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Байден ездит в Вашингтон для работы над таинственным проектом, пишут СМИ - РИА Новости, 21.06.2025
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00:37 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/bajden-2024425172.html
Байден ездит в Вашингтон для работы над таинственным проектом, пишут СМИ
Байден ездит в Вашингтон для работы над таинственным проектом, пишут СМИ - РИА Новости, 21.06.2025
Байден ездит в Вашингтон для работы над таинственным проектом, пишут СМИ
Бывший президент США Джо Байден, у которого ранее был диагностирован рак, продолжает ездить на работу в Вашингтон на поезде из своей резиденции в штате Делавэр... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T00:37:00+03:00
2025-06-21T00:37:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден, у которого ранее был диагностирован рак, продолжает ездить на работу в Вашингтон на поезде из своей резиденции в штате Делавэр и работает в офисе над таинственным проектом, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники. "Несколько выходцев из Белого дома Байдена говорят, что есть интрига относительно того, чем именно он занимается большую часть недель в своем временном офисе ... "Это действительно загадка", - сказал один из бывших помощников Байдена о его деятельности во время визитов в округ Колумбия, отметив, что сотрудники, все еще работающие на Байдена, "избегают ответа"", - говорится в публикации газеты. Байдену как бывшему президенту предоставляется офис в Вашингтоне на бесплатной основе до июля. Предположительно Байден работает над написанием своей книги, а также над планами об открытии библиотеки и фонда в свою честь, отмечает газета. Ранее издание писало, что публичные выступления Байдена, гонорар за которые оценивается в 300 тысяч долларов, не пользуются спросом, что может вызвать финансовые проблемы у семьи Байдена, и до этого известной скандальными бизнес-связями, в том числе на Украине. При этом ранее газета Wall Street Journal сообщала, что у Байдена не получается собрать средства на открытие своей библиотеки среди доноров после его провала на дебатах с действующим президентом Дональдом Трампом, в результате которых демократу пришлось выйти из президентской гонки на фоне критики состояния его физического и когнитивного здоровья.
https://ria.ru/20250620/bajden-2024084095.html
https://ria.ru/20250522/ssha-2018369151.html
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в мире, вашингтон (штат), сша, делавэр, джо байден, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), США, Делавэр, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден ездит в Вашингтон для работы над таинственным проектом, пишут СМИ

NYP: Байден ездит на поезде в Вашингтон для работы над таинственным проектом

© AP Photo / Susan Walsh Джо Байден
 Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден, у которого ранее был диагностирован рак, продолжает ездить на работу в Вашингтон на поезде из своей резиденции в штате Делавэр и работает в офисе над таинственным проектом, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.
"Несколько выходцев из Белого дома Байдена говорят, что есть интрига относительно того, чем именно он занимается большую часть недель в своем временном офисе ... "Это действительно загадка", - сказал один из бывших помощников Байдена о его деятельности во время визитов в округ Колумбия, отметив, что сотрудники, все еще работающие на Байдена, "избегают ответа"", - говорится в публикации газеты.
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Байдену как бывшему президенту предоставляется офис в Вашингтоне на бесплатной основе до июля. Предположительно Байден работает над написанием своей книги, а также над планами об открытии библиотеки и фонда в свою честь, отмечает газета.
Ранее издание писало, что публичные выступления Байдена, гонорар за которые оценивается в 300 тысяч долларов, не пользуются спросом, что может вызвать финансовые проблемы у семьи Байдена, и до этого известной скандальными бизнес-связями, в том числе на Украине.
При этом ранее газета Wall Street Journal сообщала, что у Байдена не получается собрать средства на открытие своей библиотеки среди доноров после его провала на дебатах с действующим президентом Дональдом Трампом, в результате которых демократу пришлось выйти из президентской гонки на фоне критики состояния его физического и когнитивного здоровья.
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