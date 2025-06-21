Представитель диаспоры в США назвал Пашиняна диктатором
Представитель армянской диаспоры в США Сасунян: Пашинян действует как диктатор
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не имеет права вмешиваться в дела Армянской апостольской церкви (ААЦ), он действует как диктатор, заявил РИА Новости видный представитель армянской диаспоры в США, главный редактор газеты "Калифорнийский курьер" Арут Сасунян, комментируя арест предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна.
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Он считает, что Пашинян пытается использовать церковь в своих политических целях и хочет заменить Католикоса всех армян Гарегина II на более зависимую фигуру.
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"В церкви существуют свои 1700-летние традиции, касающиеся того, как решать вопросы с духовенством. И не дело премьер-министра заниматься этим", - отметил собеседник агентства.
По его словам, Пашинян таким образом нарушает закон.
"Он очень нетерпим и, хотя и называет себя демократом, таковым не является. Он диктатор, который не терпит тех, кто не согласен с ним", - сказал Сасунян.
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Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
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