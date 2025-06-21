https://ria.ru/20250621/abort-2024491155.html

В Вологодской области все частные медорганизации отказались от абортов

В Вологодской области все частные медорганизации отказались от абортов - РИА Новости, 21.06.2025

В Вологодской области все частные медорганизации отказались от абортов

Все без исключения частные медицинские организации Вологодской области отказались от проведения абортов, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T13:26:00+03:00

2025-06-21T13:26:00+03:00

2025-06-21T13:29:00+03:00

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георгий филимонов

вологодская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Все без исключения частные медицинские организации Вологодской области отказались от проведения абортов, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. В начале этого года власти региона призвали частные и государственные клиники полностью отказаться от лицензии на оказание процедуры по искусственному прерыванию беременности. "Мы ведем взвешенную работу по профилактике абортов. Но рад констатировать, что все без исключения частные медицинские организации Вологодской области отказались от этого вида операции в лицензии. То есть отказались от операции по искусственному прерыванию беременности", - сказал Филимонов. Что касается государственных учреждений, то в них, по словам губернатора, проводятся аборты только по медицинским показаниям и в случае совершения криминальных действий в отношении женщины. При этом статистика свидетельствует о том, что количество абортов снизилось более чем на 90% за последние месяцы. "По состоянию на март-апрель прошлого года на территории Вологодской области было сделано 420 абортов. За май на территории Вологодской области было сделано в прошлом году 138 абортов. В этом году за март-апрель сделано всего 32, а за май - всего 9. И мы констатируем статистику сокращения на 93% и намерены каждый месяц последовательно сокращать количество абортов в регионе", - подчеркнул Филимонов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250530/zakon-2019969121.html

https://ria.ru/20250430/peterburg-2014393033.html

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георгий филимонов, вологодская область, общество