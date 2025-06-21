Общественник в США надеется, что от Армении потребуют освободить Карапетяна
Американский общественник Сасунян надеется на освобождение бизнесмена Карапетяна
© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПротивники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Известный американский общественник армянского происхождения Арут Сасунян выразил надежду на то, что мировое сообщество потребует от официального Еревана освободить предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, который оказался за решеткой после того, как публично высказался в поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ).
"Я надеюсь, что международное сообщество окажет давление на премьер-министра Армении Никола Пашиняна и потребует немедленно освободить Карапетяна," - сказал Сасунян, который в США издает армянскую англоязычную газету "Калифорнийский курьер".
Как отметил Сасунян, после того как Карапетян высказался в поддержку церкви и ее древних традиций, премьер-министр отдал правоохранительным органам "незаконный приказ" арестовать бизнесмена. По его словам, суды получили столь же незаконное указание выдвинуть против Карапетяна обвинения в преступлении, которого тот не совершал.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
Арут Сасунян был делегатом по правам человека в ООН, а также является основателем и президентом Объединенного армянского фонда - коалиции шести крупнейших армяно-американских благотворительных и религиозных организаций.