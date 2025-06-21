https://ria.ru/20250621/dnr-2024476727.html

Российские войска освободили Запорожье в ДНР

Российские войска освободили Запорожье в ДНР - РИА Новости, 21.06.2025

Российские войска освободили Запорожье в ДНР

Российские военные взяли под контроль село Запорожье в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.06.2025

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Запорожье в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Запорожье Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Как подчеркнули в министерстве:Бойцы группировки также нанесли удары по пяти бригадам противника в районе Успеновки, Темировки, Ольговского, Полтавки и Малиновки в Запорожской области.ВСУ потеряли в зоне ответственности "Востока":Также авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили:

https://ria.ru/20250614/spetsoperatsiya-2022742689.html

https://ria.ru/20250621/obstanovka-2024246470.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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Освобождение населенного пункта Запорожье в ДНР Минобороны России показало кадры освобождения населенного пункта Запорожье в ДНР, где бойцы группировки войск "Восток" разбили подразделения 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Отмечается, что освобождение села Запорожье – это важный шаг на пути к полному освобождению территории ДНР. 2025-06-21T12:12 true PT1M00S

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россия, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, запорожская область, вооруженные силы украины