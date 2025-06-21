Чернышенко рассказал о ситуации с выбросами мазута на побережье Анапы
Чернышенко: мазутных выбросов на побережье Анапы после ЧП почти нет
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
Дмитрий Чернышенко на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Мазутных выбросов на побережье Анапы после ЧП с танкерами практически не наблюдается, правительство России получает ежедневные сводки об обстановке, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко "на полях" ПМЭФ.
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"Ежедневно мы получаем сводки, в последнее время каких-то там выбросов практически не наблюдается..." — сказал вице-премьер.
Он добавил, что приняты все необходимые меры, которые позволяют либо использовать существующую инфраструктуру бассейнов как альтернативу, либо другие виды туризма.
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"Этот вопрос на контроле у правительства. Мой коллега Виталий Геннадьевич Савельев (вице-премьер России. — Прим. ред.) возглавляет федеральный штаб по ликвидации последствий, который консолидирует всю информацию, касающуюся ситуации в Анапе", — заключил Чернышенко.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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