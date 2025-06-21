https://ria.ru/20250621/armeniya-2024536043.html

Карапетяна арестовали по заказу Запада, считает эксперт

Карапетяна арестовали по заказу Запада, считает эксперт - РИА Новости, 21.06.2025

Карапетяна арестовали по заказу Запада, считает эксперт

Предприниматель Самвел Карапетян арестован в Ереване по заказу Запада с целью подрыва армяно-российских отношений, заявил РИА Новости армянский политолог,... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T19:55:00+03:00

2025-06-21T19:55:00+03:00

2025-06-21T19:55:00+03:00

армения

россия

самвел карапетян

никол пашинян

армянская апостольская церковь

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ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. Предприниматель Самвел Карапетян арестован в Ереване по заказу Запада с целью подрыва армяно-российских отношений, заявил РИА Новости армянский политолог, руководитель информационно-аналитического центра "Луйс" Айк Айвазян. По его мнению, арест Карапетяна связан с тем, что он бизнесмен, армянин, который многое делает для сохранения и укрепления армяно-российских связей. "Он заступился за Армянскую апостольскую церковь и Католикоса всех армян (Гарегина II - ред.), брат которого - архиепископ Езрас, кстати, является руководителем ААЦ в России и через них армяно-российские связи так же сохраняются и укрепляются", - отметил Айвазян. По его словам, именно поэтому власти хотят убрать католикоса всех армян Гарегина Второго. "Считаю, что арест Самвела Карапетяна - это заказ Запада, во главе с США, с целью ударить по армяно-российским связям и ослабить их", - отметил эксперт Кроме того, по его словам, желание властей Армении отобрать у Карапетяна ЗАО "Электрические сети Армении" - это также западный заказ "и попытка рэкета в лучших традициях западных стран, во главе с США, которым наплевать на неприкосновенность частной собственности и на декларируемые ими нормы демократии". Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250621/armeniya-2024516838.html

https://ria.ru/20250621/ssha-2024439492.html

https://ria.ru/20250621/armeniya-2024451658.html

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армения, россия, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, в мире, запад