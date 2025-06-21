https://ria.ru/20250621/armeniya-2024537458.html

Историк увидел связь между гонениями на церковь на Украине и в Армении

Историк увидел связь между гонениями на церковь на Украине и в Армении - РИА Новости, 21.06.2025

Историк увидел связь между гонениями на церковь на Украине и в Армении

Гонения на церковь, начатые на Украине и проявившиеся в Молдавии, сегодня продолжились в Армении с арестом предпринимателя Самвела Карапетяна, поделился с РИА... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T20:17:00+03:00

2025-06-21T20:17:00+03:00

2025-06-21T20:17:00+03:00

религия

армения

украина

самвел карапетян

никол пашинян

армянская апостольская церковь

в мире

преследование карапетяна в армении

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БЕЙРУТ, 21 июн - РИА Новости. Гонения на церковь, начатые на Украине и проявившиеся в Молдавии, сегодня продолжились в Армении с арестом предпринимателя Самвела Карапетяна, поделился с РИА Новости мнением иорданский православный историк и писатель Якуб Асаид. "Дело бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна - это не просто какой-то арест, а признак опасного этапа, который начался еще на Украине, затем достиг Молдовы и был нацелен против церкви. Происходящее сегодня в Армении выходит за рамки политических или юридических споров и превращается в столкновение с народом, его церковью и историей", - сказал Асаид. По мнению историка, Карапетян был арестован не из-за своего богатства или влияния, а потому что основал благотворительный фонд, который более 15 лет поддерживал храмы, образование, здравоохранение, сирот, а также духовные и культурные проекты как внутри Армении, так и за ее пределами. "Его арест стал следствием процерковной позиции и солидарности со Священным Синодом Армянской Апостольской Церкви на фоне кампании, развязанной светскими властями, которые публично называли храмы "помойками" и оскорбляли духовные символы армянского народа",- добавил Асаид. Иорданский историк отметил, что нападение на церковь равносильно нападению на национальную идентичность. Согласно его мнению, конфликт с духовной основой людей может спровоцировать поляризацию в обществе и серьезное противостояние между теми, кто подчиняется власти, и теми, кто следует своей совести и церкви, вдохновляющейся Святым Духом, а не политическими указаниями или электоральным давлением. "Продолжение такого подхода может привести к расколу и внутри церкви, как это произошло на Украине и в Молдавии, что угрожает единству армянского народа... Поэтому Карапетян, которого я считаю великим благодетелем, должен быть освобожден", - подчеркнул Асаид. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250621/karapetyan-2024523468.html

https://ria.ru/20250621/armeniya-2024516838.html

https://ria.ru/20250621/ssha-2024439492.html

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армения, украина, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, в мире, преследование карапетяна в армении