшие взносы могут помочь сформировать капитал к выходу на пенсию
Пенсионерка держит купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Участие в программах негосударственных пенсионных фондов (НПФ) поможет увеличить доход после окончания трудовой деятельности, рассказал агентству "Прайм" вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Алексей Денисов.
Он отметил, что благодаря систематическому пополнению счета небольшими взносами у человека получится сформировать приличный капитал к моменту выхода на пенсию. Использование возможностей НПФ позволяет увеличить размер выплат с 25% до 40% от уровня прежних доходов.
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НПФ предлагают индивидуальные пенсионные планы (ИПП), корпоративные пенсионные программы (КПП) и программы долгосрочных сбережений (ПДС).
Как пояснил Денисов, если в 35 лет начать ежемесячно откладывать по программе долгосрочных сбережений по три тысячи рублей, то выплаты можно начать получать уже в 50 лет.
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"Накопления составят более 2,2 миллиона рублей. И это при том, что собственных вложений из них будет только 540 тысяч. Остальная часть сформируется за счет полученного инвестдохода, возврата налогов и софинансирования от государства", — указал эксперт.
Если оформить срочную выплату, то можно получать по 19 тысяч рублей ежемесячно в течение десяти лет. Если участник выберет пожизненные выплаты, то будет получать по 6000 рублей в месяц.