https://ria.ru/20250621/balet-2024535843.html

Челябинские власти заключили соглашение о развитии балета в регионе

Челябинские власти заключили соглашение о развитии балета в регионе - РИА Новости, 21.06.2025

Челябинские власти заключили соглашение о развитии балета в регионе

Правительство Челябинской области и Академия Русского балета заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие балетного искусства в регионе,... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T19:50:00+03:00

2025-06-21T19:50:00+03:00

2025-06-21T19:50:00+03:00

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн – РИА Новости. Правительство Челябинской области и Академия Русского балета заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие балетного искусства в регионе, сообщила в субботу пресс-служба правительства области. В Челябинске проходит Международный фестиваль "В честь Екатерины Максимовой", кульминацией которого стал выпускной концерт учащихся Академии Русского балета им. Вагановой. "Перед началом концерта состоялась встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера и ректора Академии Русского балета Николая Цискаридзе, на которой было подписано соглашение о сотрудничестве", - говорится в сообщении. По словам Текслера, сегодня дан старт долгосрочному сотрудничеству для того, чтобы развивать балетное искусство в Челябинской области. "Признателен и благодарен великому русскому артисту балета Николаю Максимовичу Цискаридзе. Мы подписали соглашение между Академией русского балета и правительством Челябинской области о долгосрочном сотрудничестве. Это значит, педагоги Академии будут приезжать к нам и давать мастер-классы нашим учащимся балетного отделения Челябинского института искусств. И это будет, уверен, для них незабываемо и очень важно для дальнейшей карьеры. И, конечно, мы рассчитываем на то, что кто-нибудь из выпускников Академии будет танцевать в нашем театре оперы и балета", – цитирует пресс-служба слова Текслера. Соглашение направлено на популяризацию балетного искусства, партнерство охватит широкий спектр направлений, уточняется в сообщении. Ключевой станет образовательная составляющая, в частности – проведение преподавателями Академии Русского балета мастер-классов для студентов ЮУрГИИ, поясняет пресс-служба. Также регион будет привлекать таланты в Челябинскую область – приглашать выпускников Академии на работу в Челябинский театр оперы и балета, добавляется в сообщении. По словам Цискаридзе, ему приятно присутствовать в Челябинске, на знакомой сцене. "Я здесь выступал не раз, и всегда меня очень тепло и радушно принимали и зрители, и служители театра. Если честно, не думаю, что после Великой Отечественной войны Академия в таком большом составе приезжала бы на Урал (во время войны школа была эвакуирована в Пермь). Ваша поддержка, Алексей Леонидович, и вашей супруги позволили это сделать. Это дорогого стоит", - цитирует пресс-служба слова Цискаридзе. По словам министра культуры региона Алексея Бетехтина, сегодняшний день знаменует важный этап в развитии культурной жизни Челябинской области. "Подписанное соглашение между правительством Челябинской области и Академией Русского балета имени Вагановой открывает новые горизонты для наших молодых талантов. Выражаю глубокую признательность губернатору Алексею Текслеру за постоянное внимание и активную поддержку культурных инициатив региона", - сказал он РИА Новости. Министр отметил, что теперь студенты отделения хореографического искусства ЮУрГИИ им. Чайковского смогут повысить своё мастерство, пройдя специальные мастер-классы под руководством лучших преподавателей знаменитой петербургской балетной школы. "В свою очередь выпускники Академии теперь смогут рассчитывать на достойное профессиональное будущее в стенах театра оперы и балета им. Глинки. Подписание данного документа означает начало нового этапа в работе по формированию сильного кадрового резерва для сохранения и продвижения российских традиций балетного искусства Челябинской области", - пояснил Бетехтин.

https://ria.ru/20250514/kontserty-2016821613.html

https://ria.ru/20240902/fakultety-1970015518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60