Самый длинный день в году наступит 21 июня
Землян ждет самый длинный день 2025 года
© Pixabay / ColiN00BПланета Земля
© Pixabay / ColiN00B
Планета Земля. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Самый длинный день в году наступит для землян 21 июня, на широте Москвы он продлится 17 часов 33 минуты, сообщил ранее Московский планетарий.
"В июне продолжительность дня на широте Москвы увеличивается от 17 часов 08 минут в начале месяца до 17 часов 33 минуты в день летнего солнцестояния - 21 июня", - говорится в сообщении.
Как уточнили в планетарии, в Москве Солнце взойдет в 3.45, а сядет в 21.19.
Кроме того, в день летнего солнцестояния, 21 июня, в 5.42 мск в Северном полушарии планеты наступит астрономическое лето. Солнце в этот момент достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса Мира.
Как рассказали астрономы, вблизи солнцестояния Солнце как бы приостанавливает свое движение в верхней точке максимального склонения (угла экватора, на который звезда поднимается от плоскости экватора Земли). Именно поэтому такое явление называют стоянием Солнца. После 21 июня Солнце начнет постепенно терять полуденную высоту, пока не дойдет до минимальной высоты над горизонтом. Это произойдет в самый короткий день года - 21 декабря.
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