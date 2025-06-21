Рейтинг@Mail.ru
На территории спа-клуба в Ростове-на-Дону утонула девочка - РИА Новости, 21.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:27 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/devochka-2024542423.html
На территории спа-клуба в Ростове-на-Дону утонула девочка
На территории спа-клуба в Ростове-на-Дону утонула девочка - РИА Новости, 21.06.2025
На территории спа-клуба в Ростове-на-Дону утонула девочка
Следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-летней девочки в бассейне на территории одного из спа-клубов в Ростове-на-Дону, заведено дело об оказании... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T21:27:00+03:00
2025-06-21T21:27:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024538682_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_87d47894e506622d2b000cee3ed26ebb.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-летней девочки в бассейне на территории одного из спа-клубов в Ростове-на-Дону, заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области. Днем в субботу в соцсетях стала распространяться информация о гибели ребенка в бассейне одного из ростовских спа-клубов. Утверждалось, что 11-летняя девочка находилась в спа-клубе без родителей, но в компании друзей ее семьи. Якобы, по словам очевидцев, девочка нырнула за упавшим в воду браслетом, но выплыть не смогла. Ребенка достал спасатель и пытался реанимировать, через 10 минут прибыла скорая. Врачи боролись за жизнь ребенка якобы в течение 40 минут, но им не удалось ее спасти. В пресс-службе СУСК РФ по региону подтвердили гибель ребенка. "В следственный отдел по Железнодорожному району города Ростова-на-Дону… поступило сообщение о смерти 11-летней девочки в результате утопления в открытом бассейне одного из спа-клубов города… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве. Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ход и результаты расследования этого уголовного дела. По окончании проверочных мероприятий будут приняты меры реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
https://ria.ru/20250603/cheboksary-2020641376.html
ростов-на-дону
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024538682_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_47d84967ef41f829e93c8881b99da58f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
На территории спа-клуба в Ростове-на-Дону утонула девочка

СК: в бассейне в спа-клубе в Ростове-на-Дону утонула девочка, заведено дело

© Фото : Ростовский Следком/TelegramСК РФ на месте, где ребенок погиб в бассейне на территории спа-клуба
СК РФ на месте, где ребенок погиб в бассейне на территории спа-клуба - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Фото : Ростовский Следком/Telegram
СК РФ на месте, где ребенок погиб в бассейне на территории спа-клуба
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-летней девочки в бассейне на территории одного из спа-клубов в Ростове-на-Дону, заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области.
Днем в субботу в соцсетях стала распространяться информация о гибели ребенка в бассейне одного из ростовских спа-клубов. Утверждалось, что 11-летняя девочка находилась в спа-клубе без родителей, но в компании друзей ее семьи. Якобы, по словам очевидцев, девочка нырнула за упавшим в воду браслетом, но выплыть не смогла. Ребенка достал спасатель и пытался реанимировать, через 10 минут прибыла скорая. Врачи боролись за жизнь ребенка якобы в течение 40 минут, но им не удалось ее спасти. В пресс-службе СУСК РФ по региону подтвердили гибель ребенка.
«
"В следственный отдел по Железнодорожному району города Ростова-на-Дону… поступило сообщение о смерти 11-летней девочки в результате утопления в открытом бассейне одного из спа-клубов города… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.
Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ход и результаты расследования этого уголовного дела. По окончании проверочных мероприятий будут приняты меры реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Вид на Чебоксары - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Чебоксарах завели дело о халатности после гибели ребенка на пляже
3 июня, 12:41
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала