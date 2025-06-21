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"Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов между Москвой и Якутском - РИА Новости, 21.06.2025
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09:00 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/aeroflot-2024347975.html
"Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов между Москвой и Якутском
"Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов между Москвой и Якутском - РИА Новости, 21.06.2025
"Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов между Москвой и Якутском
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов между Москвой и Якутском с шести до девяти в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T09:00:00+03:00
2025-06-21T09:00:00+03:00
аэрофлот
москва
якутск
авиарейсы
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. "Аэрофлот" увеличивает частоту полетов между Москвой и Якутском с шести до девяти в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.Дополнительные рейсы SU 1752/1753 будут выполняться на самолетах Boeing 737, начиная с 9 июля: вылет из Москвы по вторникам, средам и воскресеньям, вылет из Якутска — по средам, четвергам и понедельникам.Кроме этого, в летнем расписании авиаперевозчик впервые задействовал на маршруте Москва-Якутск- Москва лайнеры Airbus A321neo (рейс SU1750/1751). Пассажирам доступно 12 кресел бизнес-класса и 184 кресла эконом-класса.Ранее генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский в кулуарах ПМЭФ-2025 сообщил, что компания надеется сохранить пассажиропоток на направлении Москва-Петербург после открытия высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ).Он отметил, что в том числе для сохранения пассажиропотока в прошлом году был запущен проект "Шаттл". В рамках программы рейсы между "Шереметьево" и "Пулково" вылетают с интервалом от 15 минут, а из/во "Внуково" — с частотой от 30 минут.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/aeroflot-2024312628.html
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аэрофлот, москва, якутск, авиарейсы
Аэрофлот, Москва, Якутск, авиарейсы
"Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов между Москвой и Якутском

Частота рейсов "Аэрофлота" между Москвой и Якутском выросла с 6 до 9 в неделю

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. "Аэрофлот" увеличивает частоту полетов между Москвой и Якутском с шести до девяти в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.
Дополнительные рейсы SU 1752/1753 будут выполняться на самолетах Boeing 737, начиная с 9 июля: вылет из Москвы по вторникам, средам и воскресеньям, вылет из Якутска — по средам, четвергам и понедельникам.
ПМЭФ-2025. Работа группы Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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20 июня, 17:43
Кроме этого, в летнем расписании авиаперевозчик впервые задействовал на маршруте Москва-Якутск- Москва лайнеры Airbus A321neo (рейс SU1750/1751). Пассажирам доступно 12 кресел бизнес-класса и 184 кресла эконом-класса.
Ранее генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский в кулуарах ПМЭФ-2025 сообщил, что компания надеется сохранить пассажиропоток на направлении Москва-Петербург после открытия высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ).
Он отметил, что в том числе для сохранения пассажиропотока в прошлом году был запущен проект "Шаттл". В рамках программы рейсы между "Шереметьево" и "Пулково" вылетают с интервалом от 15 минут, а из/во "Внуково" — с частотой от 30 минут.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Самолет компании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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20 июня, 14:57
 
АэрофлотМоскваЯкутскавиарейсы
 
 
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