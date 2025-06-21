https://ria.ru/20250621/aeroport-2024441396.html
В аэропорту Казани сняли временные ограничения
В аэропорту Казани сняли временные ограничения - РИА Новости, 21.06.2025
В аэропорту Казани сняли временные ограничения
Ограничения в аэропорту Казани сняты, за время их действия на запасной аэродром "ушли" два летевших в столицу Татарстана самолета, сообщил представитель... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T06:33:00+03:00
2025-06-21T06:33:00+03:00
2025-06-21T06:43:00+03:00
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ограничения в аэропорту Казани сняты, за время их действия на запасной аэродром "ушли" два летевших в столицу Татарстана самолета, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" два самолета, совершавших рейсы в столицу Татарстана", - написал он.Кореняко отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250621/aeroport-2024430825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Казани сняли временные ограничения
В аэропорту Казани сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов