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Сирийские силовики задержали двоюродного брата Асада - РИА Новости, 21.06.2025
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14:29 21.06.2025 (обновлено: 15:00 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/asad-2024501380.html
Сирийские силовики задержали двоюродного брата Асада
Сирийские силовики задержали двоюродного брата Асада - РИА Новости, 21.06.2025
Сирийские силовики задержали двоюродного брата Асада
Сотрудники главного управления разведки Сирии совместно с подразделениями МВД провели операцию по задержанию двоюродного брата бывшего президента Сирии - Васима РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T14:29:00+03:00
2025-06-21T15:00:00+03:00
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БЕЙРУТ, 21 сен - РИА Новости. Сотрудники главного управления разведки Сирии совместно с подразделениями МВД провели операцию по задержанию двоюродного брата бывшего президента Сирии - Васима Асада, говорится в заявлении МВД Сирии в субботу. МВД заявило, что Асад был задержан "в рамках тщательно спланированной спецоперации" сотрудниками главного управления разведки при содействии компетентных структур Министерства внутренних дел. По данным ведомства, Васим Асад подозревается в наркоторговле и ряде других преступлений. Операция по его задержанию проходила на сирийско-ливанской границе в районе Тель-Каллах.
https://ria.ru/20250608/sirija-2021679233.html
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в мире, сирия, башар асад
В мире, Сирия, Башар Асад
Сирийские силовики задержали двоюродного брата Асада

МВД Сирии сообщило о задержании двоюродного брата экс-президента Асада

© Getty Images / NurPhoto/Rami AlsayedМВД Сирии
МВД Сирии - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Getty Images / NurPhoto/Rami Alsayed
МВД Сирии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 21 сен - РИА Новости. Сотрудники главного управления разведки Сирии совместно с подразделениями МВД провели операцию по задержанию двоюродного брата бывшего президента Сирии - Васима Асада, говорится в заявлении МВД Сирии в субботу.
МВД заявило, что Асад был задержан "в рамках тщательно спланированной спецоперации" сотрудниками главного управления разведки при содействии компетентных структур Министерства внутренних дел. По данным ведомства, Васим Асад подозревается в наркоторговле и ряде других преступлений.
Операция по его задержанию проходила на сирийско-ливанской границе в районе Тель-Каллах.
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