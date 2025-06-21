На территории спа-клуба в Ростове-на-Дону утонула девочка
СК: в бассейне в спа-клубе в Ростове-на-Дону утонула девочка, заведено дело
© Фото : Ростовский Следком/TelegramСК РФ на месте, где ребенок погиб в бассейне на территории спа-клуба
СК РФ на месте, где ребенок погиб в бассейне на территории спа-клуба
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-летней девочки в бассейне на территории одного из спа-клубов в Ростове-на-Дону, заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области.
Днем в субботу в соцсетях стала распространяться информация о гибели ребенка в бассейне одного из ростовских спа-клубов. Утверждалось, что 11-летняя девочка находилась в спа-клубе без родителей, но в компании друзей ее семьи. Якобы, по словам очевидцев, девочка нырнула за упавшим в воду браслетом, но выплыть не смогла. Ребенка достал спасатель и пытался реанимировать, через 10 минут прибыла скорая. Врачи боролись за жизнь ребенка якобы в течение 40 минут, но им не удалось ее спасти. В пресс-службе СУСК РФ по региону подтвердили гибель ребенка.
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"В следственный отдел по Железнодорожному району города Ростова-на-Дону… поступило сообщение о смерти 11-летней девочки в результате утопления в открытом бассейне одного из спа-клубов города… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.
Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ход и результаты расследования этого уголовного дела. По окончании проверочных мероприятий будут приняты меры реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.