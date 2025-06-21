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У БРИКС не будет собственной банкноты, заявил глава ТПП - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
22:55 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/briks-2024547300.html
У БРИКС не будет собственной банкноты, заявил глава ТПП
У БРИКС не будет собственной банкноты, заявил глава ТПП - РИА Новости, 21.06.2025
У БРИКС не будет собственной банкноты, заявил глава ТПП
Бумажных денег у БРИКС нет и не будет, расчеты в рамках объединения происходят в электронном виде в национальных валютах, рассказал РИА Новости президент... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T22:55:00+03:00
2025-06-21T22:55:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Бумажных денег у БРИКС нет и не будет, расчеты в рамках объединения происходят в электронном виде в национальных валютах, рассказал РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин на ПМЭФ. "Банкнота БРИКС" впервые появилась на саммите в Казани в октябре прошлого года: президент РФ Владимир Путин после завершения заседания в расширенном составе покидал зал с некоей купюрой в руках, которую потом с улыбкой показал министрам и отдал главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда прокомментировал, что это "кто-то из наших - то ли из ТПП, то ли еще кто-то, - напечатали такую квазиденьгу". "Это просто шутка, потому что все будет в электронном виде, никаких бумажных денег у БРИКС не будет… Расчеты в БРИКС в национальных валютах уже идут", - рассказал Катырин, отвечая на вопрос, будет ли все-таки выпущена "банкнота БРИКС" в обращение. "Более того, я вам хочу сказать, что никто и не предполагает создавать какую-то валюту в БРИКС. Потому что сейчас это не предмет для того, чтобы над этим работать", - добавил глава он, отметив, что если у БРИКС появится валюта, это станет предметом для нападок со всех сторон, в первую очередь со стороны тех, кто оперирует долларом. "Это шутка, которую сделали мои коллеги. Мы дарим ее (банкноту - ред.) друзьям, коллегам. Ничего за этим не стоит, никакой валюты там нет",- заключил президент ТПП РФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, технологии, россия, сергей катырин, брикс, торгово-промышленная палата рф, в мире
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Россия, Сергей Катырин, БРИКС, Торгово-промышленная палата РФ, В мире
У БРИКС не будет собственной банкноты, заявил глава ТПП

Глава ТПП Катырин: все расчеты в рамках БРИКС будут проходить в электронном виде

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Символика БРИКС. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Бумажных денег у БРИКС нет и не будет, расчеты в рамках объединения происходят в электронном виде в национальных валютах, рассказал РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин на ПМЭФ.
"Банкнота БРИКС" впервые появилась на саммите в Казани в октябре прошлого года: президент РФ Владимир Путин после завершения заседания в расширенном составе покидал зал с некоей купюрой в руках, которую потом с улыбкой показал министрам и отдал главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда прокомментировал, что это "кто-то из наших - то ли из ТПП, то ли еще кто-то, - напечатали такую квазиденьгу".
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин после заседания глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин после заседания глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин после заседания глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
"Это просто шутка, потому что все будет в электронном виде, никаких бумажных денег у БРИКС не будет… Расчеты в БРИКС в национальных валютах уже идут", - рассказал Катырин, отвечая на вопрос, будет ли все-таки выпущена "банкнота БРИКС" в обращение.
"Более того, я вам хочу сказать, что никто и не предполагает создавать какую-то валюту в БРИКС. Потому что сейчас это не предмет для того, чтобы над этим работать", - добавил глава он, отметив, что если у БРИКС появится валюта, это станет предметом для нападок со всех сторон, в первую очередь со стороны тех, кто оперирует долларом.
© Киржачская типографияСимволическая купюра БРИКС
Символическая купюра БРИКС - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Киржачская типография
Символическая купюра БРИКС
"Это шутка, которую сделали мои коллеги. Мы дарим ее (банкноту - ред.) друзьям, коллегам. Ничего за этим не стоит, никакой валюты там нет",- заключил президент ТПП РФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПМЭФ-2025: день четвертый
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Петербургский международный экономический форум завершается.

ПМЭФ-2025

Петербургский международный экономический форум завершается.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Он проходил четыре дня: с 18 по 21 июня.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума

Он проходил четыре дня: с 18 по 21 июня.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 15
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На форуме были подписаны сотни многомиллиардных бизнес-соглашений.

ПМЭФ-2025. Культурный ДНК российских брендов

На форуме были подписаны сотни многомиллиардных бизнес-соглашений.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 15
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В ходе сессий обсуждались не только экономические вопросы.

ПМЭФ-2025. Сбор гостей перед началом пленарного заседания

В ходе сессий обсуждались не только экономические вопросы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 15
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Уделялось значительное внимание проблемным темам науки науки, спорта и медицины, социальным вопросам и многим другим сферам.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Уделялось значительное внимание проблемным темам науки науки, спорта и медицины, социальным вопросам и многим другим сферам.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 15
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Но особенное место заняло многообразие культур и то, что их объединяет в многополярном мире.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Но особенное место заняло многообразие культур и то, что их объединяет в многополярном мире.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В этом году ПМЭФ-2025 принимал гостей из более чем 140 стран и территорий.

ПМЭФ-2025. Работа форума

В этом году ПМЭФ-2025 принимал гостей из более чем 140 стран и территорий.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 15
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Их вниманию были представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Их вниманию были представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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8 из 15
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Среди гостей были видные иностранные политики.

ПМЭФ-2025. Россия и арабский мир - новые центры принятия решений на мировой арене

Среди гостей были видные иностранные политики.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 15
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Так, во вчерашней пленарной сессии, где выступил Владимир Путин, участвовали глава Индонезии Прабово Субианто и высокие гости из Китая, ЮАР и Бахрейна.

ПМЭФ-2025

Так, во вчерашней пленарной сессии, где выступил Владимир Путин, участвовали глава Индонезии Прабово Субианто и высокие гости из Китая, ЮАР и Бахрейна.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 15
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Ее модератором был журналист из Объединенных Арабских Эмиратов, гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Кутейш.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Ее модератором был журналист из Объединенных Арабских Эмиратов, гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Кутейш.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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11 из 15
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Также вчера на Дворцовой площади выступили российские артисты и звезды итальянской эстрады.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Также вчера на Дворцовой площади выступили российские артисты и звезды итальянской эстрады.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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12 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Так, в концерте приняли участие классик итальянской эстрады Аль Бано, победительница третьего сезона шоу "Голос" Александра Воробьева, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт-Петербурга Григорий Чернецов, участница "Евровидения" от Италии Ива Дзаникки, а также популярная российская группа "Комната культуры".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума

Так, в концерте приняли участие классик итальянской эстрады Аль Бано, победительница третьего сезона шоу "Голос" Александра Воробьева, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт-Петербурга Григорий Чернецов, участница "Евровидения" от Италии Ива Дзаникки, а также популярная российская группа "Комната культуры".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что это мероприятие подчеркнуло статус Петербурга как ведущей площадки для международного культурного диалога.

ПМЭФ-2025. Работа форума

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что это мероприятие подчеркнуло статус Петербурга как ведущей площадки для международного культурного диалога.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает информационным партнером форума.

ПМЭФ-2025. Работа форума

РИА Новости выступает информационным партнером форума.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
15 из 15

Петербургский международный экономический форум завершается.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 15

Он проходил четыре дня: с 18 по 21 июня.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 15

На форуме были подписаны сотни многомиллиардных бизнес-соглашений.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 15

В ходе сессий обсуждались не только экономические вопросы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 15

Уделялось значительное внимание проблемным темам науки науки, спорта и медицины, социальным вопросам и многим другим сферам.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 15

Но особенное место заняло многообразие культур и то, что их объединяет в многополярном мире.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 15

В этом году ПМЭФ-2025 принимал гостей из более чем 140 стран и территорий.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 15

Их вниманию были представлены многочисленные стенды и площадки компаний, а также российских регионов.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
8 из 15

Среди гостей были видные иностранные политики.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 15

Так, во вчерашней пленарной сессии, где выступил Владимир Путин, участвовали глава Индонезии Прабово Субианто и высокие гости из Китая, ЮАР и Бахрейна.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 15

Ее модератором был журналист из Объединенных Арабских Эмиратов, гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Кутейш.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 15

Также вчера на Дворцовой площади выступили российские артисты и звезды итальянской эстрады.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
12 из 15

Так, в концерте приняли участие классик итальянской эстрады Аль Бано, победительница третьего сезона шоу "Голос" Александра Воробьева, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт-Петербурга Григорий Чернецов, участница "Евровидения" от Италии Ива Дзаникки, а также популярная российская группа "Комната культуры".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
13 из 15

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что это мероприятие подчеркнуло статус Петербурга как ведущей площадки для международного культурного диалога.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
14 из 15

РИА Новости выступает информационным партнером форума.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаТехнологииРоссияСергей КатыринБРИКСТоргово-промышленная палата РФВ мире
 
 
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