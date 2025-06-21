https://ria.ru/20250621/armeniya-2024537458.html
Историк увидел связь между гонениями на церковь на Украине и в Армении
Историк увидел связь между гонениями на церковь на Украине и в Армении - РИА Новости, 21.06.2025
Историк увидел связь между гонениями на церковь на Украине и в Армении
Гонения на церковь, начатые на Украине и проявившиеся в Молдавии, сегодня продолжились в Армении с арестом предпринимателя Самвела Карапетяна, поделился с РИА... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T20:17:00+03:00
2025-06-21T20:17:00+03:00
2025-06-21T20:17:00+03:00
религия
армения
украина
самвел карапетян
никол пашинян
армянская апостольская церковь
в мире
преследование карапетяна в армении
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023572673_0:100:1581:989_1920x0_80_0_0_d987bfb5f564e4e76be6f1038db7cb27.jpg
БЕЙРУТ, 21 июн - РИА Новости. Гонения на церковь, начатые на Украине и проявившиеся в Молдавии, сегодня продолжились в Армении с арестом предпринимателя Самвела Карапетяна, поделился с РИА Новости мнением иорданский православный историк и писатель Якуб Асаид. "Дело бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна - это не просто какой-то арест, а признак опасного этапа, который начался еще на Украине, затем достиг Молдовы и был нацелен против церкви. Происходящее сегодня в Армении выходит за рамки политических или юридических споров и превращается в столкновение с народом, его церковью и историей", - сказал Асаид. По мнению историка, Карапетян был арестован не из-за своего богатства или влияния, а потому что основал благотворительный фонд, который более 15 лет поддерживал храмы, образование, здравоохранение, сирот, а также духовные и культурные проекты как внутри Армении, так и за ее пределами. "Его арест стал следствием процерковной позиции и солидарности со Священным Синодом Армянской Апостольской Церкви на фоне кампании, развязанной светскими властями, которые публично называли храмы "помойками" и оскорбляли духовные символы армянского народа",- добавил Асаид. Иорданский историк отметил, что нападение на церковь равносильно нападению на национальную идентичность. Согласно его мнению, конфликт с духовной основой людей может спровоцировать поляризацию в обществе и серьезное противостояние между теми, кто подчиняется власти, и теми, кто следует своей совести и церкви, вдохновляющейся Святым Духом, а не политическими указаниями или электоральным давлением. "Продолжение такого подхода может привести к расколу и внутри церкви, как это произошло на Украине и в Молдавии, что угрожает единству армянского народа... Поэтому Карапетян, которого я считаю великим благодетелем, должен быть освобожден", - подчеркнул Асаид. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250621/karapetyan-2024523468.html
https://ria.ru/20250621/armeniya-2024516838.html
https://ria.ru/20250621/ssha-2024439492.html
армения
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023572673_176:0:1581:1054_1920x0_80_0_0_b7e1f5ab60c31f345597bfc3704f9ca6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, украина, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, в мире, преследование карапетяна в армении
Религия, Армения, Украина, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, В мире, Преследование Карапетяна в Армении
Историк увидел связь между гонениями на церковь на Украине и в Армении
Историк Асаид: гонения на церковь на Украине продолжились в Армении
БЕЙРУТ, 21 июн - РИА Новости. Гонения на церковь, начатые на Украине и проявившиеся в Молдавии, сегодня продолжились в Армении с арестом предпринимателя Самвела Карапетяна, поделился с РИА Новости мнением иорданский православный историк и писатель Якуб Асаид.
«
"Дело бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна
- это не просто какой-то арест, а признак опасного этапа, который начался еще на Украине
, затем достиг Молдовы
и был нацелен против церкви. Происходящее сегодня в Армении
выходит за рамки политических или юридических споров и превращается в столкновение с народом, его церковью и историей", - сказал Асаид.
По мнению историка, Карапетян был арестован не из-за своего богатства или влияния, а потому что основал благотворительный фонд, который более 15 лет поддерживал храмы, образование, здравоохранение, сирот, а также духовные и культурные проекты как внутри Армении, так и за ее пределами.
"Его арест стал следствием процерковной позиции и солидарности со Священным Синодом Армянской Апостольской Церкви
на фоне кампании, развязанной светскими властями, которые публично называли храмы "помойками" и оскорбляли духовные символы армянского народа",- добавил Асаид.
Иорданский историк отметил, что нападение на церковь равносильно нападению на национальную идентичность. Согласно его мнению, конфликт с духовной основой людей может спровоцировать поляризацию в обществе и серьезное противостояние между теми, кто подчиняется власти, и теми, кто следует своей совести и церкви, вдохновляющейся Святым Духом, а не политическими указаниями или электоральным давлением.
"Продолжение такого подхода может привести к расколу и внутри церкви, как это произошло на Украине и в Молдавии, что угрожает единству армянского народа... Поэтому Карапетян, которого я считаю великим благодетелем, должен быть освобожден", - подчеркнул Асаид.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна
, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване
и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир
" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.