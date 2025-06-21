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Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 21.06.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников
Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили пять украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило в субботу Минобороны. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T07:30:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили пять украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило в субботу Минобороны."В течение прошедшей ночи 21 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.Военные уничтожили:
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