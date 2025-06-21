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Чернышенко рассказал о ситуации с выбросами мазута на побережье Анапы - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
08:06 21.06.2025 (обновлено: 10:06 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/chernyshenko-2024444835.html
Чернышенко рассказал о ситуации с выбросами мазута на побережье Анапы
Чернышенко рассказал о ситуации с выбросами мазута на побережье Анапы - РИА Новости, 21.06.2025
Чернышенко рассказал о ситуации с выбросами мазута на побережье Анапы
Мазутных выбросов на побережье Анапы после ЧП с танкерами практически не наблюдается, правительство России получает ежедневные сводки об обстановке, сообщил РИА РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T08:06:00+03:00
2025-06-21T10:06:00+03:00
пмэф-2025
анапа
происшествия
дмитрий чернышенко
россия
краснодарский край
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Мазутных выбросов на побережье Анапы после ЧП с танкерами практически не наблюдается, правительство России получает ежедневные сводки об обстановке, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко "на полях" ПМЭФ.&quot;Ежедневно мы получаем сводки, в последнее время каких-то там выбросов практически не наблюдается...&quot; — сказал вице-премьер.Он добавил, что приняты все необходимые меры, которые позволяют либо использовать существующую инфраструктуру бассейнов как альтернативу, либо другие виды туризма.&quot;Этот вопрос на контроле у правительства. Мой коллега Виталий Геннадьевич Савельев (вице-премьер России. — Прим. ред.) возглавляет федеральный штаб по ликвидации последствий, который консолидирует всю информацию, касающуюся ситуации в Анапе&quot;, — заключил Чернышенко.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250610/anapa-2022129493.html
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анапа, происшествия, дмитрий чернышенко, россия, краснодарский край
ПМЭФ-2025, Анапа, Происшествия, Дмитрий Чернышенко, Россия, Краснодарский край
Чернышенко рассказал о ситуации с выбросами мазута на побережье Анапы

Чернышенко: мазутных выбросов на побережье Анапы после ЧП почти нет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
Дмитрий Чернышенко на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дмитрий Чернышенко на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Мазутных выбросов на побережье Анапы после ЧП с танкерами практически не наблюдается, правительство России получает ежедневные сводки об обстановке, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко "на полях" ПМЭФ.
«

"Ежедневно мы получаем сводки, в последнее время каких-то там выбросов практически не наблюдается..." — сказал вице-премьер.

Он добавил, что приняты все необходимые меры, которые позволяют либо использовать существующую инфраструктуру бассейнов как альтернативу, либо другие виды туризма.
«

"Этот вопрос на контроле у правительства. Мой коллега Виталий Геннадьевич Савельев (вице-премьер России. — Прим. ред.) возглавляет федеральный штаб по ликвидации последствий, который консолидирует всю информацию, касающуюся ситуации в Анапе", — заключил Чернышенко.

В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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10 июня, 21:38
 
ПМЭФ-2025АнапаПроисшествияДмитрий ЧернышенкоРоссияКраснодарский край
 
 
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