https://ria.ru/20250621/alkogol-2024454985.html

Вологодский губернатор объяснил введение ограничений на продажу алкоголя

Вологодский губернатор объяснил введение ограничений на продажу алкоголя - РИА Новости, 21.06.2025

Вологодский губернатор объяснил введение ограничений на продажу алкоголя

Ограничения по продаже алкогольной продукции, принятые в Вологодской области с 1 марта, способствуют народосбережению, эта работа будет продолжена, сообщил в... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T09:40:00+03:00

2025-06-21T09:40:00+03:00

2025-06-21T09:40:00+03:00

пмэф-2025

общество

здоровье - общество

вологодская область

георгий филимонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024453792_0:386:2955:2048_1920x0_80_0_0_31c7ec465708237aaecd92758c2475ba.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Ограничения по продаже алкогольной продукции, принятые в Вологодской области с 1 марта, способствуют народосбережению, эта работа будет продолжена, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. "Наша задача не снижать темп, идти вперед и демонстрировать созидательные результаты для реализации целей народосбережения, сохранения русского человека на русском севере, для того, чтобы Вологодская область выживала", - сказал Филимонов. Глава региона отметил, что в Вологодской области 98% населения – этнические русские, сокращение потребления алкоголя будет способствовать сокращению смертности. Он подчеркнул, что статистика после введения ограничений обнадеживает и вселяет уверенность, что власти приняли правильное решение на верном пути. Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта 2025 года. В соответствии с документом, в частности, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250324/zhestyannikov-2006921724.html

https://ria.ru/20240805/narkolog-1964098616.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, вологодская область, георгий филимонов