https://ria.ru/20250621/aeroflot-2024347975.html

"Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов между Москвой и Якутском

"Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов между Москвой и Якутском - РИА Новости, 21.06.2025

"Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов между Москвой и Якутском

"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов между Москвой и Якутском с шести до девяти в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T09:00:00+03:00

2025-06-21T09:00:00+03:00

2025-06-21T09:00:00+03:00

аэрофлот

москва

якутск

авиарейсы

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. "Аэрофлот" увеличивает частоту полетов между Москвой и Якутском с шести до девяти в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.Дополнительные рейсы SU 1752/1753 будут выполняться на самолетах Boeing 737, начиная с 9 июля: вылет из Москвы по вторникам, средам и воскресеньям, вылет из Якутска — по средам, четвергам и понедельникам.Кроме этого, в летнем расписании авиаперевозчик впервые задействовал на маршруте Москва-Якутск- Москва лайнеры Airbus A321neo (рейс SU1750/1751). Пассажирам доступно 12 кресел бизнес-класса и 184 кресла эконом-класса.Ранее генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский в кулуарах ПМЭФ-2025 сообщил, что компания надеется сохранить пассажиропоток на направлении Москва-Петербург после открытия высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ).Он отметил, что в том числе для сохранения пассажиропотока в прошлом году был запущен проект "Шаттл". В рамках программы рейсы между "Шереметьево" и "Пулково" вылетают с интервалом от 15 минут, а из/во "Внуково" — с частотой от 30 минут.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/aeroflot-2024312628.html

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