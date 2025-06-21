https://ria.ru/20250621/den-2024426704.html

Самый длинный день в году наступит 21 июня

Самый длинный день в году наступит 21 июня - РИА Новости, 21.06.2025

Самый длинный день в году наступит 21 июня

Самый длинный день в году наступит для землян 21 июня, на широте Москвы он продлится 17 часов 33 минуты, сообщил ранее Московский планетарий. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T00:57:00+03:00

2025-06-21T00:57:00+03:00

2025-06-21T00:57:00+03:00

космос - риа наука

москва

северный полюс

московский планетарий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597355467_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_daaf23f4da5a06ace156a6878d0dbaff.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Самый длинный день в году наступит для землян 21 июня, на широте Москвы он продлится 17 часов 33 минуты, сообщил ранее Московский планетарий. "В июне продолжительность дня на широте Москвы увеличивается от 17 часов 08 минут в начале месяца до 17 часов 33 минуты в день летнего солнцестояния - 21 июня", - говорится в сообщении. Как уточнили в планетарии, в Москве Солнце взойдет в 3.45, а сядет в 21.19. Кроме того, в день летнего солнцестояния, 21 июня, в 5.42 мск в Северном полушарии планеты наступит астрономическое лето. Солнце в этот момент достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса Мира. Как рассказали астрономы, вблизи солнцестояния Солнце как бы приостанавливает свое движение в верхней точке максимального склонения (угла экватора, на который звезда поднимается от плоскости экватора Земли). Именно поэтому такое явление называют стоянием Солнца. После 21 июня Солнце начнет постепенно терять полуденную высоту, пока не дойдет до минимальной высоты над горизонтом. Это произойдет в самый короткий день года - 21 декабря.

https://ria.ru/20250516/solntsestoyanie-2024-1945878274.html

https://ria.ru/20250620/solntse-2024092503.html

москва

северный полюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, москва, северный полюс, московский планетарий