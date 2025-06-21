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Россия не пытается победить другие страны в Африке, заявила Захарова - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:34 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/afrika-2024492132.html
Россия не пытается победить другие страны в Африке, заявила Захарова
Россия не пытается победить другие страны в Африке, заявила Захарова - РИА Новости, 21.06.2025
Россия не пытается победить другие страны в Африке, заявила Захарова
Россия не соревнуется и не пытается победить другие страны в Африке, наоборот, приветствует вклад других государств в регион, заявила официальный представитель... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T13:34:00+03:00
2025-06-21T13:34:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Россия не соревнуется и не пытается победить другие страны в Африке, наоборот, приветствует вклад других государств в регион, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. &quot;Для нас наши отношения с Африкой не часть соревнований с другими частями мира. У нас есть наша собственная позиция, которая включает уважительные отношения со всеми африканскими странами и региональным организациям. Мы не пытаемся соревноваться или победить других. Мы рады, если другие регионы мира вступят в Африку&quot;, - сказала Захарова на полях ПМЭФ.Она отметила, что другие страны в регионе будут выполнять "свою работу", Россия, в свою очередь, будет выполнять "свою". Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, африка, мария захарова, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, Африка, Мария Захарова, В мире
Россия не пытается победить другие страны в Африке, заявила Захарова

Захарова: Россия не соревнуется и не пытается победить другие страны в Африке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова на ПМЭФ-2025
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Россия не соревнуется и не пытается победить другие страны в Африке, наоборот, приветствует вклад других государств в регион, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«

"Для нас наши отношения с Африкой не часть соревнований с другими частями мира. У нас есть наша собственная позиция, которая включает уважительные отношения со всеми африканскими странами и региональным организациям. Мы не пытаемся соревноваться или победить других. Мы рады, если другие регионы мира вступят в Африку", - сказала Захарова на полях ПМЭФ.

Она отметила, что другие страны в регионе будут выполнять "свою работу", Россия, в свою очередь, будет выполнять "свою".
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025РоссияАфрикаМария ЗахароваВ мире
 
 
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