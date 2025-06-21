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Дмитриев рассказал о призывах на митинги в США - РИА Новости, 21.06.2025
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03:56 21.06.2025 (обновлено: 04:27 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/dmitriev-2024435596.html
Дмитриев рассказал о призывах на митинги в США
Дмитриев рассказал о призывах на митинги в США - РИА Новости, 21.06.2025
Дмитриев рассказал о призывах на митинги в США
Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что призывы на... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T03:56:00+03:00
2025-06-21T04:27:00+03:00
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
дональд трамп
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что призывы на антиправительственные митинги в США работают по методичкам цветных революций Спецпредставитель президента обратил внимание на публикацию в соцсети Х с листовкой с призывом к американцам выходить на второй раунд акции No Kings (с английского — "Нет королям"), анонсированный на 4 июля, против политики президента США Дональда Трампа. "Методичка по проведению цветных революций глубинного государства 2.0", - так Дмитриев прокомментировал публикацию. Демонстрация была частью скоординированной акции под названием No Kings (с англ. — "Нет королям"), которая проходила по всей стране 14 июня — в день проведения военного парада в Вашингтоне, совпавший с 79-летием рождения Трампа. Сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству. Протесты в США
https://ria.ru/20250619/ssha-2024049856.html
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Подавляющая часть протестующих покинула улицы Лос-Анджелеса
Подавляющая часть протестующих покинула улицы Лос-Анджелеса, на месте остаются небольшие группы активистов, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, кирилл дмитриев
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев
Дмитриев рассказал о призывах на митинги в США

Дмитриев: призывы на митинги в США работают по методичкам цветных революций

© Getty Images / Mario TamaАкция протеста "День без королей" против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США
Акция протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Getty Images / Mario Tama
Акция протеста "День без королей" против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что призывы на антиправительственные митинги в США работают по методичкам цветных революций
Спецпредставитель президента обратил внимание на публикацию в соцсети Х с листовкой с призывом к американцам выходить на второй раунд акции No Kings (с английского — "Нет королям"), анонсированный на 4 июля, против политики президента США Дональда Трампа.
Участники акции протеста в Портленде, США - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В США протестующие прорвались в здание миграционной службы
19 июня, 21:20
«
"Методичка по проведению цветных революций глубинного государства 2.0", - так Дмитриев прокомментировал публикацию.
Демонстрация была частью скоординированной акции под названием No Kings (с англ. — "Нет королям"), которая проходила по всей стране 14 июня — в день проведения военного парада в Вашингтоне, совпавший с 79-летием рождения Трампа. Сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству.

Протесты в США

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
  • Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
  • В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

  • Протестующие в Лос-Анджелесе стали возводить баррикады и устраивать погромы.
  • В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
  • Массовые акции проходят и в других штатах, в том числе в Техасе,
  • Вашингтоне и Нью-Йорке.
  • Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
  • В Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке развернули специальные группы реагирования с бронетехникой и тяжелым вооружением.
Сотрудники полиции во время акции протеста Никаких королей! против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025 года - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
"Никаких королей!": антиправительственные протесты в США
15 июня, 09:53
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Дональд ТрампКирилл Дмитриев
 
 
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