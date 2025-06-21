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Представитель диаспоры в США назвал Пашиняна диктатором - РИА Новости, 21.06.2025
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00:55 21.06.2025 (обновлено: 05:54 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/armeniya-2024426319.html
Представитель диаспоры в США назвал Пашиняна диктатором
Представитель диаспоры в США назвал Пашиняна диктатором - РИА Новости, 21.06.2025
Представитель диаспоры в США назвал Пашиняна диктатором
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не имеет права вмешиваться в дела Армянской апостольской церкви (ААЦ), он действует как диктатор, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T00:55:00+03:00
2025-06-21T05:54:00+03:00
армения
сша
россия
никол пашинян
самвел карапетян
facebook
ташир
преследование карапетяна в армении
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не имеет права вмешиваться в дела Армянской апостольской церкви (ААЦ), он действует как диктатор, заявил РИА Новости видный представитель армянской диаспоры в США, главный редактор газеты "Калифорнийский курьер" Арут Сасунян, комментируя арест предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна. "У него (Пашиняна) нет права вмешиваться в дела церкви, поскольку, согласно конституции Армении, церковь отделена от государства", - сказал Сасунян. Он считает, что Пашинян пытается использовать церковь в своих политических целях и хочет заменить Католикоса всех армян Гарегина II на более зависимую фигуру. "В церкви существуют свои 1700-летние традиции, касающиеся того, как решать вопросы с духовенством. И не дело премьер-министра заниматься этим", - отметил собеседник агентства. По его словам, Пашинян таким образом нарушает закон. "Он очень нетерпим и, хотя и называет себя демократом, таковым не является. Он диктатор, который не терпит тех, кто не согласен с ним", - сказал Сасунян. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250619/tserkov-2023830257.html
https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024403977.html
https://ria.ru/20250610/pashinyan-2021952917.html
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армения, сша, россия, никол пашинян, самвел карапетян, facebook, ташир , преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, США, Россия, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Facebook, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении , В мире
Представитель диаспоры в США назвал Пашиняна диктатором

Представитель армянской диаспоры в США Сасунян: Пашинян действует как диктатор

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не имеет права вмешиваться в дела Армянской апостольской церкви (ААЦ), он действует как диктатор, заявил РИА Новости видный представитель армянской диаспоры в США, главный редактор газеты "Калифорнийский курьер" Арут Сасунян, комментируя арест предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна.
"У него (Пашиняна) нет права вмешиваться в дела церкви, поскольку, согласно конституции Армении, церковь отделена от государства", - сказал Сасунян.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Армянская церковь осудила арест бизнесмена Карапетяна
19 июня, 11:13
Он считает, что Пашинян пытается использовать церковь в своих политических целях и хочет заменить Католикоса всех армян Гарегина II на более зависимую фигуру.
«
"В церкви существуют свои 1700-летние традиции, касающиеся того, как решать вопросы с духовенством. И не дело премьер-министра заниматься этим", - отметил собеседник агентства.
По его словам, Пашинян таким образом нарушает закон.
"Он очень нетерпим и, хотя и называет себя демократом, таковым не является. Он диктатор, который не терпит тех, кто не согласен с ним", - сказал Сасунян.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
В Германии прокомментировали арест бизнесмена Карапетяна
20 июня, 20:35
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Пашинян создаст группу для смещения католикоса Гарегина II
10 июня, 10:26
 
АрменияСШАРоссияНикол ПашинянСамвел КарапетянFacebookТаширПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
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