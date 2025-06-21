Дмитриев рассказал о призывах на митинги в США
Дмитриев: призывы на митинги в США работают по методичкам цветных революций
© Getty Images / Mario TamaАкция протеста "День без королей" против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США
© Getty Images / Mario Tama
Акция протеста "День без королей" против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что призывы на антиправительственные митинги в США работают по методичкам цветных революций
Спецпредставитель президента обратил внимание на публикацию в соцсети Х с листовкой с призывом к американцам выходить на второй раунд акции No Kings (с английского — "Нет королям"), анонсированный на 4 июля, против политики президента США Дональда Трампа.
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"Методичка по проведению цветных революций глубинного государства 2.0", - так Дмитриев прокомментировал публикацию.
Демонстрация была частью скоординированной акции под названием No Kings (с англ. — "Нет королям"), которая проходила по всей стране 14 июня — в день проведения военного парада в Вашингтоне, совпавший с 79-летием рождения Трампа. Сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству.
Протесты в США
- В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
- Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
- Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
- В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
- Протестующие в Лос-Анджелесе стали возводить баррикады и устраивать погромы.
- В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
- Массовые акции проходят и в других штатах, в том числе в Техасе,
- Вашингтоне и Нью-Йорке.
- Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
- В Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке развернули специальные группы реагирования с бронетехникой и тяжелым вооружением.
"Никаких королей!": антиправительственные протесты в США
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