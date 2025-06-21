https://ria.ru/20250621/bomba-2024349096.html

Ничего уже не исправить: началась гонка за атомной бомбой

Ничего уже не исправить: началась гонка за атомной бомбой - РИА Новости, 21.06.2025

Ничего уже не исправить: началась гонка за атомной бомбой

Мир балансирует на грани взрыва и ждет, что же решит Дональд Трамп. Ударит по Ирану или нет? И хотя президент США, скорее всего, удержится от принятия... РИА Новости, 21.06.2025

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Мир балансирует на грани взрыва и ждет, что же решит Дональд Трамп. Ударит по Ирану или нет? И хотя президент США, скорее всего, удержится от принятия катастрофического решения о начале бомбежек иранских ядерных объектов и мир сможет выдохнуть, облегчение будет очень относительным. Потому что на самом деле 13 июня уже случилось — и его влияние на изменение миропорядка не отменить и не изменить. Формально "благодарить" за это нужно Нетаньяху и Трампа, однако западный мир шел к этому "успеху" давно и последовательно. Начало ударов по Ирану стало логичным завершением эпохи атлантического доминирования: Акела не просто промахнулся — он стал максимально опасен для всего мира.Что показало 13 июня? Что государство, обладающее ядерным оружием, может напасть на другое, этим оружием не обладающее, оправдывая это тем, что жертва якобы близка к получению атомной бомбы, которую ей иметь ни в коем случае нельзя, ведь там правит "новый Гитлер". Поставьте на место Ирана любую страну Глобального Юга (кроме ядерных Пакистана, Индии и КНДР), а на место относящегося к западному лагерю Израиля США, Британию, Францию или коллективную НАТО — и вы поймете, что увидел остальной мир. Он увидел, что агрессору больше не нужно даже придумывать какие-то поводы для нападения: тот просто будет выдумывать угрозы, якобы исходящие от потенциальной жертвы, вдобавок еще и маркируя ее как "Гитлера". Причем выбранная жертва может вести себя как угодно: пытаться договориться, идти на уступки или быть упрямой и открыто обличать будущего агрессора — все это не имеет вообще никакого значения. Страна, выбранная на роль жертвы, может десятилетиями находиться под западными санкциями, то есть быть исключена из клуба "правильных государств", но и этого агрессору будет мало. Он нападет и попытается уничтожить ее, если у нее не окажется единственного, что могло бы предотвратить агрессию. Это единственное — ядерное оружие.То есть своим враньем про страх перед иранской ядерной программой (прикрывавшим желание убрать главное препятствие на пути доминирования Тель-Авива в регионе) Израиль и США сделали все для того, чтобы даже для самых тупых наконец-то дошло: единственной гарантией твоего суверенитета является наличие ядерного оружия. Приз "самого умного и дальновидного" уходит в Пхеньян, где династия Ким не жалела сил и средств для создания оружия сдерживания. А всемирная гонка за обладанием ядерным арсеналом началась 13 июня 2025 года. Спасибо Трампу и Нетаньяху.Но ведь есть же союзники, альянсы, система сдержек и противовесов? В том-то и дело, что теперь уже нет: старый, атлантический миропорядок не работает, а новый, многополярный, многополюсный только формируется. И чтобы пережить этот переход, все крупные незападные страны должны самостоятельно дожить до окончательного конца западного гегемонизма. А он хотя и приближается, но еще долго будет пытаться остановить ход истории, обернуть его вспять. Руководствуясь в том числе и принципом: "Умри ты сегодня, а я завтра".До 13 июня США все еще пытались подавать себя как гаранта мировой безопасности — не только в Европе и в Индо-Тихоокеанском регионе, но и на Ближнем Востоке. У вас есть проблемы с соседями, региональными державами или глобальными игроками? Америка вам поможет: разместит свои базы, назовет вас союзником, заключит договор об обороне. Сложно представить себе больший удар по этой концепции, чем события 13 июня, ведь один американский союзник — Израиль — играет с безопасностью других американских союзников, стран Персидского залива. Нетаньяху провоцирует большую войну в регионе с участием Штатов, которая станет катастрофой для нефтяных монархий. Израиль буквально подставляет их под иранские удары — и как после этого короли и султаны должны относиться к Вашингтону? США не контролируют своего младшего партнера, хвост виляет собакой или же Америка сознательно использует Израиль для разжигания пожара? Оба варианта чрезвычайно плохи для репутации Соединенных Штатов в регионе — и тут уже ничего не исправить. Трамп, судя по всему, все-таки удержится от ударов по Ирану, но в странах залива сделают выводы об американской "надежности". Далекоидущие выводы, подтверждающие правильность курса на уменьшение зависимости от Запада как такового и выстраивание нового баланса сил в регионе. Только теперь этот половинчатый курс станет уже практически безальтернативым.А сам Запад своей реакцией на 13 июня окончательно обнулил всю морально-ценностную составляющую своей геополитики. Она, конечно, и так уже была дискредитирована в глазах Глобального Юга: после Газы обличения "русских зверств на Украине" воспринимались там как абсолютно циничные. Но после того, как в Берлине и Париже назвали израильскую агрессию "правом на самооборону" и похвалили Нетаньяху за "грязную работу за всех нас", вопросов к Европе, США и Западу в целом просто не осталось. Не только у двухмиллиардного исламского мира, России, Китая, государств Латинской Америки и Африки — даже у большинства населения стран Запада должны начать открываться глаза на собственные элиты. Не из-за жалости или любви к иранцам, а из-за понимания того, как легко и цинично атлантисты ставят мир на грань катастрофы. Причем уже буквально атомной — оправдывая бомбежки ядерных объектов и провоцируя гонку ядерных вооружений.Повернуть события вспять уже невозможно. И хотя сейчас человечеству удастся избежать худшего сценария, 13 июня все равно останется в истории как один из тех дней, когда был сделан огромный шаг вперед — на пути к катастрофе.

https://ria.ru/20250619/ssha-2024049214.html

https://ria.ru/20250620/iran-2024148661.html

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аналитика, в мире, сша, израиль, иран