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В МИД России призвали Армению трезво смотреть на обеспечение безопасности - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
09:18 21.06.2025 (обновлено: 09:19 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/armeniya-2024451658.html
В МИД России призвали Армению трезво смотреть на обеспечение безопасности
В МИД России призвали Армению трезво смотреть на обеспечение безопасности - РИА Новости, 21.06.2025
В МИД России призвали Армению трезво смотреть на обеспечение безопасности
Армении, "заморозившей" членство в ОДКБ, стоит трезво смотреть на возможности обеспечения своей безопасности, в том числе в коллективном формате, высказал... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T09:18:00+03:00
2025-06-21T09:19:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Армении, "заморозившей" членство в ОДКБ, стоит трезво смотреть на возможности обеспечения своей безопасности, в том числе в коллективном формате, высказал мнение в интервью РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Панкин. В разговоре на полях ПМЭФ собеседник подтвердил, что ситуация неуплаты Ереваном взноса в ОДКБ может начать рассматриваться после 31 декабря 2025 года, однако остается под вопросом, в каком ключе пойдет рассмотрение. "Все понимают, что Армения, которая заморозила, как они выражаются, членство в ОДКБ, не участвует в принятии решений, но и не препятствует ему, всё же должна, наверное, трезво смотреть на возможности обеспечения своей безопасности, в том числе в коллективном формате ОДКБ. Решение в любом случае будет за армянскими властями", - отметил дипломат. Ранее замминистра отмечал, что, если Армения не оплатит взнос до конца 2025 года, государства-члены ОДКБ могут рассмотреть различные сценарии развития ситуации. В феврале 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян говорил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным, по его словам, "точка невозврата" пройдена. Как подчеркивал замглавы МИД РФ Михаил Галузин, западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/armeniya-2024151750.html
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никол пашинян, александр панкин, михаил галузин, ереван, россия, армения, одкб, в мире
ПМЭФ-2025, Никол Пашинян, Александр Панкин, Михаил Галузин, Ереван, Россия, Армения, ОДКБ, В мире
В МИД России призвали Армению трезво смотреть на обеспечение безопасности

МИД РФ: Армении стоит трезво смотреть на возможности обеспечения безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Армении, "заморозившей" членство в ОДКБ, стоит трезво смотреть на возможности обеспечения своей безопасности, в том числе в коллективном формате, высказал мнение в интервью РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Панкин.
В разговоре на полях ПМЭФ собеседник подтвердил, что ситуация неуплаты Ереваном взноса в ОДКБ может начать рассматриваться после 31 декабря 2025 года, однако остается под вопросом, в каком ключе пойдет рассмотрение.
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"Все понимают, что Армения, которая заморозила, как они выражаются, членство в ОДКБ, не участвует в принятии решений, но и не препятствует ему, всё же должна, наверное, трезво смотреть на возможности обеспечения своей безопасности, в том числе в коллективном формате ОДКБ. Решение в любом случае будет за армянскими властями", - отметил дипломат.
Ранее замминистра отмечал, что, если Армения не оплатит взнос до конца 2025 года, государства-члены ОДКБ могут рассмотреть различные сценарии развития ситуации.
В феврале 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян говорил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным, по его словам, "точка невозврата" пройдена. Как подчеркивал замглавы МИД РФ Михаил Галузин, западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Никол ПашинянАлександр ПанкинМихаил ГалузинЕреванРоссияАрменияОДКБВ мире
 
 
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