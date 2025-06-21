https://ria.ru/20250621/dodik-2024489978.html

Додик рассказал о действиях Запада против православного мира

Додик рассказал о действиях Запада против православного мира - РИА Новости, 21.06.2025

Додик рассказал о действиях Запада против православного мира

Запад хочет создать трудности для православного мира, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T13:18:00+03:00

2025-06-21T13:18:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Запад хочет создать трудности для православного мира, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик."Были предприняты неблагоприятные шаги в отношении РПЦ на Украине, и это лишь доказательство того, что они не собираются отступать. Поэтому в эти тяжелые времена для наших братьев в Армении я выражаю слова поддержки от всех нас, кто исповедует православие и верит в то, что мы имеем право распространять нашу веру, верить в Бога и молиться за мир и достоинство людей", — сказал он на ПМЭФ, комментируя арест бизнесмена Самвела Карапетяна в Ереване.Как подчеркнул Додик:Преследование Карапетяна в Армении

https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024330674.html

https://ria.ru/20250620/arest-2024244562.html

https://ria.ru/20250618/rpts-2023511041.html

https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html

армения

ереван

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