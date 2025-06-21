https://ria.ru/20250621/armeniya-2024426319.html

Представитель диаспоры в США назвал Пашиняна диктатором

Представитель диаспоры в США назвал Пашиняна диктатором - РИА Новости, 21.06.2025

Представитель диаспоры в США назвал Пашиняна диктатором

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не имеет права вмешиваться в дела Армянской апостольской церкви (ААЦ), он действует как диктатор, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T00:55:00+03:00

2025-06-21T00:55:00+03:00

2025-06-21T05:54:00+03:00

армения

сша

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самвел карапетян

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ташир

преследование карапетяна в армении

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не имеет права вмешиваться в дела Армянской апостольской церкви (ААЦ), он действует как диктатор, заявил РИА Новости видный представитель армянской диаспоры в США, главный редактор газеты "Калифорнийский курьер" Арут Сасунян, комментируя арест предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна. "У него (Пашиняна) нет права вмешиваться в дела церкви, поскольку, согласно конституции Армении, церковь отделена от государства", - сказал Сасунян. Он считает, что Пашинян пытается использовать церковь в своих политических целях и хочет заменить Католикоса всех армян Гарегина II на более зависимую фигуру. "В церкви существуют свои 1700-летние традиции, касающиеся того, как решать вопросы с духовенством. И не дело премьер-министра заниматься этим", - отметил собеседник агентства. По его словам, Пашинян таким образом нарушает закон. "Он очень нетерпим и, хотя и называет себя демократом, таковым не является. Он диктатор, который не терпит тех, кто не согласен с ним", - сказал Сасунян. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250619/tserkov-2023830257.html

https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024403977.html

https://ria.ru/20250610/pashinyan-2021952917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

армения, сша, россия, никол пашинян, самвел карапетян, facebook, ташир , преследование карапетяна в армении , в мире