https://ria.ru/20250621/bespilotniki-2024443599.html

Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 21.06.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников

Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили пять украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило в субботу Минобороны. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T07:30:00+03:00

2025-06-21T07:30:00+03:00

2025-06-21T07:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили пять украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило в субботу Минобороны."В течение прошедшей ночи 21 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.Военные уничтожили:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, воронежская область