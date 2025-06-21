https://ria.ru/20250621/devochka-2024542423.html

На территории спа-клуба в Ростове-на-Дону утонула девочка

На территории спа-клуба в Ростове-на-Дону утонула девочка - РИА Новости, 21.06.2025

На территории спа-клуба в Ростове-на-Дону утонула девочка

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-летней девочки в бассейне на территории одного из спа-клубов в Ростове-на-Дону, заведено дело об оказании... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T21:27:00+03:00

2025-06-21T21:27:00+03:00

2025-06-21T21:27:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

россия

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024538682_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_87d47894e506622d2b000cee3ed26ebb.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-летней девочки в бассейне на территории одного из спа-клубов в Ростове-на-Дону, заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области. Днем в субботу в соцсетях стала распространяться информация о гибели ребенка в бассейне одного из ростовских спа-клубов. Утверждалось, что 11-летняя девочка находилась в спа-клубе без родителей, но в компании друзей ее семьи. Якобы, по словам очевидцев, девочка нырнула за упавшим в воду браслетом, но выплыть не смогла. Ребенка достал спасатель и пытался реанимировать, через 10 минут прибыла скорая. Врачи боролись за жизнь ребенка якобы в течение 40 минут, но им не удалось ее спасти. В пресс-службе СУСК РФ по региону подтвердили гибель ребенка. "В следственный отдел по Железнодорожному району города Ростова-на-Дону… поступило сообщение о смерти 11-летней девочки в результате утопления в открытом бассейне одного из спа-клубов города… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве. Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ход и результаты расследования этого уголовного дела. По окончании проверочных мероприятий будут приняты меры реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

https://ria.ru/20250603/cheboksary-2020641376.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)