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Чернышенко рассказал о ситуации с выбросами мазута на побережье Анапы

Чернышенко рассказал о ситуации с выбросами мазута на побережье Анапы - РИА Новости, 21.06.2025

Чернышенко рассказал о ситуации с выбросами мазута на побережье Анапы

Мазутных выбросов на побережье Анапы после ЧП с танкерами практически не наблюдается, правительство России получает ежедневные сводки об обстановке, сообщил РИА РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T08:06:00+03:00

2025-06-21T08:06:00+03:00

2025-06-21T10:06:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Мазутных выбросов на побережье Анапы после ЧП с танкерами практически не наблюдается, правительство России получает ежедневные сводки об обстановке, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко "на полях" ПМЭФ."Ежедневно мы получаем сводки, в последнее время каких-то там выбросов практически не наблюдается..." — сказал вице-премьер.Он добавил, что приняты все необходимые меры, которые позволяют либо использовать существующую инфраструктуру бассейнов как альтернативу, либо другие виды туризма."Этот вопрос на контроле у правительства. Мой коллега Виталий Геннадьевич Савельев (вице-премьер России. — Прим. ред.) возглавляет федеральный штаб по ликвидации последствий, который консолидирует всю информацию, касающуюся ситуации в Анапе", — заключил Чернышенко.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250610/anapa-2022129493.html

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анапа, происшествия, дмитрий чернышенко, россия, краснодарский край