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Российские войска освободили Запорожье в ДНР
Российские войска освободили Запорожье в ДНР - РИА Новости, 21.06.2025
Российские войска освободили Запорожье в ДНР
Российские военные взяли под контроль село Запорожье в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T12:12:00+03:00
2025-06-21T12:12:00+03:00
2025-06-21T13:25:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Запорожье в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Запорожье Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Как подчеркнули в министерстве:Бойцы группировки также нанесли удары по пяти бригадам противника в районе Успеновки, Темировки, Ольговского, Полтавки и Малиновки в Запорожской области.ВСУ потеряли в зоне ответственности "Востока":Также авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили:
https://ria.ru/20250614/spetsoperatsiya-2022742689.html
https://ria.ru/20250621/obstanovka-2024246470.html
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Освобождение населенного пункта Запорожье в ДНР
Минобороны России показало кадры освобождения населенного пункта Запорожье в ДНР, где бойцы группировки войск "Восток" разбили подразделения 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.
Отмечается, что освобождение села Запорожье – это важный шаг на пути к полному освобождению территории ДНР.
2025-06-21T12:12
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Российские войска освободили Запорожье в ДНР
МО РФ: российские войска освободили Запорожье в ДНР