https://ria.ru/20250621/afrika-2024492132.html

Россия не пытается победить другие страны в Африке, заявила Захарова

Россия не пытается победить другие страны в Африке, заявила Захарова - РИА Новости, 21.06.2025

Россия не пытается победить другие страны в Африке, заявила Захарова

Россия не соревнуется и не пытается победить другие страны в Африке, наоборот, приветствует вклад других государств в регион, заявила официальный представитель... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T13:34:00+03:00

2025-06-21T13:34:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Россия не соревнуется и не пытается победить другие страны в Африке, наоборот, приветствует вклад других государств в регион, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Для нас наши отношения с Африкой не часть соревнований с другими частями мира. У нас есть наша собственная позиция, которая включает уважительные отношения со всеми африканскими странами и региональным организациям. Мы не пытаемся соревноваться или победить других. Мы рады, если другие регионы мира вступят в Африку", - сказала Захарова на полях ПМЭФ.Она отметила, что другие страны в регионе будут выполнять "свою работу", Россия, в свою очередь, будет выполнять "свою". Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Ольга Фомченкова

россия, африка, мария захарова, в мире