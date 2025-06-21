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Российские войска освободили Запорожье в ДНР - РИА Новости, 21.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:12 21.06.2025 (обновлено: 13:25 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/dnr-2024476727.html
Российские войска освободили Запорожье в ДНР
Российские войска освободили Запорожье в ДНР - РИА Новости, 21.06.2025
Российские войска освободили Запорожье в ДНР
Российские военные взяли под контроль село Запорожье в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T12:12:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Запорожье в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Запорожье Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Как подчеркнули в министерстве:Бойцы группировки также нанесли удары по пяти бригадам противника в районе Успеновки, Темировки, Ольговского, Полтавки и Малиновки в Запорожской области.ВСУ потеряли в зоне ответственности "Востока":Также авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили:
https://ria.ru/20250614/spetsoperatsiya-2022742689.html
https://ria.ru/20250621/obstanovka-2024246470.html
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Освобождение населенного пункта Запорожье в ДНР
Минобороны России показало кадры освобождения населенного пункта Запорожье в ДНР, где бойцы группировки войск "Восток" разбили подразделения 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Отмечается, что освобождение села Запорожье – это важный шаг на пути к полному освобождению территории ДНР.
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россия, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Российские войска освободили Запорожье в ДНР

МО РФ: российские войска освободили Запорожье в ДНР

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Запорожье в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Запорожье Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Запорожье в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили Запорожье в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Запорожье в ДНР
Как подчеркнули в министерстве:
  • взятие села — важный шаг на пути к полному освобождению ДНР;
  • морская пехота ВСУ понесла значительные потери и была вынуждена оставить Запорожье;
  • российские штурмовики завершили зачистку, разминирование территории и развернули триколоры.
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Бойцы группировки также нанесли удары по пяти бригадам противника в районе Успеновки, Темировки, Ольговского, Полтавки и Малиновки в Запорожской области.
ВСУ потеряли в зоне ответственности "Востока":
  • более 200 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • девять автомобилей;
  • два артиллерийских орудия.
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Также авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили:
  • цеха производства, места сборки и хранения ударных дронов;
  • склады боеприпасов;
  • пункты временной дислокации украинских войск и наемников в 142 районах.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы РФЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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