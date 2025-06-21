https://ria.ru/20250621/bespilotniki-2024488340.html

ВС России "Геранями" уничтожили пункты дислокации бригады ВСУ "Лють"

ВС России "Геранями" уничтожили пункты дислокации бригады ВСУ "Лють" - РИА Новости, 21.06.2025

ВС России "Геранями" уничтожили пункты дислокации бригады ВСУ "Лють"

Российские войска ударами БПЛА "Герань" уничтожили несколько пунктов временной дислокации подразделений соединений ВСУ, в том числе штурмовой бригады "Лють",... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T13:04:00+03:00

2025-06-21T13:04:00+03:00

2025-06-21T13:04:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские войска ударами БПЛА "Герань" уничтожили несколько пунктов временной дислокации подразделений соединений ВСУ, в том числе штурмовой бригады "Лють", сообщило Минобороны РФ. "Расчеты БПЛА "Герань" уничтожили пункт временной дислокации подразделения отдельной штурмовой бригады "Лють" в районе Степановки в ДНР", - говорится в Telegram-канале Минобороны РФ. Ведомство также показало кадры уничтожения с применением БПЛА-камикадзе "Герань" пунктов дислокации подразделения отдельной штурмовой бригады "Лють" в районе населенного пункта Степановка и нескольких пунктов дислокации 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык и Яблоновка.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность