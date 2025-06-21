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ВС России "Геранями" уничтожили пункты дислокации бригады ВСУ "Лють"
ВС России "Геранями" уничтожили пункты дислокации бригады ВСУ "Лють" - РИА Новости, 21.06.2025
ВС России "Геранями" уничтожили пункты дислокации бригады ВСУ "Лють"
Российские войска ударами БПЛА "Герань" уничтожили несколько пунктов временной дислокации подразделений соединений ВСУ, в том числе штурмовой бригады "Лють",... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T13:04:00+03:00
2025-06-21T13:04:00+03:00
2025-06-21T13:04:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские войска ударами БПЛА "Герань" уничтожили несколько пунктов временной дислокации подразделений соединений ВСУ, в том числе штурмовой бригады "Лють", сообщило Минобороны РФ. "Расчеты БПЛА "Герань" уничтожили пункт временной дислокации подразделения отдельной штурмовой бригады "Лють" в районе Степановки в ДНР", - говорится в Telegram-канале Минобороны РФ. Ведомство также показало кадры уничтожения с применением БПЛА-камикадзе "Герань" пунктов дислокации подразделения отдельной штурмовой бригады "Лють" в районе населенного пункта Степановка и нескольких пунктов дислокации 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык и Яблоновка.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
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ВС России "Геранями" уничтожили пункты дислокации бригады ВСУ "Лють"
Расчеты БПЛА "Герань" уничтожили пункты дислокации бригады ВСУ "Лють" в ДНР