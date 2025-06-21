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ВС России "Геранями" уничтожили пункты дислокации бригады ВСУ "Лють" - РИА Новости, 21.06.2025
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ВС России "Геранями" уничтожили пункты дислокации бригады ВСУ "Лють"
ВС России "Геранями" уничтожили пункты дислокации бригады ВСУ "Лють" - РИА Новости, 21.06.2025
ВС России "Геранями" уничтожили пункты дислокации бригады ВСУ "Лють"
Российские войска ударами БПЛА "Герань" уничтожили несколько пунктов временной дислокации подразделений соединений ВСУ, в том числе штурмовой бригады "Лють",... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T13:04:00+03:00
2025-06-21T13:04:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские войска ударами БПЛА "Герань" уничтожили несколько пунктов временной дислокации подразделений соединений ВСУ, в том числе штурмовой бригады "Лють", сообщило Минобороны РФ. "Расчеты БПЛА "Герань" уничтожили пункт временной дислокации подразделения отдельной штурмовой бригады "Лють" в районе Степановки в ДНР", - говорится в Telegram-канале Минобороны РФ. Ведомство также показало кадры уничтожения с применением БПЛА-камикадзе "Герань" пунктов дислокации подразделения отдельной штурмовой бригады "Лють" в районе населенного пункта Степановка и нескольких пунктов дислокации 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык и Яблоновка.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России "Геранями" уничтожили пункты дислокации бригады ВСУ "Лють"

Расчеты БПЛА "Герань" уничтожили пункты дислокации бригады ВСУ "Лють" в ДНР

© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань-2" в небе Украины
Дрон Герань-2 в небе Украины - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань-2" в небе Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские войска ударами БПЛА "Герань" уничтожили несколько пунктов временной дислокации подразделений соединений ВСУ, в том числе штурмовой бригады "Лють", сообщило Минобороны РФ.
"Расчеты БПЛА "Герань" уничтожили пункт временной дислокации подразделения отдельной штурмовой бригады "Лють" в районе Степановки в ДНР", - говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.
Ведомство также показало кадры уничтожения с применением БПЛА-камикадзе "Герань" пунктов дислокации подразделения отдельной штурмовой бригады "Лють" в районе населенного пункта Степановка и нескольких пунктов дислокации 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык и Яблоновка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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