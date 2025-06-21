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Додик рассказал о действиях Запада против православного мира - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:18 21.06.2025 (обновлено: 14:15 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/dodik-2024489978.html
Додик рассказал о действиях Запада против православного мира
Додик рассказал о действиях Запада против православного мира - РИА Новости, 21.06.2025
Додик рассказал о действиях Запада против православного мира
Запад хочет создать трудности для православного мира, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. РИА Новости, 21.06.2025
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2025-06-21T14:15:00+03:00
пмэф-2025
русская православная церковь
милорад додик
никол пашинян
самвел карапетян
армения
армянская апостольская церковь
ереван
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Запад хочет создать трудности для православного мира, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик."Были предприняты неблагоприятные шаги в отношении РПЦ на Украине, и это лишь доказательство того, что они не собираются отступать. Поэтому в эти тяжелые времена для наших братьев в Армении я выражаю слова поддержки от всех нас, кто исповедует православие и верит в то, что мы имеем право распространять нашу веру, верить в Бога и молиться за мир и достоинство людей", — сказал он на ПМЭФ, комментируя арест бизнесмена Самвела Карапетяна в Ереване.Как подчеркнул Додик:Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024330674.html
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русская православная церковь, милорад додик, никол пашинян, самвел карапетян, армения, армянская апостольская церковь, ереван, преследование карапетяна в армении
ПМЭФ-2025, Русская православная церковь, Милорад Додик, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армения, Армянская апостольская церковь, Ереван, Преследование Карапетяна в Армении
Додик рассказал о действиях Запада против православного мира

Додик: Запад хочет создать как можно больше трудностей для православного мира

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМилорад Додик на ПМЭФ-2025
Милорад Додик на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Милорад Додик на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Запад хочет создать трудности для православного мира, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
"Были предприняты неблагоприятные шаги в отношении РПЦ на Украине, и это лишь доказательство того, что они не собираются отступать. Поэтому в эти тяжелые времена для наших братьев в Армении я выражаю слова поддержки от всех нас, кто исповедует православие и верит в то, что мы имеем право распространять нашу веру, верить в Бога и молиться за мир и достоинство людей", — сказал он на ПМЭФ, комментируя арест бизнесмена Самвела Карапетяна в Ереване.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
"Политическая расправа": как отреагировали на арест Карапетяна за рубежом
20 июня, 17:54
Как подчеркнул Додик:
  • Запад пытается разрушить институт церкви, умалить значение и роль иерархов и священнослужителей;
  • цель — подорвать доверие не только к церкви, но и к вере;
  • нападки на православие абсолютно неприемлемы;
  • за этими действиями кроется желание уменьшить влияние России и РПЦ.
Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Кустурица назвал арест Карапетяна частью контроля Запада над обществом
20 июня, 15:05

Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
  • Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Пашиняна.
  • Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
  • Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
  • Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
  • В понедельник утром СМИ сообщили, что главу ГК "Ташир" перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело.
  • В среду суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.
Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В РПЦ осудили вмешательство властей Армении в жизнь Армянской церкви
18 июня, 10:56
  • Защита предпринимателя считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым.
  • Адвокаты подали жалобу на арест бизнесмена, он находится в СИЗО, у него позитивный настрой.
  • В пресс-службе офиса Карапетяна отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Москва готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Симоньян прокомментировала слова Пашиняна о Карапетяне
17 июня, 19:55
 
ПМЭФ-2025Русская православная церковьМилорад ДодикНикол ПашинянСамвел КарапетянАрменияАрмянская апостольская церковьЕреванПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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