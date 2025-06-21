https://ria.ru/20250621/bolgariya-2024517069.html

Болгарин посетил ПМЭФ и сделал шокирующее заявление о ЕС

Болгарин посетил ПМЭФ и сделал шокирующее заявление о ЕС - РИА Новости, 21.06.2025

Болгарин посетил ПМЭФ и сделал шокирующее заявление о ЕС

ЕС настаивает на вхождении Болгарии в еврозону из-за острой нехватки денег, заявил болгарский политик Коста Стоянов в интервью журналисту Чей Боузу на полях... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T16:31:00+03:00

2025-06-21T16:31:00+03:00

2025-06-21T17:06:00+03:00

болгария

евросоюз

в мире

пмэф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024473573_33:357:3040:2048_1920x0_80_0_0_76c50dbfea3e17f2b4df4c70e125de9f.jpg

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. ЕС настаивает на вхождении Болгарии в еврозону из-за острой нехватки денег, заявил болгарский политик Коста Стоянов в интервью журналисту Чей Боузу на полях Петербургского международного экономического форума."Европейский союз оказывает большое давление, чтобы Болгария была в еврозоне, потому что Европейский союз сейчас переживает кризис. Им нужны наши деньги, потому что, когда мы вступим в еврозону, у нас будет свободно более 20 миллиардов левов — и они будут вложены непосредственно в экономику Европейского союза", — сказал он.Политик отметил, что ЕС хочет втянуть страну в еврозону против воли народа. По его словам, более 80 процентов болгар выступают против уничтожения местной валюты.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250531/evro-2020180226.html

https://ria.ru/20250512/radev--2016429881.html

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

болгария, евросоюз, в мире, пмэф