Россия не пытается победить другие страны в Африке, заявила Захарова
Захарова: Россия не соревнуется и не пытается победить другие страны в Африке
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова на ПМЭФ-2025
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Россия не соревнуется и не пытается победить другие страны в Африке, наоборот, приветствует вклад других государств в регион, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Для нас наши отношения с Африкой не часть соревнований с другими частями мира. У нас есть наша собственная позиция, которая включает уважительные отношения со всеми африканскими странами и региональным организациям. Мы не пытаемся соревноваться или победить других. Мы рады, если другие регионы мира вступят в Африку", - сказала Захарова на полях ПМЭФ.
Она отметила, что другие страны в регионе будут выполнять "свою работу", Россия, в свою очередь, будет выполнять "свою".
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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