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Самый длинный день в году наступит 21 июня - РИА Новости, 21.06.2025
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00:57 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/den-2024426704.html
Самый длинный день в году наступит 21 июня
Самый длинный день в году наступит 21 июня - РИА Новости, 21.06.2025
Самый длинный день в году наступит 21 июня
Самый длинный день в году наступит для землян 21 июня, на широте Москвы он продлится 17 часов 33 минуты, сообщил ранее Московский планетарий. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T00:57:00+03:00
2025-06-21T00:57:00+03:00
космос - риа наука
москва
северный полюс
московский планетарий
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Самый длинный день в году наступит для землян 21 июня, на широте Москвы он продлится 17 часов 33 минуты, сообщил ранее Московский планетарий. "В июне продолжительность дня на широте Москвы увеличивается от 17 часов 08 минут в начале месяца до 17 часов 33 минуты в день летнего солнцестояния - 21 июня", - говорится в сообщении. Как уточнили в планетарии, в Москве Солнце взойдет в 3.45, а сядет в 21.19. Кроме того, в день летнего солнцестояния, 21 июня, в 5.42 мск в Северном полушарии планеты наступит астрономическое лето. Солнце в этот момент достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса Мира. Как рассказали астрономы, вблизи солнцестояния Солнце как бы приостанавливает свое движение в верхней точке максимального склонения (угла экватора, на который звезда поднимается от плоскости экватора Земли). Именно поэтому такое явление называют стоянием Солнца. После 21 июня Солнце начнет постепенно терять полуденную высоту, пока не дойдет до минимальной высоты над горизонтом. Это произойдет в самый короткий день года - 21 декабря.
https://ria.ru/20250516/solntsestoyanie-2024-1945878274.html
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космос - риа наука, москва, северный полюс, московский планетарий
Космос - РИА Наука, Москва, Северный полюс, Московский планетарий
Самый длинный день в году наступит 21 июня

Землян ждет самый длинный день 2025 года

© Pixabay / ColiN00BПланета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Pixabay / ColiN00B
Планета Земля. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Самый длинный день в году наступит для землян 21 июня, на широте Москвы он продлится 17 часов 33 минуты, сообщил ранее Московский планетарий.
"В июне продолжительность дня на широте Москвы увеличивается от 17 часов 08 минут в начале месяца до 17 часов 33 минуты в день летнего солнцестояния - 21 июня", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в планетарии, в Москве Солнце взойдет в 3.45, а сядет в 21.19.
Кроме того, в день летнего солнцестояния, 21 июня, в 5.42 мск в Северном полушарии планеты наступит астрономическое лето. Солнце в этот момент достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса Мира.
Как рассказали астрономы, вблизи солнцестояния Солнце как бы приостанавливает свое движение в верхней точке максимального склонения (угла экватора, на который звезда поднимается от плоскости экватора Земли). Именно поэтому такое явление называют стоянием Солнца. После 21 июня Солнце начнет постепенно терять полуденную высоту, пока не дойдет до минимальной высоты над горизонтом. Это произойдет в самый короткий день года - 21 декабря.
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