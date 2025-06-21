https://ria.ru/20250621/aeroport-2024430825.html

В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения

В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения - РИА Новости, 21.06.2025

В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тамбова сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T02:50:00+03:00

2025-06-21T02:50:00+03:00

2025-06-21T02:50:00+03:00

тамбов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тамбова сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "В аэропорту Тамбова ("Донское") сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.

https://ria.ru/20250621/aeroport-2024430733.html

тамбов

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность