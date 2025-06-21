https://ria.ru/20250621/armeniya-2024433720.html

Общественник в США надеется, что от Армении потребуют освободить Карапетяна

Общественник в США надеется, что от Армении потребуют освободить Карапетяна - РИА Новости, 21.06.2025

Общественник в США надеется, что от Армении потребуют освободить Карапетяна

Известный американский общественник армянского происхождения Арут Сасунян выразил надежду на то, что мировое сообщество потребует от официального Еревана... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T03:34:00+03:00

2025-06-21T03:34:00+03:00

2025-06-21T03:34:00+03:00

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ереван

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Известный американский общественник армянского происхождения Арут Сасунян выразил надежду на то, что мировое сообщество потребует от официального Еревана освободить предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, который оказался за решеткой после того, как публично высказался в поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ). "Я надеюсь, что международное сообщество окажет давление на премьер-министра Армении Никола Пашиняна и потребует немедленно освободить Карапетяна," - сказал Сасунян, который в США издает армянскую англоязычную газету "Калифорнийский курьер". Как отметил Сасунян, после того как Карапетян высказался в поддержку церкви и ее древних традиций, премьер-министр отдал правоохранительным органам "незаконный приказ" арестовать бизнесмена. По его словам, суды получили столь же незаконное указание выдвинуть против Карапетяна обвинения в преступлении, которого тот не совершал. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы. Арут Сасунян был делегатом по правам человека в ООН, а также является основателем и президентом Объединенного армянского фонда - коалиции шести крупнейших армяно-американских благотворительных и религиозных организаций.

https://ria.ru/20250621/armeniya-2024426319.html

https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024399545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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