https://ria.ru/20250621/aeroport-2024430825.html
В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения
В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения - РИА Новости, 21.06.2025
В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тамбова сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T02:50:00+03:00
2025-06-21T02:50:00+03:00
2025-06-21T02:50:00+03:00
тамбов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тамбова сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "В аэропорту Тамбова ("Донское") сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.
https://ria.ru/20250621/aeroport-2024430733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Тамбов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения
В аэропорту Тамбова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов