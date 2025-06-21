https://ria.ru/20250621/belorussija-2024523784.html

Белоруссия освободила 14 заключенных, заявил заместитель Келлога

Белоруссия освободила 14 заключенных, заявил заместитель Келлога - РИА Новости, 21.06.2025

Белоруссия освободила 14 заключенных, заявил заместитель Келлога

Белоруссия освободила 14 заключенных после визита спецпосланника президента США Кита Келлога, сообщил его заместитель Джон Коул в X. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T17:29:00+03:00

2025-06-21T17:29:00+03:00

2025-06-21T19:40:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Белоруссия освободила 14 заключенных после визита спецпосланника президента США Кита Келлога, сообщил его заместитель Джон Коул в X."Эти 14 человек сейчас на свободе", — написал он.Сегодня Келлог прибыл в Белоруссию на встречу с президентом Александром Лукашенко. Глава государства принял его в Минске во Дворце Независимости.Лукашенко и Келлог обсудили ситуацию в мире и регионе, а также белорусско-американские отношения.Келлог стал самым высокопоставленным представителем США, побывавшим в Белоруссии за последние годы. В феврале 2020 года Минск посещал бывший госсекретарь США Майк Помпео.

https://ria.ru/20230126/belorussiya-1847514248.html

https://ria.ru/20230227/tikhanovskiy-1854673208.html

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в мире, белоруссия, сша, светлана тихановская, сергей тихановский