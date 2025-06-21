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Марат Бердыев: Путин сам примет решение по приглашению на саммит G20

Марат Бердыев: Путин сам примет решение по приглашению на саммит G20 - РИА Новости, 21.06.2025

Марат Бердыев: Путин сам примет решение по приглашению на саммит G20

Россия получила приглашение для президента Владимира Путина на ожидающийся в Южной Африке в этом году саммит G20, и решение насчет него примет сам глава... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:10:00+03:00

2025-06-21T14:10:00+03:00

2025-06-21T14:11:00+03:00

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Россия получила приглашение для президента Владимира Путина на ожидающийся в Южной Африке в этом году саммит G20, и решение насчет него примет сам глава государства, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. В интервью РИА Новости на полях ПМЭФ дипломат высказался о провале западных усилий по украинизации повестки в рамках "двадцатки", оценил идущее южнокорейское председательство в АТЭС и отметил преимущества G20 в сравнении с G7.— Марат Владимирович, хотелось бы начать с вопроса по повестке G20. В этом году в "двадцатке" председательствует ЮАР, и в Йоханнесбурге ожидается саммит лидеров государств. Обсуждается ли сейчас вопрос участия в нем президента России Владимира Путина?— Саммит пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Южная Африка и африканский континент в целом будут принимать такую встречу впервые. Этому придают огромное значение, к нему готовятся. Девиз 2025 года — "Солидарность, равенство, устойчивое развитие". Председательство ЮАР, которое завершает первый полный цикл председательств стран "двадцатки" с момента основания форума на уровне лидеров в 2008 году, проходит через призму философского восприятия жизни "Убунту" которое трактуется как "я есть, потому что мы есть". Мне кажется, оно очень актуально сейчас, когда мир раздирается геополитическими конфронтациями, торговыми войнами и другими деструктивными процессами, которые фрагментируют и политическое, и экономическое поле.К саммиту "двадцатка" готовится, процесс идет достаточно эффективно. Формируются идеи и рекомендации, которые будут заложены в лидерскую декларацию. Россия принимает активное участие. На прошлой неделе мы получили официальное приглашение на саммит. Это обращение главы государства, президента Южной Африки Сирила Рамафосы, к своим коллегам. Оно носит циркулярный характер и соответствует той процедуре, которая в "двадцатке" имеется, призвано прежде всего отфиксировать в календаре даты мероприятия.Разумеется, решение по данному обращению будет приниматься непосредственно главой российского государства, администрацией президента. Мы доложили в администрацию вместе со своими соображениями.Относительно участия в саммите отвечу так: по установленной практике, касающейся всех стран, окончательное решение принимается всегда ближе к саммиту с учетом целого ряда обстоятельств. Это и общая ожидаемая посещаемость мероприятия, и перспективы выхода на какие-то крупные договоренности, потому что политика — это не спорт, и здесь главное не только участие, но и результат. Мы будем смотреть на то, какой результат будет возможен по итогам южноафриканского председательства, которое мы всячески поддерживаем.Это страна БРИКС, наш единомышленник, друг, страна, с которой у нас активно развиваются политические и экономические отношения, поэтому с учетом статуса самого мероприятия постараемся присутствовать на саммите, как это обычно у России бывает, на максимально высоком уровне, при том понимании, конечно, что для этого будут созданы все необходимые условия.Что касается практики последних лет, отмечу только то, что в контексте развития международной ситуации мы были представлены на саммитах G20 главой МИД России Сергеем Лавровым.— Не исключено повторение сценария, при котором Россию представит Сергей Викторович, если Владимир Владимирович не будет присутствовать на саммите?— Предвосхищать решение главы государства не стал бы, но если мы будем отталкиваться от той практики, которая была в последние годы, то, наверное, в случае, если мы будем представлены на ином уровне, а не на уровне главы государства, такой сценарий вполне вероятен.— В этом году Индонезия, один из членов G20, также стала полноправным членом БРИКС. Чувствуется ли сейчас в "двадцатке" вес БРИКС как объединения? Удается ли удерживать государства Запада от украинизации повестки, излишней политизации в их интересах?— На самом деле формат постоянных консультаций, сверки позиций, координации возник в "двадцатке" уже очень давно. Сначала он как раз был организован и существовал на уровне государств БРИКС, потом его ряды расширились. Сейчас есть такой термин "страны с формирующейся экономикой", по-английски звучит как "emerging market economies". Он включает в себя страны, которые можно отнести к расширенному БРИКС. То есть это те, кто уже в БРИКС состоит, кто ему симпатизирует, и в целом те, кто относится к странам глобального Юга. Это более половины "двадцатки".В 2023 году "двадцатка" впервые пополнилась новым членом. В ее состав вступил Африканский союз, что только укрепило позиции стран мирового большинства на этой площадке. Они действуют не в противовес Западу. Это вообще не в культуре стран, которые придерживаются позиций о необходимости формирования многополярного, справедливого и демократичного миропорядка. Скорее они пытаются отстаивать свои собственные интересы и способствовать таким договоренностям, которые бы отвечали чаяниям и нуждам всего человечества.Мы исходим из того, что на этом уникальном глобальном форуме, где сидят вместе развитые и развивающиеся страны, с учетом того, что сегодня глобальные проблемы носят колоссальный масштаб и размах, нужны общие действия для того, чтобы их побороть. И в этом контексте страны с формирующейся экономикой действуют конструктивно, вносят продуктивный вклад в развитие деятельности "двадцатки", выступают позитивной силой. С учетом того, что на них приходится сегодня основная доля и мировой экономики, и динамики экономического роста, их мнение очень важно.Касательно украинизации повестки G20, действительно, с началом СВО Запад развернул масштабную антироссийскую кампанию, пытаясь сначала изолировать Россию и нанести ей, как они говорили, стратегическое поражение, создать для нас некомфортные условия работы. Если следить за эволюцией языка "двадцатки" и того, как формируются договоренности, каждый раз мы видим определенную трансформацию — международное сообщество начинает понимать коренные причины конфликта на Украине и то, что конфликт не существует в вакууме. Он — часть геополитической борьбы, проводимой Западом с теми странами, которые он считает своими конкурентами. Поэтому он действует нечистоплотными методами, развязывает прокси-войны, старается различными способами, включая информационные и дипломатические кампании, нанести этим странам урон, вернуть себе полное доминирование в международной повестке дня.Получается у него это очень плохо, точнее никак. Мы видим по последним договоренностям, что мир на самом деле достаточно трезво оценивает происходящее. Например, если взять прошлый саммит G20, который прошел в Рио-де-Жанейро под председательством Бразилии, и посмотреть на геополитический текст в итоговом заявлении, мы увидим, что основные озабоченности мирового сообщества как раз связаны с действиями Запада и с развязыванием конфликтов при его участии. Основное внимание, например, там было уделено как раз тому, что было названо гуманитарной катастрофой в Газе.Сейчас такие геополитические дискуссии продолжаются, но затрагиваются другие сюжеты, с которыми мир столкнулся. Они достаточно неудобны для Запада, особенно санкционная проблематика. Они и в "семерке" не могут договориться. По моему мнению, Запад даже сожалеет о том, что когда-то эти дискуссии развернул. Потому что они для него превратились в чемодан без ручки, который ему приходится нести, а делать это крайне некомфортно.— Вы сказали об определенных событиях, с которыми мир столкнулся сейчас. Учитывая разницу во взглядах на эскалацию между Ираном и Израилем со стороны коллективного Запада и со стороны мирового большинства в G20, видите ли вы сценарий, при котором работа "двадцатки" будет просто нарушена из-за этого различия позиций?— "Двадцатка" не выделяется из общей массы форматов и площадок, которые сегодня сталкиваются с тем, что взгляды на целый ряд крупных международных проблем серьезно разнятся. Это затрудняет поиск взаимных решений. Неспровоцированная эскалация на Ближнем Востоке, нападение на мирные и ядерные объекты Ирана, это, конечно, серьезное осложнение в международных делах. Безусловно, на общем микроклимате и в "двадцатке", и в других форматах оно скажется. Каким образом и насколько сильно? Сейчас сложно предположить, потому что мы видим быструю эволюцию событий и различные сигналы о том, как будут себя вести отдельные мировые игроки.Но линия, которую проводит Россия, заключается в том, что G20 — это прежде всего экономический формат. Какие бы геополитические события ни происходили, нам не нужно подменять собой площадки, которые действительно призваны урегулировать такие ситуации, как Совет Безопасности ООН. Он имеет все прерогативы и функции для определения международных подходов к их разрешению. Нам стоит концентрироваться на актуальных социально-экономических задачах, потому что"двадцатка" именно для этого была создана, смогла в 2008 году предотвратить в период американского финансового кризиса сползание мира в пропасть. Это поиск средств и возможностей для поддержания высоких темпов экономического роста и устойчивого развития.Именно этому посвящена повестка дня председательства ЮАР в "двадцатке". Буквально через несколько дней начнется третья встреча шерп, где мы будем обсуждать вопросы на уровне представителей глав государств и правительств. С российской стороны в таком качестве выступает замначальника экспертного управления президента РФ Светлана Лукаш, я буду ей ассистировать. Постараемся понять срез настроений и попытаться предотвратить непоправимый ущерб для двадцаточного процесса, потому что сегодня это флагманская площадка в экономической сфере.— В этом году при председательстве ЮАР новая администрация США определённым образом самоустранилась от работы в G20, по крайней мере, на уровне главы госдепартамента Марко Рубио, хотя и президент Дональд Трамп тоже не собирается ехать на саммит лидеров. Как это сказалось на деятельности "двадцатки" в практическом плане?— Да, так и есть. Такой подход, мне кажется, укладывается в общую американскую линию. Это выход из целого ряда процессов, площадок, форумов. Инертная позиция во многих международных организациях. Своя собственная точка зрения на крупные концепции, которые существуют на многолетней основе, например, на подходы к устойчивому развитию. Где-то смена американской риторики мне даже лично импонирует, потому что она укладывается в наше понимание того, что нужно делать. Это прежде всего касается вопросов энергобезопасности, вопросов гендерного равенства.Запад до последнего в оголтелой манере продвигал очень сомнительные концепции того, что считать биологическим полом, что считать социальным полом. У нас есть в "двадцатке" гражданские форматы, общественные форматы, где взаимодействуют неправительственные игроки. Некоторые при аккредитации на мероприятия в последние годы ко мне обращались и выясняли, какую кнопку им нажать, потому что там было, по-моему, 20 или 30 полов, и они в них не очень могли разобраться. Какие-то были указаны таким наукообразным образом, как "цисгендерный мужчина". Один из представителей мне в ужасе звонил и спрашивал, является ли он "цисгендерным мужчиной".Поэтому определенные трансформации в американской позиции мне кажутся вполне позитивными с точки зрения отношения к энергетической безопасности, энергетическим переходам. Мы выступаем за справедливые энергетические переходы без дискриминации различных видов топлива для того, чтобы всем имеющимся арсеналом обеспечить доступ к энергетике каждому человеку и каждой стране.Участие же США в текущих процессах "двадцатки" носит эпизодический характер. Они не абстрагировались, они не вышли из консультаций G20, но принимают в них нерегулярное, выборочное участие. На встрече министров иностранных дел в феврале их представитель был на уровне посольства. Пока они процессы не блокируют, не создают каких-то непреодолимых проблем, которые бы остановили работу в "двадцатке". Как они себя поведут в дальнейшем, мне пока предсказать трудно. Встреча шерп, наверное, многое прояснит на этот счет. Да, были сделаны заявления о том, что американцы не приедут на саммит на уровне высокопоставленных фигур. Надо разобраться, что это — элемент привычного Вашингтону торга, эмоций или категоричный отказ. У них непростые отношения со страной-председателем, свой взгляд на текущую повестку, на внутренние процессы в Южной Африке.Отмечу только тот факт, что следующий председатель - американцы. И, насколько мне известно из контактов с коллегами, из прессы, они к этому председательству готовятся. Более того, у них есть собственный взгляд на то, как улучшить работу "двадцатки". А этот год особенный — как я уже сказал, заканчивается полный цикл председательства. Нам предстоит совершить обзор деятельности "двадцатки" в предыдущий период, понять, насколько она была эффективна, и выработать рецепты, которые позволили бы ей в будущем работать с еще более полной отдачей.— И еще один, последний вопрос про "двадцатку", если позволите. Он касается того, как "двадцатка" выглядит на фоне, по определению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, достаточно блеклого формата – G7, саммит лидеров которой недавно прошел. На ваш взгляд, какие именно Россия получает преимущества от работы в формате "двадцатки", в сравнении с тем, что у нее было, пока она состояла в "восьмерке", превратившейся в "семерку"?— "Двадцатка" — это более убедительный формат. Она включает в себя весь спектр государств, которые определяют современное лицо международных отношений, которые располагают необходимыми возможностями, активами, потенциалом, суверенны в своей политике. Большинство игроков ведет себя именно так. "Двадцатка" на равноправной основе объединяет и развитые, и развивающиеся страны. Это площадка, где можно искать глобальный консенсус. Что очень важно, в G20 действуют определенные правила, которые даже не во всех форматах ООН соблюдаются. Речь идет про поиск решений только консенсусом, что защищает интересы всех и заставляет страны договариваться на действительно справедливой, компромиссной основе. Поэтому решения "двадцатки" очень убедительны. Это лидерский формат, так что каждое слово здесь особенно взвешивается и отмеряется.Опять же, это помогает странам, участвующим в процессе, подходить к обсуждению проблем на принципиальной основе, а не поддаваться давлению, шантажу, которые часто используются на других площадках. Лидеры не могут себе позволить потерять свое лицо. Они должны защищать национальные интересы и формировать документы таким образом, чтобы они отвечали ожиданиям их народов, очень внимательно следящих за этим форматом, а также отвечали бы интересам бизнеса, науки, экспертного сообщества, которые принимают участие в этом процессе.От президента США уже не первый раз звучат комментарии, о том, что "семерка" была бы хороша, если бы там можно было говорить с серьезными, влиятельными лидерами. Такими, как Россия. Китай тоже упоминался в последний раз. Но тогда не очень понятно, зачем нужна G7, потому что "двадцатка" — это как раз формат, где сидит "семерка" вместе с теми лидерами, с которыми хочет разговаривать Трамп. Они к этому разговору готовы, и такой диалог, мне кажется, мог бы способствовать серьезному прогрессу в улучшении международной ситуации.— Хотелось бы задать несколько вопросов насчет АТЭС, другой зоны вашей ответственности. В первую очередь, как бы вы оценили южнокорейское председательство в этом году? Эта страна имеет давние связи с определенными государствами коллективного Запада, и уже полгода она проводит мероприятия в рамках председательства. Удается ли при этом сохранить непредвзятость?— Я бы не сказал, что Южная Корея работает беспроблемно, потому что, вы справедливо говорите, у них есть определенные союзнические обязательства, понимание, к какому лагерю они в целом принадлежат. Эти партнеры на Сеул оказывают серьезное давление. Некоторые из них — буквально 3-4 страны, которые я называю "младшими англосаксами", подголоски, то есть сидящие в АТЭС Австралия, Новая Зеландия, Канада — требуют осуждения России, на что председательство не хотело бы идти по практическим соображениям, понимая все возможные последствия. Иногда эту тройку поддерживают японцы, которые периодически озвучивают свои геополитические заявления. Мы даем жесткую и справедливую отповедь, называем вещи своими именами, раскрываем суть происходящих событий, связанных с геополитикой и обусловленных попытками Запада сохранить свое собственное доминирование. Это быстро остужает горячие головы.Однако такой дискурс не доминирует в АТЭС. Это происходит на уровне старших должностных лиц в ограниченном масштабе и путем обмена ремарками. В целом же южнокорейская сторона придает большое значение успеху своего председательства, старается действовать максимально конструктивно, способствовать поиску консенсуса. В контактах с нами заявляют, что дорожат участием России и считают его очень полезным для выработки практических решений, которые могли бы стать хорошим наследием их председательства.Подобные оценки иногда звучат и в публичном пространстве. Недавно произошла смена руководства Южной Кореи. Нынешний президент Ли Чжэ Мён, который четвертого июня заступил на пост, тоже обозначил, что тесные союзнические отношения с западными партнерами не должны вредить связям Южной Кореи с такими странами, как Россия и Китай, которые являются главными торгово-экономическими партнерами и странами, с которыми Южная Корея хотела бы развивать отношения, потому что она считает, что это в ее интересах.— Южная Корея как председатель в этом году будет принимать саммит лидеров АТЭС. Около двух месяцев назад вы говорили нашему агентству, что решение насчет того, кто будет представить Россию, не принято, однако южнокорейское председательство обещает никак не препятствовать любому составу делегации. Решено ли сейчас, кто все-таки представит Россию на саммите?— Здесь будет действовать такая же логика, о которой я говорил, когда мы рассуждали на тему саммита G20. Пока приглашения в адрес экономик-участниц АТЭС, а именно так они характеризуются в силу ряда обстоятельств, а не как "страны", еще не поступали. Думаю, что в том числе это связано с теми внутриполитическими событиями, которые происходили в стране в рамках электорального цикла. Наверное, чуть позже они будут распространены.Мы действительно обсуждали с южнокорейскими коллегами этот вопрос. Я обратил их внимание на то, что в АТЭС есть нормы и процедуры. Они подразумевают, что только сами члены определяют уровень своего участия, конкретного представителя, который будет возглавлять делегации на различных встречах, в том числе министерского и лидерского уровня. Мы пришли к пониманию, что трактуем эту ситуацию одинаково, и Южная Корея точно так же смотрит на те параметры работы АТЭС, которые существуют. То есть сам Сеул ограничивать российское участие каким-либо образом не собирается.Пока они держат слово. На данный момент, а уже прошла примерно половина председательства, мы не сталкивались с какими-то случаями дискриминации российской стороны.

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