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В Вологодской области все частные медорганизации отказались от абортов - РИА Новости, 21.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:26 21.06.2025 (обновлено: 13:29 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/abort-2024491155.html
В Вологодской области все частные медорганизации отказались от абортов
В Вологодской области все частные медорганизации отказались от абортов - РИА Новости, 21.06.2025
В Вологодской области все частные медорганизации отказались от абортов
Все без исключения частные медицинские организации Вологодской области отказались от проведения абортов, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T13:26:00+03:00
2025-06-21T13:29:00+03:00
пмэф-2025
георгий филимонов
вологодская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Все без исключения частные медицинские организации Вологодской области отказались от проведения абортов, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. В начале этого года власти региона призвали частные и государственные клиники полностью отказаться от лицензии на оказание процедуры по искусственному прерыванию беременности. "Мы ведем взвешенную работу по профилактике абортов. Но рад констатировать, что все без исключения частные медицинские организации Вологодской области отказались от этого вида операции в лицензии. То есть отказались от операции по искусственному прерыванию беременности", - сказал Филимонов. Что касается государственных учреждений, то в них, по словам губернатора, проводятся аборты только по медицинским показаниям и в случае совершения криминальных действий в отношении женщины. При этом статистика свидетельствует о том, что количество абортов снизилось более чем на 90% за последние месяцы. "По состоянию на март-апрель прошлого года на территории Вологодской области было сделано 420 абортов. За май на территории Вологодской области было сделано в прошлом году 138 абортов. В этом году за март-апрель сделано всего 32, а за май - всего 9. И мы констатируем статистику сокращения на 93% и намерены каждый месяц последовательно сокращать количество абортов в регионе", - подчеркнул Филимонов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250530/zakon-2019969121.html
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георгий филимонов, вологодская область, общество
ПМЭФ-2025, Георгий Филимонов, Вологодская область, Общество
В Вологодской области все частные медорганизации отказались от абортов

Все частные медорганизации Вологодской области отказались от проведения абортов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов на ПМЭФ-2025
Георгий Филимонов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Георгий Филимонов на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Все без исключения частные медицинские организации Вологодской области отказались от проведения абортов, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
В начале этого года власти региона призвали частные и государственные клиники полностью отказаться от лицензии на оказание процедуры по искусственному прерыванию беременности.
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"Мы ведем взвешенную работу по профилактике абортов. Но рад констатировать, что все без исключения частные медицинские организации Вологодской области отказались от этого вида операции в лицензии. То есть отказались от операции по искусственному прерыванию беременности", - сказал Филимонов.
Что касается государственных учреждений, то в них, по словам губернатора, проводятся аборты только по медицинским показаниям и в случае совершения криминальных действий в отношении женщины. При этом статистика свидетельствует о том, что количество абортов снизилось более чем на 90% за последние месяцы.
"По состоянию на март-апрель прошлого года на территории Вологодской области было сделано 420 абортов. За май на территории Вологодской области было сделано в прошлом году 138 абортов. В этом году за март-апрель сделано всего 32, а за май - всего 9. И мы констатируем статистику сокращения на 93% и намерены каждый месяц последовательно сокращать количество абортов в регионе", - подчеркнул Филимонов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Георгий ФилимоновВологодская областьОбщество
 
 
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