https://ria.ru/20250621/aeroport-2024441396.html

В аэропорту Казани сняли временные ограничения

В аэропорту Казани сняли временные ограничения - РИА Новости, 21.06.2025

В аэропорту Казани сняли временные ограничения

Ограничения в аэропорту Казани сняты, за время их действия на запасной аэродром "ушли" два летевших в столицу Татарстана самолета, сообщил представитель... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T06:33:00+03:00

2025-06-21T06:33:00+03:00

2025-06-21T06:43:00+03:00

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ограничения в аэропорту Казани сняты, за время их действия на запасной аэродром "ушли" два летевших в столицу Татарстана самолета, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" два самолета, совершавших рейсы в столицу Татарстана", - написал он.Кореняко отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20250621/aeroport-2024430825.html

казань

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность