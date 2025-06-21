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Болгарин посетил ПМЭФ и сделал шокирующее заявление о ЕС - РИА Новости, 21.06.2025
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16:31 21.06.2025 (обновлено: 17:06 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/bolgariya-2024517069.html
Болгарин посетил ПМЭФ и сделал шокирующее заявление о ЕС
Болгарин посетил ПМЭФ и сделал шокирующее заявление о ЕС - РИА Новости, 21.06.2025
Болгарин посетил ПМЭФ и сделал шокирующее заявление о ЕС
ЕС настаивает на вхождении Болгарии в еврозону из-за острой нехватки денег, заявил болгарский политик Коста Стоянов в интервью журналисту Чей Боузу на полях... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T16:31:00+03:00
2025-06-21T17:06:00+03:00
болгария
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. ЕС настаивает на вхождении Болгарии в еврозону из-за острой нехватки денег, заявил болгарский политик Коста Стоянов в интервью журналисту Чей Боузу на полях Петербургского международного экономического форума."Европейский союз оказывает большое давление, чтобы Болгария была в еврозоне, потому что Европейский союз сейчас переживает кризис. Им нужны наши деньги, потому что, когда мы вступим в еврозону, у нас будет свободно более 20 миллиардов левов — и они будут вложены непосредственно в экономику Европейского союза", — сказал он.Политик отметил, что ЕС хочет втянуть страну в еврозону против воли народа. По его словам, более 80 процентов болгар выступают против уничтожения местной валюты.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250531/evro-2020180226.html
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болгария, евросоюз, в мире, пмэф
Болгария, Евросоюз, В мире, ПМЭФ
Болгарин посетил ПМЭФ и сделал шокирующее заявление о ЕС

Коста Стоянов: ЕС насильно втягивает Болгарию в еврозону из-за кризиса

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2025
ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. ЕС настаивает на вхождении Болгарии в еврозону из-за острой нехватки денег, заявил болгарский политик Коста Стоянов в интервью журналисту Чей Боузу на полях Петербургского международного экономического форума.
"Европейский союз оказывает большое давление, чтобы Болгария была в еврозоне, потому что Европейский союз сейчас переживает кризис. Им нужны наши деньги, потому что, когда мы вступим в еврозону, у нас будет свободно более 20 миллиардов левов — и они будут вложены непосредственно в экономику Европейского союза", — сказал он.
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Политик отметил, что ЕС хочет втянуть страну в еврозону против воли народа. По его словам, более 80 процентов болгар выступают против уничтожения местной валюты.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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БолгарияЕвросоюзВ миреПМЭФ
 
 
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