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Белоруссия освободила 14 заключенных, заявил заместитель Келлога - РИА Новости, 21.06.2025
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17:29 21.06.2025 (обновлено: 19:40 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/belorussija-2024523784.html
Белоруссия освободила 14 заключенных, заявил заместитель Келлога
Белоруссия освободила 14 заключенных, заявил заместитель Келлога - РИА Новости, 21.06.2025
Белоруссия освободила 14 заключенных, заявил заместитель Келлога
Белоруссия освободила 14 заключенных после визита спецпосланника президента США Кита Келлога, сообщил его заместитель Джон Коул в X. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T17:29:00+03:00
2025-06-21T19:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Белоруссия освободила 14 заключенных после визита спецпосланника президента США Кита Келлога, сообщил его заместитель Джон Коул в X.&quot;Эти 14 человек сейчас на свободе&quot;, — написал он.Сегодня Келлог прибыл в Белоруссию на встречу с президентом Александром Лукашенко. Глава государства принял его в Минске во Дворце Независимости.Лукашенко и Келлог обсудили ситуацию в мире и регионе, а также белорусско-американские отношения.Келлог стал самым высокопоставленным представителем США, побывавшим в Белоруссии за последние годы. В феврале 2020 года Минск посещал бывший госсекретарь США Майк Помпео.
https://ria.ru/20230126/belorussiya-1847514248.html
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в мире, белоруссия, сша, светлана тихановская, сергей тихановский
В мире, Белоруссия, США, Светлана Тихановская, Сергей Тихановский
Белоруссия освободила 14 заключенных, заявил заместитель Келлога

Коал: Белоруссия освободила 14 заключенных после визита Келлога

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился со специальным посланником президента США по Украине Китом Келлогом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился со специальным посланником президента США по Украине Китом Келлогом - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился со специальным посланником президента США по Украине Китом Келлогом
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ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Белоруссия освободила 14 заключенных после визита спецпосланника президента США Кита Келлога, сообщил его заместитель Джон Коул в X.
«

"Эти 14 человек сейчас на свободе", — написал он.

Площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Структуры лидера белорусской оппозиции Тихановской признали экстремистскими
26 января 2023, 10:43
  • Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская утверждает, что ее муж Сергей вошел в число освобожденных
  • Супруги уже встретилась за пределами страны.
  • Тихановский и другие 13 бывших заключенных находятся в Литве, заявил глава МИД республики Кестутис Будрис.
  • Среди освобожденных — трое граждан Польши, сообщили в министерстве иностранных дел страны.
Сегодня Келлог прибыл в Белоруссию на встречу с президентом Александром Лукашенко. Глава государства принял его в Минске во Дворце Независимости.
Лукашенко и Келлог обсудили ситуацию в мире и регионе, а также белорусско-американские отношения.
Келлог стал самым высокопоставленным представителем США, побывавшим в Белоруссии за последние годы. В феврале 2020 года Минск посещал бывший госсекретарь США Майк Помпео.
Сергей Тихановский - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
В Белоруссии Тихановского признали виновным в еще одном преступлении
27 февраля 2023, 17:49
 
В миреБелоруссияСШАСветлана ТихановскаяСергей Тихановский
 
 
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