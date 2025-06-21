https://ria.ru/20250621/dmitriev-2024435596.html

Дмитриев рассказал о призывах на митинги в США

Дмитриев рассказал о призывах на митинги в США - РИА Новости, 21.06.2025

Дмитриев рассказал о призывах на митинги в США

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что призывы на... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T03:56:00+03:00

2025-06-21T03:56:00+03:00

2025-06-21T04:27:00+03:00

в мире

сша

россия

вашингтон (штат)

дональд трамп

кирилл дмитриев

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что призывы на антиправительственные митинги в США работают по методичкам цветных революций Спецпредставитель президента обратил внимание на публикацию в соцсети Х с листовкой с призывом к американцам выходить на второй раунд акции No Kings (с английского — "Нет королям"), анонсированный на 4 июля, против политики президента США Дональда Трампа. "Методичка по проведению цветных революций глубинного государства 2.0", - так Дмитриев прокомментировал публикацию. Демонстрация была частью скоординированной акции под названием No Kings (с англ. — "Нет королям"), которая проходила по всей стране 14 июня — в день проведения военного парада в Вашингтоне, совпавший с 79-летием рождения Трампа. Сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству. Протесты в США

https://ria.ru/20250619/ssha-2024049856.html

https://ria.ru/20250615/protest-2022922260.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подавляющая часть протестующих покинула улицы Лос-Анджелеса Подавляющая часть протестующих покинула улицы Лос-Анджелеса, на месте остаются небольшие группы активистов, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-21T03:56 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, кирилл дмитриев