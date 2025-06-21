https://ria.ru/20250621/alkogol-2024454985.html
Вологодский губернатор объяснил введение ограничений на продажу алкоголя
Вологодский губернатор объяснил введение ограничений на продажу алкоголя - РИА Новости, 21.06.2025
Вологодский губернатор объяснил введение ограничений на продажу алкоголя
Ограничения по продаже алкогольной продукции, принятые в Вологодской области с 1 марта, способствуют народосбережению, эта работа будет продолжена, сообщил в... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T09:40:00+03:00
2025-06-21T09:40:00+03:00
2025-06-21T09:40:00+03:00
пмэф-2025
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здоровье - общество
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георгий филимонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Ограничения по продаже алкогольной продукции, принятые в Вологодской области с 1 марта, способствуют народосбережению, эта работа будет продолжена, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. "Наша задача не снижать темп, идти вперед и демонстрировать созидательные результаты для реализации целей народосбережения, сохранения русского человека на русском севере, для того, чтобы Вологодская область выживала", - сказал Филимонов. Глава региона отметил, что в Вологодской области 98% населения – этнические русские, сокращение потребления алкоголя будет способствовать сокращению смертности. Он подчеркнул, что статистика после введения ограничений обнадеживает и вселяет уверенность, что власти приняли правильное решение на верном пути. Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта 2025 года. В соответствии с документом, в частности, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250324/zhestyannikov-2006921724.html
https://ria.ru/20240805/narkolog-1964098616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, вологодская область, георгий филимонов
ПМЭФ-2025, Общество, Здоровье - Общество, Вологодская область, Георгий Филимонов
Вологодский губернатор объяснил введение ограничений на продажу алкоголя
Филимонов объяснил ограничения на алкоголь в Вологодской области заботой о людях
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Ограничения по продаже алкогольной продукции, принятые в Вологодской области с 1 марта, способствуют народосбережению, эта работа будет продолжена, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
"Наша задача не снижать темп, идти вперед и демонстрировать созидательные результаты для реализации целей народосбережения, сохранения русского человека на русском севере, для того, чтобы Вологодская область
выживала", - сказал Филимонов
.
Глава региона отметил, что в Вологодской области 98% населения – этнические русские, сокращение потребления алкоголя будет способствовать сокращению смертности.
Он подчеркнул, что статистика после введения ограничений обнадеживает и вселяет уверенность, что власти приняли правильное решение на верном пути.
Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта 2025 года. В соответствии с документом, в частности, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.