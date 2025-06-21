https://ria.ru/20250621/bajden-2024425172.html

Байден ездит в Вашингтон для работы над таинственным проектом, пишут СМИ

Байден ездит в Вашингтон для работы над таинственным проектом, пишут СМИ - РИА Новости, 21.06.2025

Байден ездит в Вашингтон для работы над таинственным проектом, пишут СМИ

Бывший президент США Джо Байден, у которого ранее был диагностирован рак, продолжает ездить на работу в Вашингтон на поезде из своей резиденции в штате Делавэр... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T00:37:00+03:00

2025-06-21T00:37:00+03:00

2025-06-21T00:37:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден, у которого ранее был диагностирован рак, продолжает ездить на работу в Вашингтон на поезде из своей резиденции в штате Делавэр и работает в офисе над таинственным проектом, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники. "Несколько выходцев из Белого дома Байдена говорят, что есть интрига относительно того, чем именно он занимается большую часть недель в своем временном офисе ... "Это действительно загадка", - сказал один из бывших помощников Байдена о его деятельности во время визитов в округ Колумбия, отметив, что сотрудники, все еще работающие на Байдена, "избегают ответа"", - говорится в публикации газеты. Байдену как бывшему президенту предоставляется офис в Вашингтоне на бесплатной основе до июля. Предположительно Байден работает над написанием своей книги, а также над планами об открытии библиотеки и фонда в свою честь, отмечает газета. Ранее издание писало, что публичные выступления Байдена, гонорар за которые оценивается в 300 тысяч долларов, не пользуются спросом, что может вызвать финансовые проблемы у семьи Байдена, и до этого известной скандальными бизнес-связями, в том числе на Украине. При этом ранее газета Wall Street Journal сообщала, что у Байдена не получается собрать средства на открытие своей библиотеки среди доноров после его провала на дебатах с действующим президентом Дональдом Трампом, в результате которых демократу пришлось выйти из президентской гонки на фоне критики состояния его физического и когнитивного здоровья.

https://ria.ru/20250620/bajden-2024084095.html

https://ria.ru/20250522/ssha-2018369151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), сша, делавэр, джо байден, дональд трамп