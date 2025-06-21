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Сирийские силовики задержали двоюродного брата Асада

Сирийские силовики задержали двоюродного брата Асада - РИА Новости, 21.06.2025

Сирийские силовики задержали двоюродного брата Асада

Сотрудники главного управления разведки Сирии совместно с подразделениями МВД провели операцию по задержанию двоюродного брата бывшего президента Сирии - Васима РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T14:29:00+03:00

2025-06-21T14:29:00+03:00

2025-06-21T15:00:00+03:00

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сирия

башар асад

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БЕЙРУТ, 21 сен - РИА Новости. Сотрудники главного управления разведки Сирии совместно с подразделениями МВД провели операцию по задержанию двоюродного брата бывшего президента Сирии - Васима Асада, говорится в заявлении МВД Сирии в субботу. МВД заявило, что Асад был задержан "в рамках тщательно спланированной спецоперации" сотрудниками главного управления разведки при содействии компетентных структур Министерства внутренних дел. По данным ведомства, Васим Асад подозревается в наркоторговле и ряде других преступлений. Операция по его задержанию проходила на сирийско-ливанской границе в районе Тель-Каллах.

https://ria.ru/20250608/sirija-2021679233.html

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в мире, сирия, башар асад