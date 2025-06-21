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Додик назвал Россию страной мира, стремящейся к сотрудничеству

Додик назвал Россию страной мира, стремящейся к сотрудничеству - РИА Новости, 21.06.2025

Додик назвал Россию страной мира, стремящейся к сотрудничеству

Россия показывает, что она – страна мира, стремящаяся к сотрудничеству, что и привлекает многих на ПМЭФ, заявил РИА Новости Президент Республики Сербской Боснии РИА Новости, 21.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Россия показывает, что она – страна мира, стремящаяся к сотрудничеству, что и привлекает многих на ПМЭФ, заявил РИА Новости Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик. “Россия демонстрирует, что она — страна цивилизаций, страна, определяющая многие стандарты и важные ценности. Россия — страна мира, и, несмотря на то, что она проводит специальную военную операцию, которую была вынуждена начать, она стремится к сотрудничеству между государствами и народами и никому не навязывает никаких решений. Именно это привлекает многих на ПМЭФ”, - сказал он на полях ПМЭФ. Как отметил Додик, Петербургский международный экономический форум – в первую очередь практичное мероприятие, позволяющее заключить большое количество соглашений о сотрудничестве и представить достижения российской экономики. “Это впечатляющее собрание не только друзей России, но и просто людей, занимающихся реальной экономикой. Это форум, который связан не с идеологией или какой-либо теорией, а прежде всего с практикой. На нём заключается большое количество соглашений о сотрудничестве, и это отличная возможность представить достижения российской экономики во всех современных сферах”, - подчеркнул он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, милорад додик, в мире