Рейтинг@Mail.ru
Челябинские власти заключили соглашение о развитии балета в регионе - РИА Новости, 21.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Челябинская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Челябинская область
 
19:50 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/balet-2024535843.html
Челябинские власти заключили соглашение о развитии балета в регионе
Челябинские власти заключили соглашение о развитии балета в регионе - РИА Новости, 21.06.2025
Челябинские власти заключили соглашение о развитии балета в регионе
Правительство Челябинской области и Академия Русского балета заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие балетного искусства в регионе,... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T19:50:00+03:00
2025-06-21T19:50:00+03:00
челябинская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92717/95/927179537_0:10:900:516_1920x0_80_0_0_167e10194df8a92fbb6daaafbfbef018.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн – РИА Новости. Правительство Челябинской области и Академия Русского балета заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие балетного искусства в регионе, сообщила в субботу пресс-служба правительства области. В Челябинске проходит Международный фестиваль "В честь Екатерины Максимовой", кульминацией которого стал выпускной концерт учащихся Академии Русского балета им. Вагановой. "Перед началом концерта состоялась встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера и ректора Академии Русского балета Николая Цискаридзе, на которой было подписано соглашение о сотрудничестве", - говорится в сообщении. По словам Текслера, сегодня дан старт долгосрочному сотрудничеству для того, чтобы развивать балетное искусство в Челябинской области. "Признателен и благодарен великому русскому артисту балета Николаю Максимовичу Цискаридзе. Мы подписали соглашение между Академией русского балета и правительством Челябинской области о долгосрочном сотрудничестве. Это значит, педагоги Академии будут приезжать к нам и давать мастер-классы нашим учащимся балетного отделения Челябинского института искусств. И это будет, уверен, для них незабываемо и очень важно для дальнейшей карьеры. И, конечно, мы рассчитываем на то, что кто-нибудь из выпускников Академии будет танцевать в нашем театре оперы и балета", – цитирует пресс-служба слова Текслера. Соглашение направлено на популяризацию балетного искусства, партнерство охватит широкий спектр направлений, уточняется в сообщении. Ключевой станет образовательная составляющая, в частности – проведение преподавателями Академии Русского балета мастер-классов для студентов ЮУрГИИ, поясняет пресс-служба. Также регион будет привлекать таланты в Челябинскую область – приглашать выпускников Академии на работу в Челябинский театр оперы и балета, добавляется в сообщении. По словам Цискаридзе, ему приятно присутствовать в Челябинске, на знакомой сцене. "Я здесь выступал не раз, и всегда меня очень тепло и радушно принимали и зрители, и служители театра. Если честно, не думаю, что после Великой Отечественной войны Академия в таком большом составе приезжала бы на Урал (во время войны школа была эвакуирована в Пермь). Ваша поддержка, Алексей Леонидович, и вашей супруги позволили это сделать. Это дорогого стоит", - цитирует пресс-служба слова Цискаридзе. По словам министра культуры региона Алексея Бетехтина, сегодняшний день знаменует важный этап в развитии культурной жизни Челябинской области. "Подписанное соглашение между правительством Челябинской области и Академией Русского балета имени Вагановой открывает новые горизонты для наших молодых талантов. Выражаю глубокую признательность губернатору Алексею Текслеру за постоянное внимание и активную поддержку культурных инициатив региона", - сказал он РИА Новости. Министр отметил, что теперь студенты отделения хореографического искусства ЮУрГИИ им. Чайковского смогут повысить своё мастерство, пройдя специальные мастер-классы под руководством лучших преподавателей знаменитой петербургской балетной школы. "В свою очередь выпускники Академии теперь смогут рассчитывать на достойное профессиональное будущее в стенах театра оперы и балета им. Глинки. Подписание данного документа означает начало нового этапа в работе по формированию сильного кадрового резерва для сохранения и продвижения российских традиций балетного искусства Челябинской области", - пояснил Бетехтин.
https://ria.ru/20250514/kontserty-2016821613.html
https://ria.ru/20240902/fakultety-1970015518.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92717/95/927179537_89:0:881:594_1920x0_80_0_0_588604e6b9eca4f27b49a6ec44b953e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Челябинская область
Челябинские власти заключили соглашение о развитии балета в регионе

Челябинская область и Академия Русского балета договорились о сотрудничестве

© Официальный сайт труппы "Русский балет"Сцена из балета "Лебединое озеро"
Сцена из балета Лебединое озеро - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Официальный сайт труппы "Русский балет"
Сцена из балета "Лебединое озеро". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн – РИА Новости. Правительство Челябинской области и Академия Русского балета заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие балетного искусства в регионе, сообщила в субботу пресс-служба правительства области.
В Челябинске проходит Международный фестиваль "В честь Екатерины Максимовой", кульминацией которого стал выпускной концерт учащихся Академии Русского балета им. Вагановой.
Выпускной концерт Академии Русского балета им. А. Вагановой в Мариинском театре - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Выпускные концерты Академии Русского балета пройдут 21-22 июня в Челябинске
14 мая, 10:22
"Перед началом концерта состоялась встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера и ректора Академии Русского балета Николая Цискаридзе, на которой было подписано соглашение о сотрудничестве", - говорится в сообщении.
По словам Текслера, сегодня дан старт долгосрочному сотрудничеству для того, чтобы развивать балетное искусство в Челябинской области. "Признателен и благодарен великому русскому артисту балета Николаю Максимовичу Цискаридзе. Мы подписали соглашение между Академией русского балета и правительством Челябинской области о долгосрочном сотрудничестве. Это значит, педагоги Академии будут приезжать к нам и давать мастер-классы нашим учащимся балетного отделения Челябинского института искусств. И это будет, уверен, для них незабываемо и очень важно для дальнейшей карьеры. И, конечно, мы рассчитываем на то, что кто-нибудь из выпускников Академии будет танцевать в нашем театре оперы и балета", – цитирует пресс-служба слова Текслера.
Соглашение направлено на популяризацию балетного искусства, партнерство охватит широкий спектр направлений, уточняется в сообщении. Ключевой станет образовательная составляющая, в частности – проведение преподавателями Академии Русского балета мастер-классов для студентов ЮУрГИИ, поясняет пресс-служба. Также регион будет привлекать таланты в Челябинскую область – приглашать выпускников Академии на работу в Челябинский театр оперы и балета, добавляется в сообщении.
По словам Цискаридзе, ему приятно присутствовать в Челябинске, на знакомой сцене. "Я здесь выступал не раз, и всегда меня очень тепло и радушно принимали и зрители, и служители театра. Если честно, не думаю, что после Великой Отечественной войны Академия в таком большом составе приезжала бы на Урал (во время войны школа была эвакуирована в Пермь). Ваша поддержка, Алексей Леонидович, и вашей супруги позволили это сделать. Это дорогого стоит", - цитирует пресс-служба слова Цискаридзе.
По словам министра культуры региона Алексея Бетехтина, сегодняшний день знаменует важный этап в развитии культурной жизни Челябинской области. "Подписанное соглашение между правительством Челябинской области и Академией Русского балета имени Вагановой открывает новые горизонты для наших молодых талантов. Выражаю глубокую признательность губернатору Алексею Текслеру за постоянное внимание и активную поддержку культурных инициатив региона", - сказал он РИА Новости.
Министр отметил, что теперь студенты отделения хореографического искусства ЮУрГИИ им. Чайковского смогут повысить своё мастерство, пройдя специальные мастер-классы под руководством лучших преподавателей знаменитой петербургской балетной школы. "В свою очередь выпускники Академии теперь смогут рассчитывать на достойное профессиональное будущее в стенах театра оперы и балета им. Глинки. Подписание данного документа означает начало нового этапа в работе по формированию сильного кадрового резерва для сохранения и продвижения российских традиций балетного искусства Челябинской области", - пояснил Бетехтин.
Торжественное открытие факультета мехатроники и робототехники на базе Южно-Уральского государственного университета в Челябинске - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Новые факультеты открылись в крупнейшем вузе Челябинской области
2 сентября 2024, 15:51
 
Челябинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала