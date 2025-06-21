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"Алроса" стала первой в отрасли с отрицательным углеродным следом алмазов - РИА Новости, 21.06.2025
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15:41 21.06.2025 (обновлено: 16:42 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/alrosa-2024510092.html
"Алроса" стала первой в отрасли с отрицательным углеродным следом алмазов
"Алроса" стала первой в отрасли с отрицательным углеродным следом алмазов - РИА Новости, 21.06.2025
"Алроса" стала первой в отрасли с отрицательным углеродным следом алмазов
"Алроса" стала первой в истории отрасли компанией, получившей международно признанное заключение об углеродной нейтральности ее алмазов и их отрицательном... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T15:41:00+03:00
2025-06-21T16:42:00+03:00
архангельская область
россия
павел маринычев
алроса
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. "Алроса" стала первой в истории отрасли компанией, получившей международно признанное заключение об углеродной нейтральности ее алмазов и их отрицательном углеродном следе, сообщили РИА Новости в компании. &quot;Алроса&quot; впервые в истории отрасли получила международно признанное заключение аудиторской компании TÜV AUSTRIA о верификации, подтверждающее углеродную нейтральность алмазов и их отрицательный углеродный след, который в 2024 году составил &quot;отрицательные&quot; 0,71 килограмм CO2-эквивалента на один карат&quot;, — рассказали в компании в кулуарах ПМЭФ.Учитывая объем производства "Алросы" — порядка 30% мировой алмазодобычи — это может существенно повысить привлекательность природных бриллиантов во всем мире, отметили в компании. Способность алмазоносной руды из месторождений "Алросы" в Якутии и Архангельской области поглощать углекислый газ из атмосферы в процессе производственной деятельности компании доказали исследования специалистов Центра инноваций и технологий "Алросы" совместно с учеными Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и нескольких научно-исследовательских центров. Исследования показали, что поглощение CO2 кимберлитом не имеет обратного эффекта: углерод естественным образом "запирается" в стабильной форме, предотвращающей его попадание обратно в атмосферу. &quot;В отличие от практики других компаний, декларирующих свою углеродную нейтральность, &quot;Алроса&quot; не использует для этого компенсирующие механизмы, в частности, покупку &quot;зеленых сертификатов&quot;, — подчеркнул генеральный директор компании Павел Маринычев.При этом ключевое значение для эффективного поглощения имеет технологический цикл добычи, переработки и дальнейшего хранения переработанной руды в России, который существенно ускоряет процесс карбонизации — накопления кимберлитом углекислого газа и преобразования входящих в его состав минералов в природные карбонаты, добавили в компании. &quot;Сегодняшнее событие будет безусловно влиять на корпоративную повестку — на то, как компании ставят цели по достижению углеродной нейтральности и как их достигают. Такие компании, как De Beers, Rio Tinto, и другие производители поставили цели по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, а &quot;Алроса&quot; уже этого достигла, перевернула рынок и установила новые стандарты&quot;, — прокомментировал партнер консалтинговой компании Kept, эксперт в области оценки ESG-стратегий и климатической повестки крупных компаний Игорь Коротецкий."Алроса" — крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. "Алроса" занимает около 30% мирового и 90% российского рынка алмазодобычи. По итогам 2024 года объем добычи составил 33 миллиона карат. Запасы компании превышают миллиард карат. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/almazy-2023933596.html
https://ria.ru/20250508/alros-2015756313.html
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архангельская область, россия, павел маринычев, алроса, общество
Архангельская область, Россия, Павел Маринычев, Алроса, Общество
"Алроса" стала первой в отрасли с отрицательным углеродным следом алмазов

Компания "Алроса" получила заключение об отрицательном углеродном следе алмазов 

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлмаз
Алмаз - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. "Алроса" стала первой в истории отрасли компанией, получившей международно признанное заключение об углеродной нейтральности ее алмазов и их отрицательном углеродном следе, сообщили РИА Новости в компании.
«

"Алроса" впервые в истории отрасли получила международно признанное заключение аудиторской компании TÜV AUSTRIA о верификации, подтверждающее углеродную нейтральность алмазов и их отрицательный углеродный след, который в 2024 году составил "отрицательные" 0,71 килограмм CO2-эквивалента на один карат", — рассказали в компании в кулуарах ПМЭФ.

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Учитывая объем производства "Алросы" — порядка 30% мировой алмазодобычи — это может существенно повысить привлекательность природных бриллиантов во всем мире, отметили в компании.
Способность алмазоносной руды из месторождений "Алросы" в Якутии и Архангельской области поглощать углекислый газ из атмосферы в процессе производственной деятельности компании доказали исследования специалистов Центра инноваций и технологий "Алросы" совместно с учеными Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и нескольких научно-исследовательских центров.
Исследования показали, что поглощение CO2 кимберлитом не имеет обратного эффекта: углерод естественным образом "запирается" в стабильной форме, предотвращающей его попадание обратно в атмосферу.
«

"В отличие от практики других компаний, декларирующих свою углеродную нейтральность, "Алроса" не использует для этого компенсирующие механизмы, в частности, покупку "зеленых сертификатов", — подчеркнул генеральный директор компании Павел Маринычев.

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При этом ключевое значение для эффективного поглощения имеет технологический цикл добычи, переработки и дальнейшего хранения переработанной руды в России, который существенно ускоряет процесс карбонизации — накопления кимберлитом углекислого газа и преобразования входящих в его состав минералов в природные карбонаты, добавили в компании.
«

"Сегодняшнее событие будет безусловно влиять на корпоративную повестку — на то, как компании ставят цели по достижению углеродной нейтральности и как их достигают. Такие компании, как De Beers, Rio Tinto, и другие производители поставили цели по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, а "Алроса" уже этого достигла, перевернула рынок и установила новые стандарты", — прокомментировал партнер консалтинговой компании Kept, эксперт в области оценки ESG-стратегий и климатической повестки крупных компаний Игорь Коротецкий.

"Алроса" — крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. "Алроса" занимает около 30% мирового и 90% российского рынка алмазодобычи. По итогам 2024 года объем добычи составил 33 миллиона карат. Запасы компании превышают миллиард карат.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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