Додик рассказал о действиях Запада против православного мира
Додик: Запад хочет создать как можно больше трудностей для православного мира
Милорад Додик на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Запад хочет создать трудности для православного мира, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
"Были предприняты неблагоприятные шаги в отношении РПЦ на Украине, и это лишь доказательство того, что они не собираются отступать. Поэтому в эти тяжелые времена для наших братьев в Армении я выражаю слова поддержки от всех нас, кто исповедует православие и верит в то, что мы имеем право распространять нашу веру, верить в Бога и молиться за мир и достоинство людей", — сказал он на ПМЭФ, комментируя арест бизнесмена Самвела Карапетяна в Ереване.
Как подчеркнул Додик:
- Запад пытается разрушить институт церкви, умалить значение и роль иерархов и священнослужителей;
- цель — подорвать доверие не только к церкви, но и к вере;
- нападки на православие абсолютно неприемлемы;
- за этими действиями кроется желание уменьшить влияние России и РПЦ.
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
- Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Пашиняна.
- Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
- Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
- Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
- В понедельник утром СМИ сообщили, что главу ГК "Ташир" перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело.
- В среду суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.
- Защита предпринимателя считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым.
- Адвокаты подали жалобу на арест бизнесмена, он находится в СИЗО, у него позитивный настрой.
- В пресс-службе офиса Карапетяна отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
- Москва готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Симоньян прокомментировала слова Пашиняна о Карапетяне
17 июня, 19:55